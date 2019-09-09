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أول بيان رسمي عن تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م
الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت
أعرب مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، عن "عميق الارتياح" للحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد دخوله أحد المستشفيات في الولايات المتحدة؛ لاستكمال الفحوصات الطبية، جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في قصر السيف، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إذ أوضح أن رئيس مجلس الوزراء، قد أحاطهم علمًا بدخول أمير الكويت المستشفى، مبتهلا إلى الباري عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه سندا وذخرا لوطنه وشعبه لمواصلة عطائه ونشاطه المعهود.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قد صرح أمس الأحد، بأن أمير الكويت قد دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة، لاستكمال الفحوصات الطبية، لافتا الى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 سبتمبر الجاري. وبدأ الشيخ صباح الأحمد الصباح، زيارة للولايات المتحدة، قبل أيام،
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طائرة-اسرائيلية

تصاعد الصراع بين لبنان وإسرائيل.. هل ينذر بنشوب حرب؟

لا يزال التصعيد بين لبنان وإسرائيل قائما ومستمرا، بعد قيام حزب الله بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان، معلنا أن الطائرة أصبحت في حوزته. حزب الله قال إنه تصدى "بالأسلحة المناسبة" لطائرة إسرائيلية مسيرة في أثناء عبورها الحدود باتجاه بلدة رامية الجنوبية، وأضاف أنه "تم إسقاط الطائرة المسيرة" في تخوم البلدة وأصبحت في يد مقاتليه. الجيش الإسرائيلي أقر بالواقعة قائلا: "سقطت طائرة مسيّرة صغيرة، في مهمة عادية، أمس في لبنان، ولا خطر من تسرب معلومات"، ولم يوضح ما الذي كانت تفعله الطائرة أو كيفية سقوطها، بحسب "العربية".
حج-وعمرة (6)

قرار جديد من السعودية بشأن رسوم تكرار العمرة

أعلن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بنتن، عن صدور أمر ملكي يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة، وقال إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية "المملكة 2030" باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان، وذلك حسبما نشره موقع صحيفة "عكاظ" السعودي.
عبدالفتاح-البرهان

البرهان: إعادة هيكلة كل القوات خاصة جهاز المخابرات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه سيتم العمل على رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، وهناك إصرار من جميع الأطراف المسلحة على إحلال السلام، كما أن نظرة المجتمع الدولي للسودان بدأت تتغير بمجرد حدوث التغيير، والمجلس السيادي والحكومة بإمكانهما التشريع في المرحلة الانتقالية، مضيفا أنه تم البدء في إعادة هيكلة كل القوات وإعادة النظر في قوانينها خاصة جهاز أمن المخابرات الوطني، وذلك حسبما جاء في تصريحات أدلى بها لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الإثنين.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: إيران تكثف ضغوطها وتلوح بخطوة استثنائية

أطلعتنا مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على أداء الحكومة السودانية لليمين الدستورية، وأبرزت تطورات الأزمة الإيرانية، كما تناولت الصحف البيان المشترك من السعودية والإمارات حول الأزمة اليمنية. وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الحكومة الانتقالية السودانية تعهدت في أول اجتماع لها عقب أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة، مساء أمس الأحد، بصون التضحيات العظيمة والعمل على تحقيق أهداف الشعب. وقال وزير الإعلام في الحكومة الجديدة، فيصل محمد صالح، إن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة مهمة مشتركة.
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صباح-الاحمد-الصباح-امير-الكويت-06

بشكل مفاجئ.. نقل أمير الكويت للمستشفى في أمريكا

في تطور مفاجئ، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية التي يزورها حاليا، وذلك لـ"استكمال فحوصات طبية"، قبل لقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ نقلت الوكالة الرسمية عن وزير الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، إن اللقاء الذي كان مقررًا خلال أيام، سيتم تأجيله إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد.
مسيرة-هونج-كونج 1 (2)

استمرار احتجاجات هونج كونج.. وغلق 4 محطات مترو

تجددت، اليوم السبت، الاحتجاجات في هونج كونج، بعد خروج مظاهرات، أمس الجمعة، للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية في الإقليم المتمتع بحريات غير محددة لكنه خاضع لحكم الصين، وأثر ذلك أغلقت السلطات 4 محطات لقطارات الأنفاق (المترو)، بعد انتقادها من وسائل إعلام صينية بحجة استغلالها من مثيري الشغب، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس". وبدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية.
دونالد ترامب

ترامب يهدد أوروبا: سنرسل أسرى داعش إلى بلادهم

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، تهديدًا مباشرًا إلى الدول الأوروبية بتسليمها مقاتلي "داعش" الأسرى الذين يحملون جنسياتها، في حال لم ترغب بعض الدول باستعادتهم. وأبلغ ترامب، الصحفيين في البيت الأبيض، وفقا لقناة "سكاي نيوز": "إذا لم تستعد أوروبا مقاتلي داعش الأسرى فسنضطر لتسليمهم للدول التي قدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا". وأضاف، أنه "سيتعين على دول أخرى تحمل عبء قتال تنظيم داعش"، مشيرًا إلى روسيا وباكستان وإيران كأمثلة لتلك الدول.
بوتين

بوتين: سنرد على اختبار أمريكا لصاروخ جديد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اختبار الولايات المتحدة لصاروخ جديد مؤخرًا أثار مخاوف جديدة لدى روسيا، معتبره أمرًا يستدعي ردا لذلك. وأضاف بوتين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء بعد محادثاته مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في العاصمة هلسنكي، أن الاختبار الأمريكي يشير إلى أن واشنطن بدأت العمل على تطوير الصاروخ قبل فترة كبيرة من إعلانها نيتها الانسحاب من المعاهدة، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا، موضحًا أن الاختبار يعني لروسيا "ظهور تهديدات جديدة سنرد عليها وفقا لذلك".
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