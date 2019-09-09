رياضة

شيكابالا يرد على اتهامه بسب جمهور الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
أصدر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيانًا رسميًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا منه على الأزمة التي تفجرت خلال الساعات الماضية، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو للاعب أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر، بعد التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.. وظهرت خلال الفيديو هتافات مسيئة من جماهير الزمالك ضد جمهور النادي الأهلي، الأمر الذي أظهر تفاعل كبير من جانب شيكابالا.
وجاء بيان شيكابالا كالتالي:-  "توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر في بداية الموسم بين الزمالك والأهلي ولا أتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية، ما حدث بالأمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفالا بالفوز بالكأس". "لم أوجه إهانة لأي نادي منافس
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محمود جنش يبكي على الهواء بسبب شيكابالا (فيديو)

توجه محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالشكر لزملائه وللجهاز الفني والإداري وللجمهور الأبيض على دعمهم الكبير له وذلك عقب الفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز مساء الأحد. وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: «أشكر الجميع، المواقف هي التي تظهر المعدن الحقيقي، سعيد لكل هذا الحب، وهو ما سوف نحصده من كرة القدم، أنا مسنود بحب الجمهور». وتابع: «أشعر بأنني ابن النادي حتى وان لم أكن من الناشئين، وسوف اظل دائما جزء من هذا الكيان».
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بلجيكا تكتسح إسكتلندا في تصفيات اليورو

واصل المنتخب البلجيكي، نتائجه المميزة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، بتحقيق فوزه السادس على التوالي، ضمن منافسات المجموعة السادسة، بعدما سحق نظيره المنتخب الإسكتلندي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "هامبدن بارك"، ليرفع المنتخب الملقب بالشياطين الحمر رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، يليه منتخب روسيا برصيد 16 نقطة، ثم كازاخستان برصيد 7 نقاط وقبرص بنفس الرصيد، بالمركز الرابع، وإسكتلندا برصيد 6 نقاط، وفي المركز الأخير منتخب سان مارينو بدون رصيد.
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هولندا تسحق إستونيا في تصفيات يورو 2020

تمكن منتخب هولندا بقيادة مديره الفني رونالد كومان، من اكتساح مضيفه إستونيا بنتيجة 4- 0 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «لي كوك أرينا»، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2020. سجل أهداف الطواحين كل من ريان بابل (هدفين) في الدقيقتين 17، و48، وممفيس ديباي في الدقيقة 76، وجورجينيو فينالدوم في الدقيقة 87 من عمر اللقاء. بهذا الفوز رفع منتخب هولندا بهذا الفوز رصيده إلى 9 نقاط، بعد أيام من الفوز على ألمانيا بنتيجة 4- 2، فيما ظلت إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط.
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العشري يعلن تشكيل حرس الحدود لموقعة بيراميدز بالكأس

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، علمًا بأن الفائز في المباراة يواجه بتروجيت في دور نصف النهائي، وكان بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبي.
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جون أنطوي يقود هجوم بيراميدز أمام حرس الحدود

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي، وكان بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
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تركي آل الشيخ لمحمد جمال العاصي: «جواك قيعي صغير»

مازح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، محمد جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي الإسباني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأصبح النادي الإسباني هو التجربة الاستثمارية الثانية لتركي آل الشيخ مع الأندية، بعد امتلاكه نادي بيراميدز العام الماضي، والذى تمكن به من منافسة الأهلى والزمالك، وحصد المركز الثالث بالمسابقة، قبل أن يعلن آل الشيخ رحيله عن النادي بنهاية الموسم، وانتقال ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
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تعرف على قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد

حسم النادي الأهلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد، حيث سيتم قيد الرباعي سعد سمير، ومحمد محمود، وحسين السيد وأحمد حمدي، ليتم إضافتهم إلى القائمة الستة والعشرين المعلنة في وقت سابق، وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل قيد كريم نيدفيد، إلى يناير المقبل، وذلك بسبب احتياجه لمزيد من الوقت للتأهيل والعلاج، من إصابته التي تعرض لها مؤخرًا، وهو نفس الموقف بالنسبة لمؤمن زكريا الذي سيبدأ رحلة علاجية من ألمانيا في شهر سبتمبر المقبل، وتستمر لما يقارب الثلاثة أشهر.
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