ألمانيا تنتزع الصدارة من أيرلندا في تصفيات يورو 2020

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م

ألمانيا وأيرلندا

حقق منتخب ألمانيا فوزا غاليا على حساب مضيفه أيرلندا الشمالية بنتيجة 2- 0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ويندسور بارك" ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020. جاء هدف الماكينات الألمانية عن طريق مارسيل هالستينبيرج في الدقيقة 48 من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس أصحاب الأرض. وحاول منتخب أيرلندا بقيادة مدربه مايكل أونيل، في الشوط الثاني تعديل النتيجة في الوقت الذي واصل فيه الضيوف ضغطهم لتعزيز التقدم، واستطاع سيرج جنابري أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بنتيجة 2- 0.

بهذه النتيجة رفع منتخب ألمانيا لكرة القدم رصيده إلى 12 نقطة، متساويًا مع أيرلندا الشمالية بنفس الرصيد، لكنه احتل صدارة المجموعة بفارق الأهداف. وفي نفس المجموعة تمكن منتخب هولندا بقيادة مديره الفني رونالد كومان، من اكتساح مضيفه إستونيا بنتيجة 4- 0 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما في نفس التوقيت، على