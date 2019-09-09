إرهاب

3 قتلى وجريح في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م
الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
أعلنت الشرطة الهولندية، مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص واحد، في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت الهولندية، اليوم الإثنين، وذلم بعد دقائق من الإعلان عن وقوع الحادث وإشارتها إلى أصابة عدة أشخاص بالرصاص، مضيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه "لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة"، فيما كشفت محطة "إن.أو.إس" الهولندية، أن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.
وفي مارس الماضي، شهدت مدينة أوتريخت الهولندية، هجوما إرهابيا على الترام بالمدينة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 أخرين، وألقت الشرطة الهولندية، القبض على المتهم بتنفيذ الهجوم. واستطاعت الشرطة تحديد هُوية المشتبه فيه بتنفيذ العملية الإرهابية، وتبين أنه تركي الجنسية ويُدعى «جوكمان تانيس»، ويبلغ
اقرأ المزيد
الشرطة الهولندية

إصابات في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

قالت الشرطة الهولندية، إن عدد من الأشخاص أصيبوا بالرصاص في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت، اليوم الإثنين، مضيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه "لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة"، فيما لم تشر إلى تفاصيل حول وقوع وفيات في الحادث أو عدد المصابين، ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية، إن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.
سفاح-نيوزيلندا

سفاح «كرايست تشيرتش» يسأل: كم مسلما قتلت؟

كشفت صحيفة "الأسترالي"، في تقرير لها، عن الأسئلة المثيرة للاشمئزاز، بحسب وصفها، التي طرحها برينتون تارانت، مرتكب مذبحة مسجدي "كرايست تشيرتش" في نيوزيلندا. حيث أشارت إلى أن سفاح "كرايست تشيرتش" أراد أن يعرف عدد ضحاياه بعدما هاجم مسجدا ومركزا إسلاميا في المدينة، في مارس الماضي، وخلف 51 قتيلا و49 جريحا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية". فبعد القبض عليه مباشرة ظل المتهم الأسترالي البالغ من العمر 28 عاما، يسأل "كم شخصا قتلت؟" و"كم كانت نتيجة ذلك؟"، على الرغم من أنه أنكر ارتكابه الجريمة خلال المحاكمة.
ميليشيات ليبية - ليبيا

الجيش الليبي يشن غارات جوية على المليشيات بطرابلس

شن الجيش الليبي غارات جوية على مواقع تابعة لمليشيات مسلحة في منطقتي عين زارة والتوغار جنوب العاصمة طرابلس. وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الأحد، أن هذا الأمر يأتي في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق في جنوب العاصمة الليبية طرابلس. وتأتي هذه التطورات عقب مرور شهر على حالة الهدوء الحذر والنسبي التي شهدتها محاور الاشتباكات والقتال بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق.
جثة-فى-شقة

اغتيال مسؤول حكومي بارز في العاصمة الأفغانية

اغتال مسلحون مجهولون، مسؤولا حكوميا بارزا في العاصمة الأفغانية كابول، وقالت وكالة الأنباء الأفغانية "خامة برس"، في نسختها الانجليزية، اليوم السبت، نقلا عن وزارة إدارة الكوارث أن المسؤول يدعى حشمت بهادوري، وهو نائب المتحدث باسم الوزارة، مشيرة إلى أن عملية الاغتيال نفذت في العاصمة، وأضافت أن المسلحين اغتالوا المسؤول بالقرب من مسجد المصطفى، ولم تعلن جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الاغتيال حتى الآن.
اقرأ المزيد من الأخبار
الشرطة الهولندية

إصابات في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

قالت الشرطة الهولندية، إن عدد من الأشخاص أصيبوا بالرصاص في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت، اليوم الإثنين، مضيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه "لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة"، فيما لم تشر إلى تفاصيل حول وقوع وفيات في الحادث أو عدد المصابين، ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية، إن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.
طالبان

رغم الاتفاق مع أمريكا.. طالبان لن تغير أفكارها

في الوقت الذي كان يستمع فيه المواطنون الأفغان لمقابلة تليفزيونية، تم الكشف خلالها عن الخطوط العريضة لاتفاق سلام الذي توصل له قادة حركة "طالبان" مع الولايات المتحدة، يمهد لإنهاء الحرب الأفغانية التي اندلعت منذ نحو 18 عاما، هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول. وتبنت "طالبان" الهجوم الذي استخدم فيه جرار مفخخ بقنبلة، واستهدف مجمعا سكنيا يضم مواطنين أجانب، خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين في المدينة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 119 آخرين على الأقل.
المصلون

شجاعة مسلمين تمنع تكرار هجوم «كرايستشيرش» في النرويج

في 15 مارس الماضي، عاش المسلمون حول العالم لحظات عصيبة بعد أن تعرض مسجدان في مدينة "كرايستشيرش" النيوزيلندية لهجوم أسفر عن مقتل 51 شخصا. والسبت الماضي، كاد الأمر يتكرر، لكن هذه المرة في النرويج، حيث اقتحم مسلح مسجدا وهو يحمل عددا من الأسلحة النارية وأطلق النار على المصلين الذين كانوا يحتفلون بوقفة عرفات. وأعلنت الشرطة النرويجية أن شخصا أصيب في الهجوم على المسجد الواقع في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل، وأضافت أن إطلاق النار يتم التحقيق فيه باعتباره محاولة إرهابية، وأن المسلح مشتبه فى قيامه بقتل شقيقته الصغرى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org