رياضة

بلجيكا تكتسح إسكتلندا في تصفيات اليورو

تحرير:علي الزيني ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
واصل المنتخب البلجيكي، نتائجه المميزة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، بتحقيق فوزه السادس على التوالي، ضمن منافسات المجموعة السادسة، بعدما سحق نظيره المنتخب الإسكتلندي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "هامبدن بارك"، ليرفع المنتخب الملقب بالشياطين الحمر رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، يليه منتخب روسيا برصيد 16 نقطة، ثم كازاخستان برصيد 7 نقاط وقبرص بنفس الرصيد، بالمركز الرابع، وإسكتلندا برصيد 6 نقاط، وفي المركز الأخير منتخب سان مارينو بدون رصيد.
وشهد اللقاء، تألق كيفين دي بروين، نجم نادي مانشستر سيتي، الذي صنع 3 أهداف في الشوط الأول، أحرزها روميلو لوكاكو في الدقيقة 9، وتوماس فيرمايلين في الدقيقة 24، و توبي ألديرفيلد، 32. وفي الشوط الثاني، تكفل دي بروين بنفسه، بتسجيل الهدف الرابع لمنتخب بلجيكا، في الدقيقة 82 من عمر المباراة. ويشارك 55 منتخبًا
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محمود جنش يبكي على الهواء بسبب شيكابالا (فيديو)

توجه محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالشكر لزملائه وللجهاز الفني والإداري وللجمهور الأبيض على دعمهم الكبير له وذلك عقب الفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز مساء الأحد. وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: «أشكر الجميع، المواقف هي التي تظهر المعدن الحقيقي، سعيد لكل هذا الحب، وهو ما سوف نحصده من كرة القدم، أنا مسنود بحب الجمهور». وتابع: «أشعر بأنني ابن النادي حتى وان لم أكن من الناشئين، وسوف اظل دائما جزء من هذا الكيان».
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شيكابالا يرد على اتهامه بسب جمهور الأهلي

أصدر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيانًا رسميًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا منه على الأزمة التي تفجرت خلال الساعات الماضية، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو للاعب أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر، بعد التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.. وظهرت خلال الفيديو هتافات مسيئة من جماهير الزمالك ضد جمهور النادي الأهلي، الأمر الذي أظهر تفاعل كبير من جانب شيكابالا.
هولندا - ألمانيا‎

هولندا تسحق إستونيا في تصفيات يورو 2020

تمكن منتخب هولندا بقيادة مديره الفني رونالد كومان، من اكتساح مضيفه إستونيا بنتيجة 4- 0 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «لي كوك أرينا»، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2020. سجل أهداف الطواحين كل من ريان بابل (هدفين) في الدقيقتين 17، و48، وممفيس ديباي في الدقيقة 76، وجورجينيو فينالدوم في الدقيقة 87 من عمر اللقاء. بهذا الفوز رفع منتخب هولندا بهذا الفوز رصيده إلى 9 نقاط، بعد أيام من الفوز على ألمانيا بنتيجة 4- 2، فيما ظلت إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط.
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«موقعة أرسنال وصراع السيتي وليفربول».. كين يتحدث

اعترف هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، بأنه لا يتوقع أن يهدأ مانشستر سيتي وليفربول في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وادعى أن توتنهام يجب أن يخوض سباقاً مذهلاً للبقاء على مسافة قريبة. وتوج فريق بيب جوارديولا باللقب في الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، في حين خسر فريق يورجن كلوب رغم تحقيقه 97 نقطة، لكنه توج بدوري الأبطال بفوزه على سبيرز في المباراة النهائية في مدريد. ويواجه ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، أزمة استقرار في تشكيلته، حيث لا يزال مستقبل كريستيان إريكسن ويان فيرتونجن غير مؤكد، بعد السقوط المفاجئ أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0.
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مواجهات سهلة للكبار في «كأس كاراباو»

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث، فيما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، وينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.
محمد-صلاح (2)

قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
دورى-ابطال-اوروبا

قرعة نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. وتجنّب القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.
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