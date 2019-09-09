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أول قرار من «الموسيقيين» بعد اتهام حكيم بالسب والقذف

تحرير:محمد فتحي ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
الفنان حكيم
الفنان حكيم
أحالت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الإثنين، برئاسة النقيب هاني شاكر، الشكوى المقدمة من منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة، ضد الفنان حكيم، إلى اجتماع مجلس الإدارة، نهاية الأسبوع الحالي لمناقشتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه، إذ أكد المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لم تتخذ أي إجراءات بشأن الواقعة، وأن الأمر أحيل للمجلس في الاجتماع القادم.. وكان منصور هندي رئيس لجنة العمل، تقدم بشكوى ضد الفنان حكيم اتهمه فيها بالتعرض له ولمندوب النقابة بالسب والقذف قبل حفل له بأحد فنادق القاهرة.
ويناقش المجلس ضمن جدول أعماله في جلسته القادمة كشف حساب الفترة القصيرة المنقضية منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل شهرين، وكذلك مناقشة عددا من القرارات الاقتصادية المهمة منها رفع قيمة المعاش للموسيقيين نهاية العام الحالي. يذكر أن حكيم قد نشر فيديو جديد له من خلال حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات
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المهرجانات القومية.. بث الروح في جسد الميت

المهرجانات القومية دائمًا تأتي حاملة في طياتها هوية مصر الفنية، التي ترتكز على موروثنا الثقافي الإبداعي الغني، من الإرث الزاخر الذي أسسته لنا قامات كبيرة رائدة في السينما والمسرح والموسيقى، فضلا عن الوجود المهم للأعمال والأفكار المعاصرة الحديثة، سواء العربية أو الأجنبية، بدايةً من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحتى مهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية، ويدل هذا على ثقل تلك المهرجانات وسمو هدفها وتنوع وثراء محتواها الذي يجمع بين أصالة الماضي، وحداثة الحاضر، وفتح الأبواب على مصراعيها للوجوه الشابة ودعمها.
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حماقي ومصطفى حجاج يغنيان «يا بتاع النعناع» (فيديو)

اجتمع كلا من الميجا ستار محمد حماقي، والفنان الشعبي مصطفى حجاج، في حفل زفاف تشاركا في إحيائه. وقدّم "حجاج" فقرة غنائية قبل فقرة "حماقي"، إلا أنه توجه إلى القاعة بعد علمه بصعود الأخير إلى المسرح، ليلقي عليه التحية، ولذلك فوجئ بأن حماقي توقف عن الغناء وألقى عليه التحية بغناء أغنية "يا بتاع النعناع" وسط تصفيق كبير من قِبل حضور حفل الزفاف. وقال حماقي عن حجاج: "مصطفى حجاج صوت رائع، والحقيقة كلنا بنفتخر به وبكل ما يقدمه، تحية كبيرة أوي أوي لمصطفى حجاج".
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نقل المطرب حكيم إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

تعرض المطرب حكيم لحادث مروع إذ انقلبت سيارته على طريق السويس. وقالت مصادر إنه تم نقل حكيم إلى المستشفى على إثر الحادث الذي تعرض إليه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لكنه بحالة جيدة، لافتة إلى أنه تم نقل السائق إلى المستشفى هو الآخر نظرا للإصابات التي لحقت. يذكر أن آخر أعمال حكيم كانت فى شهر يونيو الماضى، حين طرح فيديو كليب الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 «متجمعين»، والتى يغنيها حكيم مع النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه.
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حكيم (3)

نقل المطرب حكيم إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

تعرض المطرب حكيم لحادث مروع إذ انقلبت سيارته على طريق السويس. وقالت مصادر إنه تم نقل حكيم إلى المستشفى على إثر الحادث الذي تعرض إليه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لكنه بحالة جيدة، لافتة إلى أنه تم نقل السائق إلى المستشفى هو الآخر نظرا للإصابات التي لحقت. يذكر أن آخر أعمال حكيم كانت فى شهر يونيو الماضى، حين طرح فيديو كليب الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 «متجمعين»، والتى يغنيها حكيم مع النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه.
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حقيقة منع صابر الرباعي من الغناء في مصر

ترددت أنباء كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود خلافات عدة بين المطرب صابر الرباعي، ونقابة الموسيقيين في مصر برئاسة هاني شاكر، ما طرح تساؤلا حول "منع" الفنان التونسي من الغناء في مصر، إذ تشير هذه الأنباء إلى أنّ الخلافات وصلت إلى حد إلغاء حفل الرباعي، المقرر إقامته في الساحل الشمالي مساء اليوم الجمعة. ونفى الرباعي من جهته، وجود أي خلاف بينه وبين نقابة الموسيقيين في مصر، موضحًا أنّ ما يقال ليس أكثر من محض افتراء، ليؤكد بذلك أن علاقته مع النقابة على خير ما يرام، وأنه لا توجد أزمة.
محمد رمضان

إنذار لنقيب الموسيقيين بإيقاف محمد رمضان عن الغناء

أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا إنذارا رسميا لهانى شاكر نقيب الموسيقيين، طالب فيه بأن يصدر مجلس نقابة الموسيقيين قرارا عاجلا بإيقاف الممثل محمد رمضان عن الغناء وعدم إعطائه أي تصاريح لإقامة حفلات مرة أخرى. ونص محمود في إنذاره الموجه لنقيب الموسيقيين على أنه بتاريخ 23 أغسطس أقام محمد رمضان حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى بناء على تصريح صادر من النقابة سمح له بإقامة هذا الحفل والغناء فيه رغم أن المذكور ليس مطربا ولا مقيدا بنقابة الموسيقيين لأن صوته يخلو من المعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة الغناء.
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منهم هاني شاكر.. حفلات «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب هاني شاكر حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، فى العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "شاكر" بباقة من أجمل أغانيه، منها "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، علي الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو رُحت بعيد، كده برضه يا قمر"، وتسبقه فقرة غنائية وموسيقية لفرقة "كايرو باند"، ليقدموا أروع أعمالهم.
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