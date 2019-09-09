مدرب الإسماعيلي يحذر اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

يسيتش

أكد المدرب الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن اللاعبين وصلوا إلى حالة فنية وبدنية جيدة، معربًا عن سعادته بوجود خمسة لاعبين بالفريق ضمن صفوف المنتخبات الوطنية، وهم العراقي همام طارق وبينسون شيلونجو في منتخب نامبيا، وبكيتي سيلفا جناح منتخب غينيا بيساو، وثنائي منتخب الفراعنة الأولمبي محمد صادق وأحمد أيمن. جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على هامش مران الدراويش؛ استعدادًا لمواجهة نظيره أهلي بنغازي الليبي.

وتحدث المدرب الصربي، عن مواجهة أهلي بنغازي الليبي، في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قائلا: "حذرت اللاعبين من الاستهانة ببطل ليبيا، وطالبتهم، بخوض المباراة بكل جدية وقوة، لتحقيق فوز يليق باسم وتاريخ الإسماعيلي". واختتم حديثه، قائلا: "يجب على اللاعبين استغلال الحضور الجماهيري المنتظر، لمصالحة أنصار