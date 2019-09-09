3 قتلى وجريح في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م

الشرطة الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية، مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص واحد، في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت الهولندية، اليوم الإثنين، وذلم بعد دقائق من الإعلان عن وقوع الحادث وإشارتها إلى أصابة عدة أشخاص بالرصاص، مضيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه "لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة"، فيما كشفت محطة "إن.أو.إس" الهولندية، أن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.

وفي مارس الماضي، شهدت مدينة أوتريخت الهولندية، هجوما إرهابيا على الترام بالمدينة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 أخرين، وألقت الشرطة الهولندية، القبض على المتهم بتنفيذ الهجوم. واستطاعت الشرطة تحديد هُوية المشتبه فيه بتنفيذ العملية الإرهابية، وتبين أنه تركي الجنسية ويُدعى «جوكمان تانيس»، ويبلغ