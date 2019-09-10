انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.7% خلال أغسطس

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص

السلع الغذائية

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس الماضي مسجلا نحو 6.7%، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.6% خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2018، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 314.8 نقطة. وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 6.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.8%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4%.

وكان قد تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر مايو السابق عليه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك