ميدو عن تدريب المنتخب: أرفض دور الرجل الثانى

تحرير:أحمد محمد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

أحمد حسام ميدو

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أنه سيرفض منصب الرجل الثاني في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، في حالة تلقيه عرضًا رسميا، موضحًا أن ترشحه لقيادة الفراعنة شرف كبير، جاء ذلك في تصريحاته إذاعية، عبر برنامج «في الاستاد»، الذي يقدمه كريم خطاب، على إذاعة نجوم «إف إم»، قائلا: "وجود اسمي ضمن المرشحين لتدريب المنتخب شرف كبير، ننتظر الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد، وسندعم الجهاز المقبل، من أجل عودة منتخب مصر مرة أخرى لسابق عهده".

وعن إمكانية قبوله منصب الرجل الثاني في جهاز المنتخب، أجاب: "أعمل كمدير فني منذ عدة سنوات، وبكل تأكيد الخطوة المقبلة لن تكون في منصب أقل من منصب المدير الفني، حتى ولو كانت مع منتخب مصر". وتطرق ميدو للحديث عن فريق مصر للمقاصة، الذي يتولى قيادته، قائلا: "استفدنا كثيرا من المباراة الأخيرة لنا في كأس مصر،