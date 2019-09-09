أول بيان رسمي عن تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م

الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، عن "عميق الارتياح" للحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد دخوله أحد المستشفيات في الولايات المتحدة؛ لاستكمال الفحوصات الطبية، جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في قصر السيف، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إذ أوضح أن رئيس مجلس الوزراء، قد أحاطهم علمًا بدخول أمير الكويت المستشفى، مبتهلا إلى الباري عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه سندا وذخرا لوطنه وشعبه لمواصلة عطائه ونشاطه المعهود.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قد صرح أمس الأحد، بأن أمير الكويت قد دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة، لاستكمال الفحوصات الطبية، لافتا الى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 سبتمبر الجاري. وبدأ الشيخ صباح الأحمد الصباح، زيارة للولايات المتحدة، قبل أيام،