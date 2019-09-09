إصابات في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

الشرطة الهولندية - أرشيفية

قالت الشرطة الهولندية، إن عدد من الأشخاص أصيبوا بالرصاص في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت، اليوم الإثنين، مضيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه "لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة"، فيما لم تشر إلى تفاصيل حول وقوع وفيات في الحادث أو عدد المصابين، ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية، إن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.

وفي مارس الماضي، شهدت مدينة أوتريخت الهولندية، هجوما إرهابيا على الترام بالمدينة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 أخرين، وألقت الشرطة الهولندية، القبض على المتهم بتنفيذ الهجوم. واستطاعت الشرطة تحديد هُوية المشتبه فيه بتنفيذ العملية الإرهابية، وتبين أنه تركي الجنسية ويُدعى «جوكمان تانيس»، ويبلغ