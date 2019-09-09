أول قرار من «الموسيقيين» بعد اتهام حكيم بالسب والقذف

تحرير:محمد فتحي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

الفنان حكيم

أحالت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الإثنين، برئاسة النقيب هاني شاكر، الشكوى المقدمة من منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة، ضد الفنان حكيم، إلى اجتماع مجلس الإدارة، نهاية الأسبوع الحالي لمناقشتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه، إذ أكد المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لم تتخذ أي إجراءات بشأن الواقعة، وأن الأمر أحيل للمجلس في الاجتماع القادم.. وكان منصور هندي رئيس لجنة العمل، تقدم بشكوى ضد الفنان حكيم اتهمه فيها بالتعرض له ولمندوب النقابة بالسب والقذف قبل حفل له بأحد فنادق القاهرة.

ويناقش المجلس ضمن جدول أعماله في جلسته القادمة كشف حساب الفترة القصيرة المنقضية منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل شهرين، وكذلك مناقشة عددا من القرارات الاقتصادية المهمة منها رفع قيمة المعاش للموسيقيين نهاية العام الحالي. يذكر أن حكيم قد نشر فيديو جديد له من خلال حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات