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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
السكة الحديد - صورة أرشيفية
السكة الحديد - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
وأصدرت هيئة السكة الحديد، في أغسطس الماضي، بيانا، أعلنت فيه عن قرارها الدفع بـ4 قطارات خدمة جديدة بين "القاهرة- منوف- طنطا"، والعكس، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، استعدادا لبداية العام الدراسي وخدمة أهالي خط منوف، موضحة أن القطارات هي 564 و565 بين منوف وطنطا، والعكس، إذ يقوم القطار رقم 565 من منوف في
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طقس-حار (7)

حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
هبوط أرضي - أرشيفية

إخلاء عقارين تأثرا بهبوط أرضي في الإسكندرية

قررت الهيئة الهندسية بإدارة حي وسط بالإسكندرية، إخلاء عقارين، تعرض أحدهما لميل إثر هبوط أرضي مفاجئ، ناتج عن كسر بإحدى مواسير المياه الرئيسية، كما تقرر ندب لجنة هندسية لمعاينة آثار الهبوط وسرعة معالجته. تلقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اخطارا من غرفة عمليات المحافظة، بشأن وقوع انهيار أرضي بشارع الذهبي بحي العطارين، وتأثر عقارين، واستدعى الأمر إخلائهما من السكان. وانتقل مسؤولو حي وسط، والإدارة الهندسية، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، لمعاينة آثار الهبوط الأرضي، وتبين وجود انهيار أرضي بشارع الذهبي.
المستشار عماد أبو هاشم

إخواني منشق يعتذر للسيسي على الهواء: أخطأت في حقك

تقدم المستشار عماد أبو هاشم، القيادى الإخوانى العائد من تركيا، بالاعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال أبو هاشم فى لقائه ببرنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، وال1ى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «أنا بقول للرئيس إنى أخطأت فى حقك، وأنا بعتذر، محبتش أعتذر من تركيا، عشان أبقى موجود وأقولك دا اللى يرضى الله، لو أنت مش هتسامحنى أنا مستعد أديك حقك بما يرضى الله لأن ربنا هيحاسبنى، وفيه جزء ربنا عاقبنى بيه بالبذاءات اللى بشوفها وهى متهمنيش خالص بس أنا بقرأ حكمة ربنا».
الشرطة -الهولندية.

مأساة في هولندا.. شرطي يقتل طفليه بالرصاص ويصيب زوجته ثم ينتحر

كشفت الشرطة الهولندية، تفاصيل حادث إطلاق النار في مدينة دورديخت مساء الإثنين، إذ قالت المتحدثة باسم الشرطة ميريام سلوت، إن ضابطا بالشرطة الهولندية قتل طفليه الصغيرين بالرصاص داخل المنزل الواقع قرب ميناء روتردام، ثم قام بالانتحار، وأضافت أن الضباط الذي يبلغ من العمر 34 عاما، أطلق الرصاص أيضا على زوجته صاحبة الـ28 عاما، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة، لافتة إلى أحد الطفلين في الثامنة من عمره والآخر 12 عاما، موضحة أن فرق الاستجابة الطارئة وصلت إلى المنزل على الفور، بالإضافة إلى فريق من الطب الشرعي.
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قطارات (3)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (2)

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
قطارات (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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