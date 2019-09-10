إخلاء عقارين تأثرا بهبوط أرضي في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ ص

هبوط أرضي - أرشيفية

قررت الهيئة الهندسية بإدارة حي وسط بالإسكندرية، إخلاء عقارين، تعرض أحدهما لميل إثر هبوط أرضي مفاجئ، ناتج عن كسر بإحدى مواسير المياه الرئيسية، كما تقرر ندب لجنة هندسية لمعاينة آثار الهبوط وسرعة معالجته. تلقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اخطارا من غرفة عمليات المحافظة، بشأن وقوع انهيار أرضي بشارع الذهبي بحي العطارين، وتأثر عقارين، واستدعى الأمر إخلائهما من السكان. وانتقل مسؤولو حي وسط، والإدارة الهندسية، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، لمعاينة آثار الهبوط الأرضي، وتبين وجود انهيار أرضي بشارع الذهبي.

وأثبتت المعاينة التى تمت بمعرفة مسؤلي ومهندسي الحي، والشركات الثلاث، أن الانهيار الأرضي وقع بسبب كسر في ماسورة مياه رئيسية، الأمر الذي ترتب عليه ميل العقار رقم 45، المكون من 8 طوابق، مع احتمالية تأثر العقار رقم 47 المجاور له بهذا الميل، وتم اتخاذ قرار بضرورة الإخلاء الفوري دون المنقولات حفاظًا على