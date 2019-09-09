الأهلي بطلا للبطولة العربية لتنس الطاولة

تحرير:علي الزيني ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

لاعبو تنس الأهلي

توج فريق الأهلي لتنس الطاولة للرجال، بالطولة العربية، في نسختها الحادية والثلاثين، التي أقيمت في مدينة أغادير المغربية بعد الفوز اليوم على فريق قطر القطري، بنتيجة (3-2 )، في نهائي البطولة، ليحافظ المارد الأحمر على لقب البطولة للعام الثاني على التوالي، بعدما توج بها في النسخة الماضية التي أقيمت في تونس، ورفع الفريق المصري رصيده من ألقاب البطولة إلى 20 لقبًا، لأكثر الفرق حصدًا للقب، وصعد الأهلي للمباراة النهائية، بعد فوزه بالأمس على فريق البحرين البحريني ضمن منافسات دور النصف نهائي، فيما تأهل فريق قطر القطري بعد فوزة على نظيره الفحيحيل الكويتي.

ويقود جهاز تنس الطاولة بفريق الأهلي كل من: أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيا، وعمرو رضا مدربًا عامًا، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريا. ويمثل الأهلي 4 لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي. وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتخذ قرارًا تأديبيا ضد خالد عصر وعمر بدير، لاعبى