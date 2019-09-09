رياضة

المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لقيادة الفراعنة

تحرير:علي الزيني ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن ناديه لم يتلق أي شىء من اتحاد الكرة، بشأن تولي إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلق أي شىء حول رحيل جلال عن قيادة الفريق البورسعيدي. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "لم يتحدث أحد من اللجنة المؤقتة لقيادة شؤون الجبلاية، مع مجلس إدارة المصري بشأن البحث عن مدرب آخر، يكون بديلا لإيهاب جلال في حالة توليه تدريب منتخب مصر".
وواصل عضو مجلس المصري حديثه، قائلا: "رحيل إيهاب جلال عن الفريق، سيسبب لنا ضررًا كبيرًا، خاصة ونحن مقبلون على مباراة مهمة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وبطولة الدوري الممتاز". واختتم هاشم، قائلا: "لم يتحدث أحد من اتحاد الكرة مع إيهاب جلال، ونركز حاليا في مباراة ماليندي المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية". ويواجه
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نجم منتخب اليد: الجماهير كلمة السر في لقب كأس العالم

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