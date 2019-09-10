إخواني منشق يعتذر للسيسي على الهواء: أخطأت في حقك

تحرير:محمد عودة ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ ص

المستشار عماد أبو هاشم

تقدم المستشار عماد أبو هاشم، القيادى الإخوانى العائد من تركيا، بالاعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال أبو هاشم فى لقائه ببرنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، وال1ى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «أنا بقول للرئيس إنى أخطأت فى حقك، وأنا بعتذر، محبتش أعتذر من تركيا، عشان أبقى موجود وأقولك دا اللى يرضى الله، لو أنت مش هتسامحنى أنا مستعد أديك حقك بما يرضى الله لأن ربنا هيحاسبنى، وفيه جزء ربنا عاقبنى بيه بالبذاءات اللى بشوفها وهى متهمنيش خالص بس أنا بقرأ حكمة ربنا».

وأضاف عماد أبو هاشم: «أنا لا أبرر أخطائى، الخطأ هو خطأ، أنا أضريت بمصر، وبصلح الخطأ دلوقتى، واعتذارى واضح وصريح، أعتذر عن اللى عملته كله، ومسئول عنه لأن مفيش حد أكبر من مصر، وأنا ندمت جدا على الرغم من أن نيتى كانت كويسة، لكن النوايا لا تكفى، ولا يعلم بها إلا الله، لكن أنا بقول عشان محدش ييجى بعد كدا