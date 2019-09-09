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محاولة فى تهدئة سوء الفهم المتبادل (1/2)

نبيل عبد الفتاح
بقلم: نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
أحداث 11 سبتمبر
أحداث 11 سبتمبر
يشهد عالمنا عمليات تحول كبرى، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتطور المذهل للثورة الرقمية، والدور المتنامى الذى تلعبه الروبوتات فى الاقتصادات العالمية، وتأثير ذلك على مفهوم العمل الإنسانى، وما يترتب عليه من الاستغناء عن عشرات الملايين من العاملين وتركهم لوظائفهم، يقدرها بعضهم بخمسين مليون شخص عام 2030، وذلك بسبب الروبوتات والرقمنة.
فى ظل هذا التغير السريع والمكثف وغير المألوف، تظهر الفجوات بين النخب السياسية الحاكمة، وقطاعات اجتماعية واسعة من الطبقات العمالية والفلاحية، والوسطى، وذلك لانعزال هذه النخب عن قواعدها الاجتماعية، ومن ثم تراجعت بعض الأحزاب الكبرى الكلاسيكية فى فرنسا، وإيطاليا، وذلك لصالح بعض القادة الجدد من الشعبويين،
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الصين تحقق حلم البشرية على القمر

طلع البدر علينا ولا يزال... (3)

ما أحوجنا إلى نظرة منك سيدنا يا صاحب الهجرة.. -صلَّى الله عليك وملائكته- وما أشد احتياجنا إلى نفحة منك.. ولفحة منك.. وطاقة جديدة من آثارك ومآثرك ومأثوراتك ومروياتك وأطروحاتك، إنها (الحبل السري) الذي يريدون أن يقطعوه، سكاكينهم حادة وحارة ومسنونة، ومن يملك السكين فدونه مسكين، ونحن مسكونون بالأوجاع.. لكننا نقاوم ونقوم، حين تتجلى مناسبة من مناسباتنا الجوهرية فنتخلى عن الهوامش، ونتحلى بإيقاظ المزيد من الشعور القومي، وتؤجج فينا نار الولاء.
مصطفى-اللباد (2)

مصطفى اللبّاد.. من حدائق الأحزان إلى سلام الروح

أحيانا يبدو لى تعبير سفر طويل فى الغروب المستمد، من كتاب الخروج للنهار أحد مواريثنا العظمى، هو الوصف الملائم فى مواجهة حقيقة الحقائق، لأنه يضفى بعضا من السكينة على الألم العميق الذى يسرى فى القلب والعقل إزاء الغياب الجسدى للأحبة المقربين إلى الذات، والذى شكل حضورهم فى الحياة معانى الحب والصداقة والألفة، ووهج الحضور سواء من خلال أفكارهم، أو سلوكهم، أو من وجودهم فى حياة الآخرين.
غار ثور

طلع البدر علينا.. ولا يزال (2)

وفي كل عام تتجلى إشراقات الهجرة المحمدية العظيمة كحدث تاريخي لا يزال، وسيظل، مفعما بالحضور الآنـي والآتـي أيضا، إذ هو من التحولات التي تتأبى على أن تكمن أو تقبع في خزانة التاريخ متحفيا، شأنها غير شأن أحداث كثيرة وحوادث شتى.. كثيرة هي الإشارات والبشارات التي تفيض على كل ذي حجر من كينونة وسيرورة وصيرورة صاحب الهجرة العظيمة، صلى الله عليه وملائكته، بجمالياتها ومتوالياتها ومتتالياتها، وعلى رأسها منظومة (نهجر لنهاجر) التي سننهل منها في التجليات القادمة.
محمد-خان

خطابات محمد خان «1 -2»

في الجزء الأول من الخطابات يتكلم خان في رسائله لصديق الطفولة والشباب، سعيد شيمي، أثناء سنواته في لندن، عن عنصرين أساسيين في حياته وقتها، وباقي حياته بالطبع: علاقاته المتعددة بالمرأة، وأيضا نهمه الشديد في مشاهدة الأفلام ورغبته الأشد في دراسة السينما. تقلص العالم من حوله، في ذلك الوقت، في هذين النشاطين: النوم مع النساء، والنوم مع السينما. ربما هناك رابط بينهما، وهو الرغبة الجاذبة والمتعة الناتجة، فإن كانت الرغبة والمتعة المتولدتان من العلاقة بالمرأة ملموستين ولهما أبعادها الحسية في نفسه، فالرغبة التي ستتولد من علاقته بالسينما، ما زالت في مرحلة المشاهدة فقط، أما الممارسة، في ذلك الزمن البعيد، فقد تجسدت عبر نشاطين نفسيين آخرين تفرعا منها.
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