مأساة في هولندا.. شرطي يقتل طفليه بالرصاص ويصيب زوجته ثم ينتحر

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

الشرطة الهولندية - أرشيفية

كشفت الشرطة الهولندية، تفاصيل حادث إطلاق النار في مدينة دورديخت مساء الإثنين، إذ قالت المتحدثة باسم الشرطة ميريام سلوت، إن ضابطا بالشرطة الهولندية قتل طفليه الصغيرين بالرصاص داخل المنزل الواقع قرب ميناء روتردام، ثم قام بالانتحار، وأضافت أن الضباط الذي يبلغ من العمر 34 عاما، أطلق الرصاص أيضا على زوجته صاحبة الـ28 عاما، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة، لافتة إلى أحد الطفلين في الثامنة من عمره والآخر 12 عاما، موضحة أن فرق الاستجابة الطارئة وصلت إلى المنزل على الفور، بالإضافة إلى فريق من الطب الشرعي.

ولم تعلن ملابسات الحادث وأسبابه حتى الآن، وقال فاوتر كولف رئيس بلدية دوردريخت على تويتر، إنه يعتزم زيارة موقع "حادث إطلاق نار خطير للغاية".وأثار إطلاق النار في بداية الأمر، مخاوف من يكون له داوفع إرهابية، خاصة أن هولند شهدت في مارس الماضي، هجوما إرهابيا على الترام بمدينة أوتريخت، أسفر عن مقتل 3 أشخاص