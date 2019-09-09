أذربيجان تخطف تعادلا تاريخيا من كرواتيا

تحرير:علي الزيني ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

منتخب كرواتيا

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة منتخبي أذربيجان ونظيره كرواتيا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "اكسيل أرينا"، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات، للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وافتتح وصيف بطل مونديال روسيا 2018 التسجيل عن طريق لوكا مودريتش من ركلة جزاء، في المقابل أدرك خليل زاد هدف التعادل لأصحاب الأرض، لتنفرد كرواتيا بالصدارة، في المقابل حصدت أذربيجان متذيلة المجموعة نقطتها الأولى في التصفيات بعد أربع خسارات.

سجل لوكا مودريتش هدف التقدم لمنتخب كرواتيا، في الدقيقة 11، من ركلة جزاء، وتمكن خليل زاد من إدراك هدف التعادل لأذربيجان في الدقيقة 71، بهذه النتيجة، رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 10 نقاط، فى صدارة جدول ترتيب المجموعة، بفارق نقطة واحدة عن منتخب المجر صاحبة المركز الثاني، يليه منتخبا سلوفاكيا وويلز برصيد