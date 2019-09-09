رئيس البرلمان البريطاني يعلن استقالته: آخر موعد 31 أكتوبر

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

جون بيركو رئيس البرلمان البريطاني

أعلن رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، اليوم الإثنين، تنحيه عن منصبه بعد عِقد من شَغله، على أن تكون استقالته بداية من 31 أكتوبر على أقصى حدّ، منوها عن إمكانية تنحيه قبل ذلك الموعد حال تصويت المشرعين على إجراء انتخابات مبكرة، وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال بيركو أمام البرلمان، إنه وعد عائلته بمغادرة الوظيفة بعد 10 سنوات من الإقامة في قصر وِستمنستر، مضيفا: "خلال انتخابات 2017، وعدت زوجتي وأطفالي أنها ستكون آخر انتخابات، وأنا أنوي الوفاء بهذا الوعد، إذا صوت مجلس العموم الليلة على إجراء انتخابات عامة مبكرة، سينتهي عهدي كرئيس وعضو في البرلمان مع انتهائه".

وتابع: "إذا لم يصوّت مجلس العموم على إجراء انتخابات مبكرة، فإني خلصت إلى أن المسار الأقل اضطرابا والأكثر ديمقراطية، هو أن أتنحى عن منصبي في ختام الأعمال يوم الخميس 31 أكتوبر المقبل". ونوّهت الصحيفة، بأن أحزاب المعارضة لا تخطط للتصويت على إجراء انتخابات عامة قبل التأكد من تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد