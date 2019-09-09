رياضة

السيتي يتخطى المليار دولار.. أغلى 10 فرق في العالم

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التاريخ، بعدما أصبح أول نادٍ في العالم تبلغ قيمة لاعبيه أكثر من مليار يورو، وذلك وفقًا لمرصد «CIES» الخاص بإحصاءات كرة القدم، وأصبح مانشستر سيتي أول نادٍ يخترق حاجز المليار يورو، حيث تكلف تشكيلة الفريق 1.014 مليار يورو، ليتصدر قائمة أكثر أندية العالم من حيث القيمة التسويقية للاعبيه، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 913 مليون يورو، فيما حل ريال مدريد المركز الثالث بـ902 مليون يورو، واحتل مانشستر يونايتد في المركز الرابع عالميا والثاني إنجليزيا برصيد 751 مليون يورو.
واحتل يوفنتوس الإيطالي المركز الخامس في القائمة بـ719 مليون يورو، كأعلى نادٍ في إيطاليا من حيث القيمة، فيما حل فريق برشلونة في المركز السادس، بقيمة 697 مليون يورو، كثاني أعلى فريق في إسبانيا بعد ريال مدريد. وجاء فريق ليفربول في المركز السابع ضمن أندية العالم، والثالث في إنجلترا، بقيمة 639 مليون يورو،
اقرأ المزيد
ايهاب-جلال

المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لقيادة الفراعنة

كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن ناديه لم يتلق أي شىء من اتحاد الكرة، بشأن تولي إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلق أي شىء حول رحيل جلال عن قيادة الفريق البورسعيدي. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "لم يتحدث أحد من اللجنة المؤقتة لقيادة شؤون الجبلاية، مع مجلس إدارة المصري بشأن البحث عن مدرب آخر، يكون بديلا لإيهاب جلال في حالة توليه تدريب منتخب مصر".
طارق-يحيى‎

طارق يحيى يفتح النار على كريستيان جروس

كشف طارق يحيى المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب النجاح في فترة وجوده في النادي، والتعامل مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، وهو ما جاء في تصريحات إذاعية، عبر برنامج "93.7"، الذي يُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، قائلا: "رئيس الزمالك شخصية طيبة لكنه يتخذ مواقف عدائية، في حالة شعوره بوجود صدامات بينه وبين الإدارة الفنية للفريق، وفي حال عدم الدخول مع رئيس النادي في صدامات يكون ذلك أفضل طريق للنجاح لأي مدير فني".
ميودراج يسيتش‎

مدرب الإسماعيلي يحذر اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

أكد المدرب الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن اللاعبين وصلوا إلى حالة فنية وبدنية جيدة، معربًا عن سعادته بوجود خمسة لاعبين بالفريق ضمن صفوف المنتخبات الوطنية، وهم العراقي همام طارق وبينسون شيلونجو في منتخب نامبيا، وبكيتي سيلفا جناح منتخب غينيا بيساو، وثنائي منتخب الفراعنة الأولمبي محمد صادق وأحمد أيمن. جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على هامش مران الدراويش؛ استعدادًا لمواجهة نظيره أهلي بنغازي الليبي.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (4)

6 لاعبين يطيحون بمحمد صلاح خارج قائمة الأفضل في البريميرليج

استبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح نجم ليفربول، من قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أغسطس، معلنا اليوم الجمعة، قائمة تضم 6 لاعبين، سيطر عليها بشكل واضح فريق مانشستر سيتي بثلاث نجوم، هم: سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج، وكيفين دي بروين، بالإضافة إلى تيمو بوكي مهاجم فريق نوريتش سيتي، وأشلي بارنز مهاجم بيرنلي، وشهدت القائمة حضور مميز للبرازيلي روبرتو فيرمينيو، نجم فريق ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 4 جولات.
مانشستر سيتي‎

مانشستر سيتي يكتسح برايتون في البريميرليج

اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره برايتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل كيفين دي بروين الهدف الأول في شباك برايتون بالدقيقة الثانية من زمن أحداث الشوط الأول، بينما أضاف سيرجيو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة 42 من زمن الشوط لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق السيتي بهدفين دون رد. في الشوط الثاني تمكن السيتي من مضاعفة النتيجة بعدما سجل أجويرو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 55 قبل أن يختمها برناردو سيلفا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79.
ليفربول‎

ليفربول يبحث عن العلامة الكاملة أمام بيرنلي

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وستكون ضربة البداية من ملعب سانت ميريز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، عندما يستقبل ساوثهامبتون نظيره مانشستر يونايتد، ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه الشياطين الحمر في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، ويأمل اليونايتد في إنهاء سلسلة نتائجه الباهتة في الآونة الأخيرة، وكانت آخرها الخسارة على أرضه أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1.
هاري كين

كين يحدد كيفية منافسة توتنهام على لقب الدوري

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين حاجة توتنهام للدخول في مسيرة انتصارات متتالية، إن أراد السبيرز منافسة ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم، وتوقع الكثيرون أن ينافس توتنهام على لقب الدوري هذا الموسم بقوة، بعد وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أن الفريق اللندني تعرض لهزيمة مفاجئة على ملعبه في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، وبات الفريق يتأخر مبكرًا بخمس نقاط عن ليفربول وبثلاث نقاط عن السيتي، وقال كين حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "آمل في أن نتخطى السيتي هذا الموسم، ولكن الأمر يتطلب منا الكثير من العمل الجاد".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org