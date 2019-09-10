رياضة

المنتخب الأولمبي يخوض وديته الثانية ضد السعودية

تحرير:أحمد سيد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
يخوض المنتخب الوطني الأولمبي، مباراته الودية الثانية أمام نظيره السعودي، في اللقاء الذي يجمعهما في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «بتروسبورت» بمنطقة التجمع الخامس، ضمن استعدادات الفريقين للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال 72 ساعة الماضية، حيث التقى المنتخبان مساء السبت الماضي على ملعب السويس الجديد، وانتهت بفوز أبناء الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.
وسجل رباعية الفراعنة، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أحمد فتوح، صلاح محسن، في المقابل سجل هدف الأخضر عبد الإله علي العمري. وأدى أمس الاثنين، المنتخب الوطني مرانًا خفيفًا، على ملعب «بتروسبورت»، وحرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على إيقاف المران أكثر من مرة، من أجل معالجة بعض الأخطاء
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البرتغال-وهولندا‎ (3)

مباريات مرتقبة في التصفيات المؤهلة لليورو اليوم

تتواصل اليوم مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 من خلال 7 مباريات، وتستقبل فرنسا بطلة العالم نظيرتها أندورا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب ستاد دو فرانس ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتحتل فرنسا الصدارة برصيد 12 نقطة بينما تتذيل أندورا الترتيب دون رصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل ألبانيا الرابعة برصيد 6 نقاط نظيرتها أيسلندا الثالثة برصيد 12 نقطة على ملعب إيلباسان أرينا في تمام الساعة 8:45 مساء، كما تستقبل مولدوفا الخامسة برصيد 3 نقاط نظيرتها تركيا الثانية برصيد 12 نقطة الساعة 8:45 مساء على ملعب زيمبرو.
احمد-حسن-منتخب-مصر

أحمد حسن: من حق راموس أن يفكر في تخطي رقمي

أكد أحمد حسن، نجم وقائد منتخب مصر السابق، أنه مستعد للعمل في أي منصب داخل المنتخب، معلقا: «إذا احتاج المنتخب لي فأنا جاهز أيا كان المنصب، هذا شيء يشرفني بكل تأكيد، وفي حالة اختاريهم لشخص أفضل من وجهة نظرهم فسندعمه». وأضاف الصقر، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين: «بعيدًا عن المرشحين، يجب أن يكون الشخص لديه قوة شخصية وسيطرة، ويقدر على التعامل مع اللاعبين، المرحلة القادمة ستكون صعبة للغاية والجيل الحالي يحتاج إلى تعامل بشكل مختلف».
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محمود جنش يبكي على الهواء بسبب شيكابالا (فيديو)

توجه محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالشكر لزملائه وللجهاز الفني والإداري وللجمهور الأبيض على دعمهم الكبير له وذلك عقب الفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز مساء الأحد. وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: «أشكر الجميع، المواقف هي التي تظهر المعدن الحقيقي، سعيد لكل هذا الحب، وهو ما سوف نحصده من كرة القدم، أنا مسنود بحب الجمهور». وتابع: «أشعر بأنني ابن النادي حتى وان لم أكن من الناشئين، وسوف اظل دائما جزء من هذا الكيان».
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استقبال أبطال العالم لليد فى مطار القاهرة 2

الأولمبية: نخطط لتحقيق 6 ميداليات في طوكيو 2020

كشف المهندس شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية عن استهداف مصر لتحقيق 5 أو 6 ميداليات أولمبية في دورة طوكيو 2020، وقال العريان في تصريحات لبرنامج «صباحك بيضحك» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستنافس في دورة طوكيو بـ20 لاعبًا، موضحًا أن التخطيط لطوكيو بدأ منذ 2017، إلا أن الدفعة المعنوية والمادية الكبيرة التي تلقتها اللجنة من الدولة بكل مؤسساتها مؤخرًا تدفع الجميع للأفضل بالإضافة إلى الطفرة والتطور الذي حدث مؤخرًا بعد تحقيق العديد من الإنجازات العالمية والقارية في الألعاب الجماعية والفردية.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

خطاب رسمي من الزمالك لاتحاد الكرة لهذا السبب

أرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى الجهات الأمنية يطلب فيه إقامة مباراة العودة أمام ديكاداها في ملعب «بتروسبورت» في التجمع الخامس، ويرغب الزمالك في خوض اللقاء ببتروسبورت لصعوبة إقامة المباراة في برج العرب الذي يستضيف لقاء الأهلي وأطلع بره في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وكان مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن استاد الجيش بالسويس، مرشحًا لاستضافة المباراة الثانية للزمالك، أمام ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56.
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