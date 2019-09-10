مباريات مرتقبة في التصفيات المؤهلة لليورو اليوم

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

البرتغال

تتواصل اليوم مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 من خلال 7 مباريات، وتستقبل فرنسا بطلة العالم نظيرتها أندورا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب ستاد دو فرانس ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتحتل فرنسا الصدارة برصيد 12 نقطة بينما تتذيل أندورا الترتيب دون رصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل ألبانيا الرابعة برصيد 6 نقاط نظيرتها أيسلندا الثالثة برصيد 12 نقطة على ملعب إيلباسان أرينا في تمام الساعة 8:45 مساء، كما تستقبل مولدوفا الخامسة برصيد 3 نقاط نظيرتها تركيا الثانية برصيد 12 نقطة الساعة 8:45 مساء على ملعب زيمبرو.

وفي المجموعة الأولى، تستقبل إنجلترا نظيرتها كوسوفو الساعة 8:45 مساء على ملعب سانت ميريز، وتحتل إنجلترا الصدارة برصيد 9 نقاط، وتتواجد كوسوفو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط. وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل الجبل الأسود صاحبة المركز الرابع برصيد نقطتين، منتخب التشيك الثالث برصيد 6 نقاط في تمام الساعة

وفي المجموعة الأولى، تستقبل إنجلترا نظيرتها كوسوفو الساعة 8:45 مساء على ملعب سانت ميريز، وتحتل إنجلترا الصدارة برصيد 9 نقاط، وتتواجد كوسوفو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.



وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل الجبل الأسود صاحبة المركز الرابع برصيد نقطتين، منتخب التشيك الثالث برصيد 6 نقاط في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب بودجوريكا سيتي ستاديوم.



وفي المجموعة الثانية ترحل البرتغال الثانية برصيد 5 نقاط لمواجهة ليتوانيا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب LFF ستاديوم.



وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل لوكسمبورج الثالثة برصيد 4 نقاط نظيرتها صربيا الرابعة برصيد 4 نقاط أيضًا، في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب خوسي بارثيل.