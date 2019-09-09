محاولة فى تهدئة سوء الفهم المتبادل (1/2)

نبيل عبد الفتاح

٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

يشهد عالمنا عمليات تحول كبرى، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتطور المذهل للثورة الرقمية، والدور المتنامى الذى تلعبه الروبوتات فى الاقتصادات العالمية، وتأثير ذلك على مفهوم العمل الإنسانى، وما يترتب عليه من الاستغناء عن عشرات الملايين من العاملين وتركهم لوظائفهم، يقدرها بعضهم بخمسين مليون شخص عام 2030، وذلك بسبب الروبوتات والرقمنة.

فى ظل هذا التغير السريع والمكثف وغير المألوف، تظهر الفجوات بين النخب السياسية الحاكمة، وقطاعات اجتماعية واسعة من الطبقات العمالية والفلاحية، والوسطى، وذلك لانعزال هذه النخب عن قواعدها الاجتماعية، ومن ثم تراجعت بعض الأحزاب الكبرى الكلاسيكية فى فرنسا، وإيطاليا، وذلك لصالح بعض القادة الجدد من الشعبويين،

فى ظل هذا التغير السريع والمكثف وغير المألوف، تظهر الفجوات بين النخب السياسية الحاكمة، وقطاعات اجتماعية واسعة من الطبقات العمالية والفلاحية، والوسطى، وذلك لانعزال هذه النخب عن قواعدها الاجتماعية، ومن ثم تراجعت بعض الأحزاب الكبرى الكلاسيكية فى فرنسا، وإيطاليا، وذلك لصالح بعض القادة الجدد من الشعبويين، على نحو أدى إلى بروز نمط من الشعوبية السائلة، ومعها حركات اجتماعية تطالب بضرورة التغيير السياسى، وإعطاء دور للناخبين فى إطار عملية انتقال إلى الديمقراطية التشاركية، على نحو ما ظهر فى مطالب حركة السترات الصفراء فى فرنسا.

انتشار الشعوبية السائلة فى أمريكا –حالة ترامب- وبريطانيا- بوريس جونسون -وفى إيطاليا، تبدو محمولة على كراهية الأجانب، والإسلاموفوبيا، والنزعة القومية إزاء الآخرين. لا شك أن هذا الاتجاه العارم، يعكس فى بعض جوانبه تقلصات وردات فعل على عمليات التحول إلى ما بعد الإنسان، وعالم ما بعد الحقيقة.

فى هذه السياقات تسود خطابات الكراهية، والصور النمطية حول الإسلام والعالم العربى، وأشكال متعددة من سوء التفاهم المتبادل الذى أثارته عمليات العنف والهجمات الإرهابية للقاعدة وداعش، والعمليات الإرهابية الفردية التى تنتمى لكلا الجماعتين. منذ سنوات وموضوع السعى إلى تهدئة سوء التفاهم المتبادل، جزء من اهتماماتى البحثية، وفى هذا الإطار شاركت فى الحوار المصرى الألمانى فى أكاديمية لوكوم بولاية ساكسونيا السفلى أو فى القاهرة، وبمشاركة منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، وذلك فى دورات عديدة، وفى إحدى الجولات فى العقد الماضى من الألفية الجديدة قدمت هذه المداخلة التى وجدتها ضمن ملفاتى وأوراقى، وأردت أن تكون متاحة أمام القارئ الكريم.

أود فى بداية مداخلتى الاعتراف بصعوبة تناول الموضوعات الكبرى، وما وراءها من تاريخ لا يزال حيا من الحروب والصراعات السياسية والدينية والرمزية، الأخطر أننا نواجه داخلها ساحات متخمة بالأقنعة والخطابات والمناورات، والمجاملات والعنف اللغوى الذى يبدو حاضرا، فى لحظة توتر وخوف كونى من الإرهاب العالمى الذى بات يستهدف مواطنين أبرياء لا ذنب لهم أو جريرة بأسبابه، ودوافعه التى لا يمكن قبولها، وتبريرها دينيا أو فلسفيا أو سياسيا، أو إنسانيا.

الإرهاب ذو الأقنعة والتبريرات الدينية الإسلامية المغلوطة، جاء جزءًا من تاريخ مركب من سوء الفهم المتبادل بين الشرق الأوسط العربى –الإسلامى والمسيحى، وبين الغرب، سأحاول التركيز على الصور النمطية المبسطة كعائق فى الحوار عموما، وكيف يمكن للحوار المصرى- الألمانى أن يساهم فى التقليل من حدة واحتقان سوء الفهم المتبادل إزاء بعض القضايا، والسلوكيات الثقافية والسياسية والدينية.

موضوع علاقة "العرب بالغرب"، يثير تاريخا من التعميمات والأكلشيهات Cliches والشعارات الكبرى، والذكريات الاستعمارية المؤلمة، إنه تاريخ من الخوف والكراهية، والالتباسات المتبادلة، تاريخ من صناعة الصور المبسطة والمغلوطة من الأطراف العربية- على تعددها وتناقضاتها- وبين الأطراف الغربية، أكاديميين، وسياسيين، وإعلاميين، ورجال دين مسلمين ومسيحيين ويهود، كل طرف لديه صوره عن الآخر، بعضها استشراقى، وبعضها صور صاغتها نصوص وكتابات دينية فقهية ولاهوتية قديمة، ولا يزال يعاد إنتاجها، وبعضها يعكس راحة ما، وطمأنينة لدى البعض من كل طرف عن الآخر، بينما بعض الإدراكات السلبية والمشوشة التى تحكم نظرة أبناء الثقافات العربية، والغربية تشكل عقبة إزاء الحوار الحر النزيه.

نبدو مختزلين بعد 11 سبتمبر 2001 فى صورة الإرهابيين المسلمين، فى حين أن ضحايا الجماعات الإسلامية السياسية الراديكالية، مسلمين ومسيحيين، فى مصر والجزائر، ونختصر فى بعض الأحيان فى صور إسلام فقهى محافظ ومتطرف إزاء الآخر الدينى، ويتم تناسى أن مفكرين ليبراليين إسلاميين وقفوا ولا يزالون فى مواجهة العنف الطائفى، والدينى، ويمارسون نقد الخطابات الدينية الإرهابية والمحافظة! ودفع بعضهم حياته ثمنا للدفاع عن آرائه الحرة.

يختصر تنوعنا الدينى والمذهبى، الإسلامى والمسيحى، والعرقى، واللغوى، والقومى، فى صور الجماعات الإسلامية الإرهابية فقط، ويتم نسيان مصادر عديدة للروح والوجدان والمخيلة العربية، فضلا عن غياب صور الإسلام الاعتدالى الأخرى. نبدو فى بعض الأحيان والخطابات، وكأننا كائنات خارجة من نصوص ألف ليلة وليلة، والفانتازيا الساحرة، لعوالم الحريم والغلمان، و"مسرور" السياف، والقهر وديكتاتورية الفحولة، أو الذكورة التى تمارس على المرأة العربية المضطهدة، من هنا يتم التركيز على ترجمة النصوص الروائية والقصصية والشعرية للمرأة العربية المبدعة التى تتناول عوالم المحرمات الدينية والأخلاقية، والعقبات إزاء تحرير المرأة العربية، مما يسمى بسلطة القهر الذكورى، وهيمنة التقاليد والأعراف المحافظة، وحينا آخر يتم الربط –فى بعض الخطابات- بين الدين وبين تخلف أوضاع المرأة الاجتماعية والسياسية والثقافية، فى حين أن هذا الوضع المأساوى لا علاقة للإسلام به، وإنما وراءه تقاليد فقهية وتأويلية واجتماعية محافظة، يمكن مقاومتها ورفضها، سعيا وراء تحرر ومساواة المرأة بالرجل.

تعميمات مفرطة، وبعض الخطابات التى لا تزال تتحدث عن طبائع قومية ودينية لا تتغير، وكأننا خارج تاريخ العالم وتحولاته، بعض الصور تختزلنا وأقولها بصراحة تعتقلنا فى خطابات الهوية الدينية الإسلامية العرقية المغلقة والمتوترة إزاء المسيحية والصليبية، وكأن غالبية العرب يرفضون الانفتاح على الثقافات المركبة والمتنوعة، وعلى أسئلة الهويات المركبة، والامتزاجات الثقافية المتعددة والثرية.. إلخ.

صور الغرب عمومًا، تبدو فى وعى وخطابات بعض المثقفين ورجال السياسة والإعلاميين العرب، مزيجًا من الإعجاب، والغيرة، والخوف، وأحيانًا الكراهية، وتزايد هذا الشعور مؤخرًا، بعد توقف عملية السلام فى الشرق الأوسط عام 2000 وتدفق العنف والدماء فى المنطقة والعالم، والإحساس بالحصار، وكأن العدالة والرجاء والأمل توقفت عند أبواب المنطقة.

المنطقة باتت مثخنة بالعذابات والآلام، والشكوك المتبادلة، وازدواجية المعايير من خارجها، وهيمنة زعامات ديكتاتورية أدت إلى حصار حيوية أجيال، وجمود الأنظمة والحياة السياسية وغياب الآمال فى مستقبل أفضل لدى أبنائها.

لا شك أن بعض صورنا النمطية لدى بعض أنماط الوعى الغربى السائدة، تنطوى على نزعة اختزالية، ومتوترة لأسباب عديدة، ونحتاج لممارسة ما أطلق عليه الكاتب المغربى عبد الكبير الخطيبى بالنقد المزدوج، نقد ذواتنا، وذوات الآخرين –بالجمع وليس بالاختزال- إنها عملية للتحرر من أسر صور الآخرين عنا، وصورنا الاختزالية عن الغرب، وكأنه واحد ولا تاريخى! أن رؤيتنا المانوية –الثنائية عن الغرب الشرير ومؤامراته السرية الغامضة ضدنا، هى جزء من "كلاشيهاتنا" Cliches المبسطة والمعممة التى توظفها المعارضات الإسلامية السياسية، والأنظمة الحاكمة، ورجال إعلام ودين وسياسيين لأهداف سياسية داخلية. إنها نظرة مانوية سائدة لدينا وخطرة لأنها تنتج الطمأنينة، والراحة النفسية، وتولد الشعور بالاضطهاد.

إذ كنا ضحايا بعض الصور الاختزالية الغربية فى أجهزة الإعلام، وبعض مقولات المؤسسات الاستشراقية، وبعض رجال السياسة فإننا أيضًا ضحايا سوء فهم تاريخى ومعاصر، وعلى الرغم من صعوبة تصفية هذا التراكم التاريخى من الصور السلبية بين أطراف العلاقة فى المدى القصير والمتوسط، فإن التوترات والاحتقانات والعنف الراهن، ربما تكون مدخلا لحوارات مصرية –ألمانية يتم فيها تبادل للرؤى والأفكار، التى تحاول مجرد فهم سوء الفهم وجذوره وأسبابه، وإن تواضع الهدف فى تقديرى من الحوار على أهميته، يكون مشجعًا على تطوير الحوار ومجالاته وموضوعاته مستقبلا. (وللحديث بقية)