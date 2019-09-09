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رئيس البرلمان البريطاني يعلن استقالته: آخر موعد 31 أكتوبر

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
جون بيركو رئيس البرلمان البريطاني
جون بيركو رئيس البرلمان البريطاني
أعلن رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، اليوم الإثنين، تنحيه عن منصبه بعد عِقد من شَغله، على أن تكون استقالته بداية من 31 أكتوبر على أقصى حدّ، منوها عن إمكانية تنحيه قبل ذلك الموعد حال تصويت المشرعين على إجراء انتخابات مبكرة، وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال بيركو أمام البرلمان، إنه وعد عائلته بمغادرة الوظيفة بعد 10 سنوات من الإقامة في قصر وِستمنستر، مضيفا: "خلال انتخابات 2017، وعدت زوجتي وأطفالي أنها ستكون آخر انتخابات، وأنا أنوي الوفاء بهذا الوعد، إذا صوت مجلس العموم الليلة على إجراء انتخابات عامة مبكرة، سينتهي عهدي كرئيس وعضو في البرلمان مع انتهائه".
وتابع: "إذا لم يصوّت مجلس العموم على إجراء انتخابات مبكرة، فإني خلصت إلى أن المسار الأقل اضطرابا والأكثر ديمقراطية، هو أن أتنحى عن منصبي في ختام الأعمال يوم الخميس 31 أكتوبر المقبل". ونوّهت الصحيفة، بأن أحزاب المعارضة لا تخطط للتصويت على إجراء انتخابات عامة قبل التأكد من تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد
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بوريس-جونسون (1.) (2)

6 خطط تُمكن جونسون من تجنب تأجيل «البريكست»

تراجع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن تهديداته بخرق القانون من أجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" آخر أكتوبر المقبل، موضحا لمقربين منه أنه سيقبل تأجيلا لمدة 3 أشهر إذا فرضته عليه المحاكم. وفي محادثات خاصة، أكد جونسون أنه "سيلتزم بالقانون"، وذلك بعد أن أوضحت مصادر في رئاسة الوزراء، الأحد، أن رئيس الوزراء، يعتزم "تجاهل" طلب التمديد الملزم قانونا. ووافق أعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، على قانون يمنع تنفيذ "البريكست" دون اتفاق، عن طريق إجبار جونسون على طلب تأجيل "البريكست" لمدة 3 أشهر، إذا فشل في الحصول على اتفاق.
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هل يملك متظاهرو هونج كونج تأييدا شعبيا في الصين؟

بدا من الواضح أن أزمة إقليم هونج كونج لم تكن فقط ملفا مفتوحا للسياسة الخارجية الصينية، بل بات ظاهرًا أن لها جذورا وظهيرا شعبيا على الجبهة الأخرى، وهو ما قد يمثل أزمة جديدة في بكين، ما لم تتم السيطرة عليها بشكل نهائي في الفترة المقبلة. العديد من وسائل الإعلام الدولية ألقت الضوء على هذا التأييد الخفي في الصين لهونج كونج، مستندين إلى عدد من الوقائع التي أشارت بشكل رئيسي إلى أن بعض فئات الشعب الصيني قد تكون لهم آراء مغايرة لتلك التي تؤمن بها الحكومة في بكين.
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بوتين ينجو من مصير أردوغان في الانتخابات المحلية

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على وشك تلقي هزيمة قاسية في انتخابات العمودية، مثل تلك التي تلقاها نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث أدى الغضب الشعبي المستمر إلى نكسات للحزب الحاكم في روسيا في السباقات الساخنة في موسكو، يوم الأحد، حتى مع بسط الكرملين قبضته على النظام الانتخابي لضمان فوز مرشحيه المختارين في انتخابات الحكام. فبعد أسابيع من كبرى المظاهرات المناهضة للكرملين خلال 7 سنوات في العاصمة هذا الصيف، خسر حزب روسيا الموحدة ثلث مقاعده في انتخابات مجلس مدينة موسكو، رغم إقصاء جميع مرشحي المعارضة الرئيسيين.
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الحكومة البريطانية تعلن تعليق عمل البرلمان

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنه سيتم تعليق عمل البرلمان بعد انتهاء أعمال مجلس العموم هذه الليلة وحتى 14 من أكتوبر المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون إتاحة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحيث تغادر بريطانيا الاتحاد بحلول 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أن الخروج دون الاتفاق عن الاتحاد الأوروبي سيمثل فشلا في الحكم.
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بوريس-جونسون (1.) (2)

6 خطط تُمكن جونسون من تجنب تأجيل «البريكست»

تراجع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن تهديداته بخرق القانون من أجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" آخر أكتوبر المقبل، موضحا لمقربين منه أنه سيقبل تأجيلا لمدة 3 أشهر إذا فرضته عليه المحاكم. وفي محادثات خاصة، أكد جونسون أنه "سيلتزم بالقانون"، وذلك بعد أن أوضحت مصادر في رئاسة الوزراء، الأحد، أن رئيس الوزراء، يعتزم "تجاهل" طلب التمديد الملزم قانونا. ووافق أعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، على قانون يمنع تنفيذ "البريكست" دون اتفاق، عن طريق إجبار جونسون على طلب تأجيل "البريكست" لمدة 3 أشهر، إذا فشل في الحصول على اتفاق.
البرلمان-البريطاني

الحكومة البريطانية تعلن تعليق عمل البرلمان

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنه سيتم تعليق عمل البرلمان بعد انتهاء أعمال مجلس العموم هذه الليلة وحتى 14 من أكتوبر المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون إتاحة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحيث تغادر بريطانيا الاتحاد بحلول 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أن الخروج دون الاتفاق عن الاتحاد الأوروبي سيمثل فشلا في الحكم.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

ضربة جديدة لجونسون.. استقالة وزيرة العمل البريطانية

ضربة جديدة تلقاه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد استقالة وزيرة العمل أمير رود من منصبها الوزاري بجانب خروجها من حزب المحافظين، احتجاجا على استراتيجيته في التعامل مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ قالت في بيان اليوم السبت: "لا يمكنني أن أبقى في وقتٍ يُستبعَد محافظون جيّدون ومخلصون ومعتدلون"، في إشارة منها إلى قرار رئيس الوزراء إقالة 21 نائبا متمرّدا من الحزب المحافظ صوّتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم الثلاثاء، بحسب فرانس برس.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

جونسون يخسر أولى معاركه.. المعارضة تحسم مصير بريكست في البرلمان

خسر بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية، أول معاركه المهمة، بعدم فشل في كسب دعم النواب في التصويت الحاسم داخل البرلمان، بشأن الخروج من البريكست بدون اتفاق، إذ صوت مجلس العموم البريطاني بأغلبية 328 بمن فيهم معارضي بريكست من الحزب المحافظ، لصالح مشروع قانون يمنع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مقابل 301 رفضوا التشريع، وهو ما يمنح النواب التحكم في جدول أعمال المجلس يوم الأربعاء.. وفي أول تعليق له، اتهم جونسون البرلمان بعرقلة مسار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،
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