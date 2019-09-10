أحمد حسن: من حق راموس أن يفكر في تخطي رقمي

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص

أحمد حسن

أكد أحمد حسن، نجم وقائد منتخب مصر السابق، أنه مستعد للعمل في أي منصب داخل المنتخب، معلقا: «إذا احتاج المنتخب لي فأنا جاهز أيا كان المنصب، هذا شيء يشرفني بكل تأكيد، وفي حالة اختاريهم لشخص أفضل من وجهة نظرهم فسندعمه». وأضاف الصقر، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين: «بعيدًا عن المرشحين، يجب أن يكون الشخص لديه قوة شخصية وسيطرة، ويقدر على التعامل مع اللاعبين، المرحلة القادمة ستكون صعبة للغاية والجيل الحالي يحتاج إلى تعامل بشكل مختلف».

وعن اقتراب الإسباني سيرجيو راموس من تحطيم رقم مبارياته الدولية التي أحرز بها لقب عميد لاعبي العالم، علق حسن: «حق مشروع لراموس بكل تأكيد، وزي ما وصلتلي هتوصل لحد تاني، دي سنة الحياة، راموس بيجتهد ويستحق ده». وتابع: «تصريحات راموس برغبته في تخطي رقمي منطقية، هو أمامه 17 مباراة دولية