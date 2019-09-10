محمود جنش يبكي على الهواء بسبب شيكابالا (فيديو)

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

جنش

توجه محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالشكر لزملائه وللجهاز الفني والإداري وللجمهور الأبيض على دعمهم الكبير له وذلك عقب الفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز مساء الأحد. وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: «أشكر الجميع، المواقف هي التي تظهر المعدن الحقيقي، سعيد لكل هذا الحب، وهو ما سوف نحصده من كرة القدم، أنا مسنود بحب الجمهور». وتابع: «أشعر بأنني ابن النادي حتى وان لم أكن من الناشئين، وسوف اظل دائما جزء من هذا الكيان».

واستكمل: «هتاف الجمهور لي شىء كبير، وأعتذر عن عدم حضوري لمباراة النهائي لأن حركتي أصبحت صعبة، كنت أتمنى أن أكون متواجدًا». وأضاف الحارس الدولي باكيًا: «وصل لي فيديو لشيكابالا وهو يحتفل بقميصي، شعرت وقتها أن تعبي لم يضيع هباًء، وان الجميع يقدرني»وارتفعت روحي المعنوية، لا أستطيع