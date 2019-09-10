المنتخب الأولمبي يخوض وديته الثانية ضد السعودية

تحرير:أحمد سيد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

المنتخب الأولمبي

يخوض المنتخب الوطني الأولمبي، مباراته الودية الثانية أمام نظيره السعودي، في اللقاء الذي يجمعهما في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «بتروسبورت» بمنطقة التجمع الخامس، ضمن استعدادات الفريقين للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال 72 ساعة الماضية، حيث التقى المنتخبان مساء السبت الماضي على ملعب السويس الجديد، وانتهت بفوز أبناء الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل رباعية الفراعنة، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أحمد فتوح، صلاح محسن، في المقابل سجل هدف الأخضر عبد الإله علي العمري. وأدى أمس الاثنين، المنتخب الوطني مرانًا خفيفًا، على ملعب «بتروسبورت»، وحرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على إيقاف المران أكثر من مرة، من أجل معالجة بعض الأخطاء