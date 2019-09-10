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لجنة «هيكلة مفوضية السلام» بالسودان تنهى اجتماعاتها

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
مجلس السيادة بالسودان - أرشيفية
مجلس السيادة بالسودان - أرشيفية
عقدت اللجنة المعنية برفع تصور لهيكلة مفوضية السلام اجتماعها الأخير بالقصر الجمهوري. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تداولت اللجنة حول التصور الذي من شأنه أن يساعد مجلس السيادة على إصدار المرسوم الدستوري بإنشاء المفوضية وفقا لما نصت علية الوثيقة الدستورية. وأوضح صديق تاور، عضو مجلس السيادة، أن الخبراء السودانيين المكلفين بأداء هذه المهمة أنجزوا تصورهم النهائي بعد تداول طويل، مضيفا أنهم أدوا هذه المهمة تطوعا من منطلق أهمية السلام للبلاد والتزامهم الوطني تجاه استقرار السودان.
وأكد تاور أن اللجنة مكونة من عدد من الخبراء السودانيين من معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم ومعهد السلام بجامعة بحري وأساتذة قانون وخبراء في فض النزاعات، معلنا أن اللجنة سترفع تصورها النهائي لمجلس السيادة خلال هذا الأسبوع.من جهة أخرى، عقد وفد مجلس السيادة بقيادة عضو المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو
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طائرة-مسيرة (4)

إسقاط طائرة حوثية مسيرة من صنعاء باتجاه السعودية

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، فوق محافظة صعدة، قامت بإطلاقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية.
صباح-الاحمد-الصباح-امير-الكويت-07

أول بيان رسمي عن تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، عن "عميق الارتياح" للحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد دخوله أحد المستشفيات في الولايات المتحدة؛ لاستكمال الفحوصات الطبية، جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في قصر السيف، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إذ أوضح أن رئيس مجلس الوزراء، قد أحاطهم علمًا بدخول أمير الكويت المستشفى، مبتهلا إلى الباري عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه سندا وذخرا لوطنه وشعبه لمواصلة عطائه ونشاطه المعهود.
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تصاعد الصراع بين لبنان وإسرائيل.. هل ينذر بنشوب حرب؟

لا يزال التصعيد بين لبنان وإسرائيل قائما ومستمرا، بعد قيام حزب الله بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان، معلنا أن الطائرة أصبحت في حوزته. حزب الله قال إنه تصدى "بالأسلحة المناسبة" لطائرة إسرائيلية مسيرة في أثناء عبورها الحدود باتجاه بلدة رامية الجنوبية، وأضاف أنه "تم إسقاط الطائرة المسيرة" في تخوم البلدة وأصبحت في يد مقاتليه. الجيش الإسرائيلي أقر بالواقعة قائلا: "سقطت طائرة مسيّرة صغيرة، في مهمة عادية، أمس في لبنان، ولا خطر من تسرب معلومات"، ولم يوضح ما الذي كانت تفعله الطائرة أو كيفية سقوطها، بحسب "العربية".
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قرار جديد من السعودية بشأن رسوم تكرار العمرة

أعلن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بنتن، عن صدور أمر ملكي يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة، وقال إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية "المملكة 2030" باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان، وذلك حسبما نشره موقع صحيفة "عكاظ" السعودي.
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غاب العاشر.. 9 أعضاء بالمجلس السيادي السوداني يؤدون اليمين

أدى 9 أعضاء من المجلس السيادي السوداني، اليمين الدستورية أمام الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، وعباس علي بابكر رئيس القضاء المكلف، وتعذر على العضو العاشر محمد حسن التعايشي القسم لتواجده خارج البلاد، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، يأتي ذلك بعدما أدى البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لرئاسة المجلس أمام مجلس القضاء برئاسة يحيى أبو شورة، في أعقاب إعلان الفريق شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، صدور مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي.
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