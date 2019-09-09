ميدو عن تدريب المنتخب: أرفض دور الرجل الثانى
تحرير:أحمد محمد
٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
أحمد حسام ميدو
أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أنه سيرفض منصب الرجل الثاني في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، في حالة تلقيه عرضًا رسميا، موضحًا أن ترشحه لقيادة الفراعنة شرف كبير، جاء ذلك في تصريحاته إذاعية، عبر برنامج «في الاستاد»، الذي يقدمه كريم خطاب، على إذاعة نجوم «إف إم»، قائلا: "وجود اسمي ضمن المرشحين لتدريب المنتخب شرف كبير، ننتظر الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد، وسندعم الجهاز المقبل، من أجل عودة منتخب مصر مرة أخرى لسابق عهده".
وعن إمكانية قبوله منصب الرجل الثاني في جهاز المنتخب، أجاب: "أعمل كمدير فني منذ عدة سنوات، وبكل تأكيد الخطوة المقبلة لن تكون في منصب أقل من منصب المدير الفني، حتى ولو كانت مع منتخب مصر".
وتطرق ميدو للحديث عن فريق مصر للمقاصة، الذي يتولى قيادته، قائلا: "استفدنا كثيرا من المباراة الأخيرة لنا في كأس مصر،
وعن إمكانية قبوله منصب الرجل الثاني في جهاز المنتخب، أجاب: "أعمل كمدير فني منذ عدة سنوات، وبكل تأكيد الخطوة المقبلة لن تكون في منصب أقل من منصب المدير الفني، حتى ولو كانت مع منتخب مصر".
وتطرق ميدو للحديث عن فريق مصر للمقاصة، الذي يتولى قيادته، قائلا: "استفدنا كثيرا من المباراة الأخيرة لنا في كأس مصر، لن أفصح عن أهداف الفريق، ولكن نحن نعمل بشكل جيد ونمتلك فريقًا مميزًا ولدينا آمال كبيرة أن نظهر بشكل قوي الموسم المقبل وأن ننهي الموسم بمركز يليق بنا".
ويستعد الاتحاد المصري لكرة القدم، للإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، وسيكون أحد الخماسي، حسن شحاتة وحسام البدري وإيهاب جلال وحسام حسن وأحمد حسام ميدو، حسبما ذكر عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون الجبلاية.