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حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 34شبين الكوم 25 34طنطا 24 33دمنهور 24 32الإسكندرية 25
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هبوط أرضي - أرشيفية

إخلاء عقارين تأثرا بهبوط أرضي في الإسكندرية

قررت الهيئة الهندسية بإدارة حي وسط بالإسكندرية، إخلاء عقارين، تعرض أحدهما لميل إثر هبوط أرضي مفاجئ، ناتج عن كسر بإحدى مواسير المياه الرئيسية، كما تقرر ندب لجنة هندسية لمعاينة آثار الهبوط وسرعة معالجته. تلقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اخطارا من غرفة عمليات المحافظة، بشأن وقوع انهيار أرضي بشارع الذهبي بحي العطارين، وتأثر عقارين، واستدعى الأمر إخلائهما من السكان. وانتقل مسؤولو حي وسط، والإدارة الهندسية، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، لمعاينة آثار الهبوط الأرضي، وتبين وجود انهيار أرضي بشارع الذهبي.
المستشار عماد أبو هاشم

إخواني منشق يعتذر للسيسي على الهواء: أخطأت في حقك

تقدم المستشار عماد أبو هاشم، القيادى الإخوانى العائد من تركيا، بالاعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال أبو هاشم فى لقائه ببرنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، وال1ى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «أنا بقول للرئيس إنى أخطأت فى حقك، وأنا بعتذر، محبتش أعتذر من تركيا، عشان أبقى موجود وأقولك دا اللى يرضى الله، لو أنت مش هتسامحنى أنا مستعد أديك حقك بما يرضى الله لأن ربنا هيحاسبنى، وفيه جزء ربنا عاقبنى بيه بالبذاءات اللى بشوفها وهى متهمنيش خالص بس أنا بقرأ حكمة ربنا».
الشرطة -الهولندية.

مأساة في هولندا.. شرطي يقتل طفليه بالرصاص ويصيب زوجته ثم ينتحر

كشفت الشرطة الهولندية، تفاصيل حادث إطلاق النار في مدينة دورديخت مساء الإثنين، إذ قالت المتحدثة باسم الشرطة ميريام سلوت، إن ضابطا بالشرطة الهولندية قتل طفليه الصغيرين بالرصاص داخل المنزل الواقع قرب ميناء روتردام، ثم قام بالانتحار، وأضافت أن الضباط الذي يبلغ من العمر 34 عاما، أطلق الرصاص أيضا على زوجته صاحبة الـ28 عاما، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة، لافتة إلى أحد الطفلين في الثامنة من عمره والآخر 12 عاما، موضحة أن فرق الاستجابة الطارئة وصلت إلى المنزل على الفور، بالإضافة إلى فريق من الطب الشرعي.
حظر-التوكتوك. (1)

بعد إلغاء التوكتوك.. لماذا سمحت الحكومة بدخوله مصر؟

خلال الأيام الماضية أثار قرار الحكومة، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوكتوك» بسيارات آمنة ومرخصة، مثل «الميني فان» تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، حالة من الغضب لدى كثيرين، الذين طالبوا بجعل استبدال التوكتوك بسيارات فان أمرًا اختياريًا وليس إجباري، خاصة أن أغلب سائقيه، ينتمون إلى الطبقة الفقيرة التي تحاول تدبير أمورهم وتوفير مصاريف معيشتهم اليومية من خلال العمل عليه، مما يطرح تساؤلا: لماذا سمحت الحكومة بدخوله مصر منذ البداية؟
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وبالنسبة الرياح فأغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لسيول في سبتمبر

ترددت مؤخرا بعض الأقاويل عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تزعم أن مصر سوف تتعرض لسيول في منتصف شهر سبتمبر الجاري، وعلق الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على هذه الأقاويل بالنفي، قائلا: "لا توجد أي مؤشرات حتى الآن تقول أن هذا سيحدث"، موضحا: "هذه الشائعة انتشرت بسبب أن فصل الخريف يبدأ من يوم 21 سبتمبر، وسمات فصل الخريف سقوط الأمطار، التي قد تصل لحد السيول في الأماكن المحاطة بالجبال".
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الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وشبورة صباحية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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