رياضة

ميدو عن تدريب المنتخب: أرفض دور الرجل الثانى

تحرير:أحمد محمد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أنه سيرفض منصب الرجل الثاني في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، في حالة تلقيه عرضًا رسميا، موضحًا أن ترشحه لقيادة الفراعنة شرف كبير، جاء ذلك في تصريحاته إذاعية، عبر برنامج «في الاستاد»، الذي يقدمه كريم خطاب، على إذاعة نجوم «إف إم»، قائلا: "وجود اسمي ضمن المرشحين لتدريب المنتخب شرف كبير، ننتظر الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد، وسندعم الجهاز المقبل، من أجل عودة منتخب مصر مرة أخرى لسابق عهده".
وعن إمكانية قبوله منصب الرجل الثاني في جهاز المنتخب، أجاب: "أعمل كمدير فني منذ عدة سنوات، وبكل تأكيد الخطوة المقبلة لن تكون في منصب أقل من منصب المدير الفني، حتى ولو كانت مع منتخب مصر". وتطرق ميدو للحديث عن فريق مصر للمقاصة، الذي يتولى قيادته، قائلا: "استفدنا كثيرا من المباراة الأخيرة لنا في كأس مصر،
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محمود جنش يبكي على الهواء بسبب شيكابالا (فيديو)

توجه محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالشكر لزملائه وللجهاز الفني والإداري وللجمهور الأبيض على دعمهم الكبير له وذلك عقب الفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز مساء الأحد. وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: «أشكر الجميع، المواقف هي التي تظهر المعدن الحقيقي، سعيد لكل هذا الحب، وهو ما سوف نحصده من كرة القدم، أنا مسنود بحب الجمهور». وتابع: «أشعر بأنني ابن النادي حتى وان لم أكن من الناشئين، وسوف اظل دائما جزء من هذا الكيان».
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شيكابالا يرد على اتهامه بسب جمهور الأهلي

أصدر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيانًا رسميًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا منه على الأزمة التي تفجرت خلال الساعات الماضية، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو للاعب أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر، بعد التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.. وظهرت خلال الفيديو هتافات مسيئة من جماهير الزمالك ضد جمهور النادي الأهلي، الأمر الذي أظهر تفاعل كبير من جانب شيكابالا.
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بلجيكا تكتسح إسكتلندا في تصفيات اليورو

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المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لقيادة الفراعنة

كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن ناديه لم يتلق أي شىء من اتحاد الكرة، بشأن تولي إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلق أي شىء حول رحيل جلال عن قيادة الفريق البورسعيدي. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "لم يتحدث أحد من اللجنة المؤقتة لقيادة شؤون الجبلاية، مع مجلس إدارة المصري بشأن البحث عن مدرب آخر، يكون بديلا لإيهاب جلال في حالة توليه تدريب منتخب مصر".
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جنرال الكرة.. 5 أفراح للجوهري تقابلها أحزان دائمًا

«عبقرية فذة في عالم كرة القدم.. ارتبط اسمه دائمًا بذكريات جميلة مع الكرة المصرية.. التفوق والتألق في عالم الساحرة المستديرة سمته الرئيسية، حقق إنجازات كبيرة مع كل الفرق التي تولى تدريبها.. حتى كتب اسمه بحروف لا تُمحى في جنبات المستطيل الأخضر على المستويين المحلى والدولي كلاعب ومدرب».. إنه أسطورة التدريب وجنرال الكرة المصرية، الراحل محمود الجوهري، الذي لم يعرف غير النجاح ومنصات التتويج، ولكنه رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2012 عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد أن سقط بنزيف في المخ.
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وادي دجلة يرفض عرض المصري لضم محمد هلال

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عبد العال: حسام حسن سيفشل وجلال الأنسب للمنتخب

استبعد علاء عبد العال، المدير الفني السابق للداخلية، حسام حسن، المدير الفني لسموحة، من تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال عبد العال، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «هذا ليس وقت حسام حسن، عليه مراجعة نفسه تحديدا في تعامله مع اللاعبين». وواصل: «هناك 3 أو 4 لاعبين في سموحة يجلسون في المنزل بسبب تعامل حسام حسن معهم، ومنهم السيد فريد ومحمود سيد ومحمود منصور».
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