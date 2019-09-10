المنتخب الأولمبي يخوض وديته الثانية ضد السعودية
تحرير:أحمد سيد
١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص
المنتخب الأولمبي
يخوض المنتخب الوطني الأولمبي، مباراته الودية الثانية أمام نظيره السعودي، في اللقاء الذي يجمعهما في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «بتروسبورت» بمنطقة التجمع الخامس، ضمن استعدادات الفريقين للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال 72 ساعة الماضية، حيث التقى المنتخبان مساء السبت الماضي على ملعب السويس الجديد، وانتهت بفوز أبناء الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.
وسجل رباعية الفراعنة، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أحمد فتوح، صلاح محسن، في المقابل سجل هدف الأخضر عبد الإله علي العمري.
وأدى أمس الاثنين، المنتخب الوطني مرانًا خفيفًا، على ملعب «بتروسبورت»، وحرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على إيقاف المران أكثر من مرة، من أجل معالجة بعض الأخطاء
وسجل رباعية الفراعنة، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أحمد فتوح، صلاح محسن، في المقابل سجل هدف الأخضر عبد الإله علي العمري.
وأدى أمس الاثنين، المنتخب الوطني مرانًا خفيفًا، على ملعب «بتروسبورت»، وحرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على إيقاف المران أكثر من مرة، من أجل معالجة بعض الأخطاء فى المنطقة الدفاعية وحالة التوهان بين قلبى الدفاع، وطالب اللاعبين بضرورة التمركز الدفاعى وكيفية استخلاص الكرة دون ارتكاب أخطاء.
وشدد «غريب» خلال المحاضرة الفنية التي ألقاها على اللاعبين على هامش المران الأخير للفريق، على ضرورة تحقيق الفوز وتأكيد التفوق على المنتخب السعودي، لا سيما أن الفوز يعزز الثقة لدى اللاعبين ويزيد من روحهم المعنوية قبل المنافسات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.