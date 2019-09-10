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إخلاء عقارين تأثرا بهبوط أرضي في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ ص
هبوط أرضي - أرشيفية
هبوط أرضي - أرشيفية
قررت الهيئة الهندسية بإدارة حي وسط بالإسكندرية، إخلاء عقارين، تعرض أحدهما لميل إثر هبوط أرضي مفاجئ، ناتج عن كسر بإحدى مواسير المياه الرئيسية، كما تقرر ندب لجنة هندسية لمعاينة آثار الهبوط وسرعة معالجته. تلقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اخطارا من غرفة عمليات المحافظة، بشأن وقوع انهيار أرضي بشارع الذهبي بحي العطارين، وتأثر عقارين، واستدعى الأمر إخلائهما من السكان. وانتقل مسؤولو حي وسط، والإدارة الهندسية، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، لمعاينة آثار الهبوط الأرضي، وتبين وجود انهيار أرضي بشارع الذهبي.
وأثبتت المعاينة التى تمت بمعرفة مسؤلي ومهندسي الحي، والشركات الثلاث، أن الانهيار الأرضي وقع بسبب كسر في ماسورة مياه رئيسية، الأمر الذي ترتب عليه ميل العقار رقم 45، المكون من 8 طوابق، مع احتمالية تأثر العقار رقم 47 المجاور له بهذا الميل، وتم اتخاذ قرار بضرورة الإخلاء الفوري دون المنقولات حفاظًا على
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المستشار عماد أبو هاشم

إخواني منشق يعتذر للسيسي على الهواء: أخطأت في حقك

تقدم المستشار عماد أبو هاشم، القيادى الإخوانى العائد من تركيا، بالاعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال أبو هاشم فى لقائه ببرنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، وال1ى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «أنا بقول للرئيس إنى أخطأت فى حقك، وأنا بعتذر، محبتش أعتذر من تركيا، عشان أبقى موجود وأقولك دا اللى يرضى الله، لو أنت مش هتسامحنى أنا مستعد أديك حقك بما يرضى الله لأن ربنا هيحاسبنى، وفيه جزء ربنا عاقبنى بيه بالبذاءات اللى بشوفها وهى متهمنيش خالص بس أنا بقرأ حكمة ربنا».
الشرطة -الهولندية.

مأساة في هولندا.. شرطي يقتل طفليه بالرصاص ويصيب زوجته ثم ينتحر

كشفت الشرطة الهولندية، تفاصيل حادث إطلاق النار في مدينة دورديخت مساء الإثنين، إذ قالت المتحدثة باسم الشرطة ميريام سلوت، إن ضابطا بالشرطة الهولندية قتل طفليه الصغيرين بالرصاص داخل المنزل الواقع قرب ميناء روتردام، ثم قام بالانتحار، وأضافت أن الضباط الذي يبلغ من العمر 34 عاما، أطلق الرصاص أيضا على زوجته صاحبة الـ28 عاما، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة، لافتة إلى أحد الطفلين في الثامنة من عمره والآخر 12 عاما، موضحة أن فرق الاستجابة الطارئة وصلت إلى المنزل على الفور، بالإضافة إلى فريق من الطب الشرعي.
حظر-التوكتوك. (1)

بعد إلغاء التوكتوك.. لماذا سمحت الحكومة بدخوله مصر؟

خلال الأيام الماضية أثار قرار الحكومة، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوكتوك» بسيارات آمنة ومرخصة، مثل «الميني فان» تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، حالة من الغضب لدى كثيرين، الذين طالبوا بجعل استبدال التوكتوك بسيارات فان أمرًا اختياريًا وليس إجباري، خاصة أن أغلب سائقيه، ينتمون إلى الطبقة الفقيرة التي تحاول تدبير أمورهم وتوفير مصاريف معيشتهم اليومية من خلال العمل عليه، مما يطرح تساؤلا: لماذا سمحت الحكومة بدخوله مصر منذ البداية؟
الدكتور-أبو-بكر-رمضان

خطورة مفاعل إسرائيل.. تفاصيل آخر تقرير شارك فيه عالم النووي الراحل

فوجئ العالم المصري الدكتور أبو بكر رمضان عبدالمنعم رمضان، أثناء مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدولة المغرب حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري بالشعور بإرهاق شديد ومغص وضيق تنفس فاستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ إدارة الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى، إلا أنه كان قد توفي. وشغل أبوبكر رمضان، منصب رئيس الشبكة القومية للرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بالإضافة إلى منصب رئيس قسم تحديد المواقع والبيئة.
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شاطئ-الدخيلة-بالإسكندرية (4)

علوم البحار: ديدان شاطئ الدخيلة «ذباب منزلي»

تسلم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، تقريرا من معهد علوم البحار التابع إلى جامعة الإسكندرية، صادر بالتنسيق مع اللجنة المشكلة لفحص أسباب ظهور ديدان غريبة بشاطئ الدخيلة، والتي أثارت خوفا وقلقا بين المصطافين والأهالي، إذ أشار التقرير إلى أن هذه الديدان عبارة عن "طور من أطوار الذباب المنزلي" والذي يتكاثر بقوة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وفى فصل الصيف تحديدا، وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وضرورة تنظيف مياه البحر والشاطئ.
شاطئ-الدخيلة-بالإسكندرية (3)

غرق وديدان وقمامة.. لماذا هجر السكندريون الشواطئ؟

ماذا أصاب شواطئ الإسكندرية؟ ولماذا باتت شواطئ كثيرة ممنوعا على المواطنين النزول فيها؟ فتحذيرات شديدة اللهجة يتناقلها المواطنون والزائرون والمصطافون وأبناء عروس البحر الأبيض المتوسط، بينها ما هو إجباري وصادر عن المسؤولين أو توجيهات ونصائح يتناقلها المواطنون فيما بينهم، بسبب عدم جودة مياه البحر، إما بسبب وجود تجمعات كبيرة للقمامة داخل البحر، أو ظهور الديدان التي تسببت في غلق شاطئ الدخيلة، مما تسبب في عدم إقبال المواطنين على نزول البحر خوفا من التعرض لأية مخاطر.
شاطئ الاسكندرية

تحاليل أولية.. مخلفات الذبح سبب ديدان شاطئ الدخيلة

قال اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن التحاليل الأولية لعينات المياه التي أخذت من شاطئ الدخيلة العام الذي انتشرت عليه ديدان، كشفت عن أن سببها مخلفات الذبح وجلود الحيوانات التي ألقيت خلال الفترة الماضية على الشاطئ. وأضاف نافع لـ"التحرير" أن تلك الديدان كانت في الأماكن شديدة العفونة المتواجد بها المخلفات التي تظهر في المياه الراكدة والقمامة والمخلفات الصلبة وتواجدها كان على مسافة من 10 إلى 15 مترا وتم عمل مسح لمكان تجمع الديدان بالكامل.
طقس-حار-مياه

الرطوبة تطاردنا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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