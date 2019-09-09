السيتي يتخطى المليار دولار.. أغلى 10 فرق في العالم

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

مانشستر سيتي

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التاريخ، بعدما أصبح أول نادٍ في العالم تبلغ قيمة لاعبيه أكثر من مليار يورو، وذلك وفقًا لمرصد «CIES» الخاص بإحصاءات كرة القدم، وأصبح مانشستر سيتي أول نادٍ يخترق حاجز المليار يورو، حيث تكلف تشكيلة الفريق 1.014 مليار يورو، ليتصدر قائمة أكثر أندية العالم من حيث القيمة التسويقية للاعبيه، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 913 مليون يورو، فيما حل ريال مدريد المركز الثالث بـ902 مليون يورو، واحتل مانشستر يونايتد في المركز الرابع عالميا والثاني إنجليزيا برصيد 751 مليون يورو.

واحتل يوفنتوس الإيطالي المركز الخامس في القائمة بـ719 مليون يورو، كأعلى نادٍ في إيطاليا من حيث القيمة، فيما حل فريق برشلونة في المركز السادس، بقيمة 697 مليون يورو، كثاني أعلى فريق في إسبانيا بعد ريال مدريد. وجاء فريق ليفربول في المركز السابع ضمن أندية العالم، والثالث في إنجلترا، بقيمة 639 مليون يورو،