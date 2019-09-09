ناشئات الطائرة يضرب موعدًا مع أمريكا في دور الـ16

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م

ناشئات الكرة الطائرة

خسر منتخب ناشئات الكرة الطائرة من نظيره البرازيلي بنتيجة 3- 0 في إطار ختام منافسات المجموعة الأولى بالدور الأول ببطولة العالم التي تستضيفها مصر بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ليتأهل إلى دور السادس عشر كثالث المجموعة لمواجهة المنتخب الأمريكي، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 26- 24، 25- 16، 25- 19. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب البرازيلي إلى 9 نقاط ليضمن المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد الفريق المصري عند 6 نقاط محتلا المركز الثالث.

وشهد مشوار منتخب مصر بالبطولة الخسارة أمام منتخب الصين بنتيجة 0 -3 في الجولة الثالثة، بعدما حقق الفريق الفوز على الكاميرون، وبورتريكو بنفس النتيجة 3- 1 في أول جولتين. وتضم المجموعة الأولى فى البطولة: مصر- البرازيل- الصين- الكاميرون- بورتريكو، ويأتي في المجموعة الثانية: كندا- إيطاليا- كوريا- المكسيك-