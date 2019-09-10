رياضة

محمود جنش يبكي على الهواء بسبب شيكابالا (فيديو)

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص
جنش
جنش
توجه محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالشكر لزملائه وللجهاز الفني والإداري وللجمهور الأبيض على دعمهم الكبير له وذلك عقب الفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز مساء الأحد. وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: «أشكر الجميع، المواقف هي التي تظهر المعدن الحقيقي، سعيد لكل هذا الحب، وهو ما سوف نحصده من كرة القدم، أنا مسنود بحب الجمهور». وتابع: «أشعر بأنني ابن النادي حتى وان لم أكن من الناشئين، وسوف اظل دائما جزء من هذا الكيان».
واستكمل: «هتاف الجمهور لي شىء كبير، وأعتذر عن عدم حضوري لمباراة النهائي لأن حركتي أصبحت صعبة، كنت أتمنى أن أكون متواجدًا». وأضاف الحارس الدولي باكيًا: «وصل لي فيديو لشيكابالا وهو يحتفل بقميصي، شعرت وقتها أن تعبي لم يضيع هباًء، وان الجميع يقدرني»وارتفعت روحي المعنوية، لا أستطيع
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الشوط -الأول‎ (6)

شيكابالا يرد على اتهامه بسب جمهور الأهلي

أصدر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيانًا رسميًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا منه على الأزمة التي تفجرت خلال الساعات الماضية، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو للاعب أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر، بعد التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.. وظهرت خلال الفيديو هتافات مسيئة من جماهير الزمالك ضد جمهور النادي الأهلي، الأمر الذي أظهر تفاعل كبير من جانب شيكابالا.
منتخب-بلجيكا

بلجيكا تكتسح إسكتلندا في تصفيات اليورو

واصل المنتخب البلجيكي، نتائجه المميزة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، بتحقيق فوزه السادس على التوالي، ضمن منافسات المجموعة السادسة، بعدما سحق نظيره المنتخب الإسكتلندي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "هامبدن بارك"، ليرفع المنتخب الملقب بالشياطين الحمر رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، يليه منتخب روسيا برصيد 16 نقطة، ثم كازاخستان برصيد 7 نقاط وقبرص بنفس الرصيد، بالمركز الرابع، وإسكتلندا برصيد 6 نقاط، وفي المركز الأخير منتخب سان مارينو بدون رصيد.
هولندا - ألمانيا‎

هولندا تسحق إستونيا في تصفيات يورو 2020

تمكن منتخب هولندا بقيادة مديره الفني رونالد كومان، من اكتساح مضيفه إستونيا بنتيجة 4- 0 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «لي كوك أرينا»، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2020. سجل أهداف الطواحين كل من ريان بابل (هدفين) في الدقيقتين 17، و48، وممفيس ديباي في الدقيقة 76، وجورجينيو فينالدوم في الدقيقة 87 من عمر اللقاء. بهذا الفوز رفع منتخب هولندا بهذا الفوز رصيده إلى 9 نقاط، بعد أيام من الفوز على ألمانيا بنتيجة 4- 2، فيما ظلت إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط.
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تتويج -الزمالك‎ (12)

تتويج وخسارة وإنجاز..مشاهد من فوز الزمالك بكأس مصر

لقب جديد حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هذا الموسم بعد أن توج ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية وهو اللقب الثالث لأبناء ميت عقبة هذا الموسم بعد أن توج الفريق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وبطولة كأس السوبر المصري السعودي. الزمالك قدم عرضًا ولا اروع وتألق نجومه شيكابالا وأشرف بن شرقي وأوناجم ومحمد عواد واستحقوا الفوز باللقب السابع والعشرين.
الشوط -الأول‎ (9)

ليلة بيضاء.. الزمالك يهزم بيراميدز ويتوج بكأس مصر

توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه ، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، سجل ثلاثية الأبيض يوسف أوباما في الدقيقة 51 وأضاف أشرف بن شرقي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 63 و83 على الترتيب، في مباراة قادها تحكيميًا طاقم حكام روماني ضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا.
الشوط -الأول‎ (7)

شوط أول سلبي بين الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مواجهة الزمالك وبيراميدز، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الجيش في برج العر ب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر.. المباراة بدأت بحماس كبير من لاعبي الفريقين، ومحاولة من جانب اللاعبين لخلق أي فرصة سانحة للتسجيل، التهديد الحقيقي جاء من خلال فريق بيراميدز في الدقيقة السادسة إثر كرة عرضية رائعة من عبدالله السعيد من الجهة اليمنى وصلت إلى علي جبر على القائم الثاني، أرسلها إلى جون أنطوي الذي سدد الكرة بركلة مقصية لكن مرت بجوار القائم.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بيراميدز يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك، الذي تأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، سجله مصطفى محمد.
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