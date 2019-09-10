محمود جنش يبكي على الهواء بسبب شيكابالا (فيديو)

توجه محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالشكر لزملائه وللجهاز الفني والإداري وللجمهور الأبيض على دعمهم الكبير له وذلك عقب الفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز مساء الأحد.
وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: «أشكر الجميع، المواقف هي التي تظهر المعدن الحقيقي، سعيد لكل هذا الحب، وهو ما سوف نحصده من كرة القدم، أنا مسنود بحب الجمهور».
وتابع: «أشعر بأنني ابن النادي حتى وان لم أكن من الناشئين، وسوف اظل دائما جزء من هذا الكيان».
واستكمل: «هتاف الجمهور لي شىء كبير، وأعتذر عن عدم حضوري لمباراة النهائي لأن حركتي أصبحت صعبة، كنت أتمنى أن أكون متواجدًا».
وأضاف الحارس الدولي باكيًا: «وصل لي فيديو لشيكابالا وهو يحتفل بقميصي، شعرت وقتها أن تعبي لم يضيع هباًء، وان الجميع يقدرني»وارتفعت روحي المعنوية، لا أستطيع
واستكمل: «هتاف الجمهور لي شىء كبير، وأعتذر عن عدم حضوري لمباراة النهائي لأن حركتي أصبحت صعبة، كنت أتمنى أن أكون متواجدًا».
وأضاف الحارس الدولي باكيًا: «وصل لي فيديو لشيكابالا وهو يحتفل بقميصي، شعرت وقتها أن تعبي لم يضيع هباًء، وان الجميع يقدرني»وارتفعت روحي المعنوية، لا أستطيع أن أعبر عما أشعر به، ولكنني اتمنى أن أعود سريعا، اشكر الجميع».
وكشف جنش، حقيقة تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض عنه، قائلا: «رئيس الزمالك قال لي أن التصريحات التي تقال ضدك مني تم تحريفها، وأنني مثل نجليه أمير وأحمد، كما أنهما تحدثا معي للاطمئنان علي».
وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.