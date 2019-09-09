بلجيكا تكتسح إسكتلندا في تصفيات اليورو

تحرير:علي الزيني ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

منتخب بلجيكا

واصل المنتخب البلجيكي، نتائجه المميزة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، بتحقيق فوزه السادس على التوالي، ضمن منافسات المجموعة السادسة، بعدما سحق نظيره المنتخب الإسكتلندي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "هامبدن بارك"، ليرفع المنتخب الملقب بالشياطين الحمر رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، يليه منتخب روسيا برصيد 16 نقطة، ثم كازاخستان برصيد 7 نقاط وقبرص بنفس الرصيد، بالمركز الرابع، وإسكتلندا برصيد 6 نقاط، وفي المركز الأخير منتخب سان مارينو بدون رصيد.

وشهد اللقاء، تألق كيفين دي بروين، نجم نادي مانشستر سيتي، الذي صنع 3 أهداف في الشوط الأول، أحرزها روميلو لوكاكو في الدقيقة 9، وتوماس فيرمايلين في الدقيقة 24، و توبي ألديرفيلد، 32. وفي الشوط الثاني، تكفل دي بروين بنفسه، بتسجيل الهدف الرابع لمنتخب بلجيكا، في الدقيقة 82 من عمر المباراة. ويشارك 55 منتخبًا