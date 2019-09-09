طارق يحيى يفتح النار على كريستيان جروس

تحرير:أحمد محمد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م

طارق يحيى

كشف طارق يحيى المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب النجاح في فترة وجوده في النادي، والتعامل مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، وهو ما جاء في تصريحات إذاعية، عبر برنامج "93.7"، الذي يُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، قائلا: "رئيس الزمالك شخصية طيبة لكنه يتخذ مواقف عدائية، في حالة شعوره بوجود صدامات بينه وبين الإدارة الفنية للفريق، وفي حال عدم الدخول مع رئيس النادي في صدامات يكون ذلك أفضل طريق للنجاح لأي مدير فني".

وتطرق طارق يحيى للحديث عن المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، قائلا: "لم يكن يحقق المساواة بين جميع اللاعبين، وكانت العلاقة بينه وبين بعض اللاعبين سيئة، رغم تحقيق الفريق نتائج طيبة خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق". وتابع: "جروس كان يصل قبل المران بدقائق قليلة،