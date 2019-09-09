رياضة

طارق يحيى يفتح النار على كريستيان جروس

تحرير:أحمد محمد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م
طارق يحيى
طارق يحيى
كشف طارق يحيى المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب النجاح في فترة وجوده في النادي، والتعامل مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، وهو ما جاء في تصريحات إذاعية، عبر برنامج "93.7"، الذي يُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، قائلا: "رئيس الزمالك شخصية طيبة لكنه يتخذ مواقف عدائية، في حالة شعوره بوجود صدامات بينه وبين الإدارة الفنية للفريق، وفي حال عدم الدخول مع رئيس النادي في صدامات يكون ذلك أفضل طريق للنجاح لأي مدير فني".
وتطرق طارق يحيى للحديث عن المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، قائلا: "لم يكن يحقق المساواة بين جميع اللاعبين، وكانت العلاقة بينه وبين بعض اللاعبين سيئة، رغم تحقيق الفريق نتائج طيبة خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق". وتابع: "جروس كان يصل قبل المران بدقائق قليلة،
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المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لقيادة الفراعنة

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السيتي يتخطى المليار دولار.. أغلى 10 فرق في العالم

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مرتضى منصور يحدد ملعب نهائي الكأس.. ليس برج العرب

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الزمالك وبيراميدز.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر، بعد مشوار كبير للفريقين في البطولة الأقدم على مدار تاريخ الكرة المصرية، حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية، وتنقلها قناة أون سبورت الفضائية، وقناة النيل للرياضة على التردد الفضائي، بالإضافة إلى تايم سبورت على التردد الأرضي. وقررت اللجنة المؤقتة للجبلاية تأجيل موعد اللقاء الذي كان مقررًا اقامته غدًا الخميس إلى يوم الأحد المقبل ليقام على ملعب استاد الإسكندرية.
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رسميا.. نهائي كأس مصر على استاد الإسكندرية

تقرر بشكل رسمي، إقامة نهائي كأس مصر، على استاد الإسكندرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، وأكد شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه تلقى اتصالًا جديدًا من مسئولي الشركة الراعية يبلغونه فيه بإقامة المباراة في استاد الإسكندرية، وتابع بأن الملعب جاهز تمامًا لاستضافة المباراة، خاصة أن الشركة المسئولة عن تطويره لم تسلمه لهيئة الاستاد بعدُ، حيث إن تسليمه سيكون يوم 15 سبتمبر الجاري.
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