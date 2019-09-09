شيكابالا يرد على اتهامه بسب جمهور الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م

الزمالك وبيراميدز

أصدر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيانًا رسميًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا منه على الأزمة التي تفجرت خلال الساعات الماضية، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو للاعب أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر، بعد التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.. وظهرت خلال الفيديو هتافات مسيئة من جماهير الزمالك ضد جمهور النادي الأهلي، الأمر الذي أظهر تفاعل كبير من جانب شيكابالا.

وجاء بيان شيكابالا كالتالي:- "توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر في بداية الموسم بين الزمالك والأهلي ولا أتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية، ما حدث بالأمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفالا بالفوز بالكأس". "لم أوجه إهانة لأي نادي منافس