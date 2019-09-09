هولندا تسحق إستونيا في تصفيات يورو 2020

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

هولندا

تمكن منتخب هولندا بقيادة مديره الفني رونالد كومان، من اكتساح مضيفه إستونيا بنتيجة 4- 0 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «لي كوك أرينا»، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2020. سجل أهداف الطواحين كل من ريان بابل (هدفين) في الدقيقتين 17، و48، وممفيس ديباي في الدقيقة 76، وجورجينيو فينالدوم في الدقيقة 87 من عمر اللقاء. بهذا الفوز رفع منتخب هولندا بهذا الفوز رصيده إلى 9 نقاط، بعد أيام من الفوز على ألمانيا بنتيجة 4- 2، فيما ظلت إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط.

وفي نفس المجموعة حقق منتخب ألمانيا بقيادة مدير الفني يواخيم لوف فوزا غاليا على حساب مضيفه أيرلندا الشمالية بنتيجة 2- 0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ويندسور بارك" ضمن مباريات الجولة ذاتها من دور المجموعات بتصفيات يورو 2020. جاء هدف الماكينات الأول عن طريق مارسيل