رياضة

مباريات مرتقبة في التصفيات المؤهلة لليورو اليوم

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
البرتغال
البرتغال
تتواصل اليوم مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 من خلال 7 مباريات، وتستقبل فرنسا بطلة العالم نظيرتها أندورا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب ستاد دو فرانس ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتحتل فرنسا الصدارة برصيد 12 نقطة بينما تتذيل أندورا الترتيب دون رصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل ألبانيا الرابعة برصيد 6 نقاط نظيرتها أيسلندا الثالثة برصيد 12 نقطة على ملعب إيلباسان أرينا في تمام الساعة 8:45 مساء، كما تستقبل مولدوفا الخامسة برصيد 3 نقاط نظيرتها تركيا الثانية برصيد 12 نقطة الساعة 8:45 مساء على ملعب زيمبرو.
وفي المجموعة الأولى، تستقبل إنجلترا نظيرتها كوسوفو الساعة 8:45 مساء على ملعب سانت ميريز، وتحتل إنجلترا الصدارة برصيد 9 نقاط، وتتواجد كوسوفو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط. وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل الجبل الأسود صاحبة المركز الرابع برصيد نقطتين، منتخب التشيك الثالث برصيد 6 نقاط في تمام الساعة
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منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يخوض وديته الثانية ضد السعودية

يخوض المنتخب الوطني الأولمبي، مباراته الودية الثانية أمام نظيره السعودي، في اللقاء الذي يجمعهما في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «بتروسبورت» بمنطقة التجمع الخامس، ضمن استعدادات الفريقين للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال 72 ساعة الماضية، حيث التقى المنتخبان مساء السبت الماضي على ملعب السويس الجديد، وانتهت بفوز أبناء الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف.
احمد-حسن-منتخب-مصر

أحمد حسن: من حق راموس أن يفكر في تخطي رقمي

أكد أحمد حسن، نجم وقائد منتخب مصر السابق، أنه مستعد للعمل في أي منصب داخل المنتخب، معلقا: «إذا احتاج المنتخب لي فأنا جاهز أيا كان المنصب، هذا شيء يشرفني بكل تأكيد، وفي حالة اختاريهم لشخص أفضل من وجهة نظرهم فسندعمه». وأضاف الصقر، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين: «بعيدًا عن المرشحين، يجب أن يكون الشخص لديه قوة شخصية وسيطرة، ويقدر على التعامل مع اللاعبين، المرحلة القادمة ستكون صعبة للغاية والجيل الحالي يحتاج إلى تعامل بشكل مختلف».
جنش (2)

محمود جنش يبكي على الهواء بسبب شيكابالا (فيديو)

توجه محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالشكر لزملائه وللجهاز الفني والإداري وللجمهور الأبيض على دعمهم الكبير له وذلك عقب الفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز مساء الأحد. وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: «أشكر الجميع، المواقف هي التي تظهر المعدن الحقيقي، سعيد لكل هذا الحب، وهو ما سوف نحصده من كرة القدم، أنا مسنود بحب الجمهور». وتابع: «أشعر بأنني ابن النادي حتى وان لم أكن من الناشئين، وسوف اظل دائما جزء من هذا الكيان».
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هولندا - ألمانيا‎

هولندا تسحق إستونيا في تصفيات يورو 2020

تمكن منتخب هولندا بقيادة مديره الفني رونالد كومان، من اكتساح مضيفه إستونيا بنتيجة 4- 0 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «لي كوك أرينا»، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2020. سجل أهداف الطواحين كل من ريان بابل (هدفين) في الدقيقتين 17، و48، وممفيس ديباي في الدقيقة 76، وجورجينيو فينالدوم في الدقيقة 87 من عمر اللقاء. بهذا الفوز رفع منتخب هولندا بهذا الفوز رصيده إلى 9 نقاط، بعد أيام من الفوز على ألمانيا بنتيجة 4- 2، فيما ظلت إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط.
المانيا-ايرلندا (2)

ألمانيا تنتزع الصدارة من أيرلندا في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب ألمانيا فوزا غاليا على حساب مضيفه أيرلندا الشمالية بنتيجة 2- 0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ويندسور بارك" ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020. جاء هدف الماكينات الألمانية عن طريق مارسيل هالستينبيرج في الدقيقة 48 من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس أصحاب الأرض. وحاول منتخب أيرلندا بقيادة مدربه مايكل أونيل، في الشوط الثاني تعديل النتيجة في الوقت الذي واصل فيه الضيوف ضغطهم لتعزيز التقدم، واستطاع سيرج جنابري أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بنتيجة 2- 0.
رونالدو

ساري يطالب رونالدو بالعودة إلى مستويات ريال مدريد

طالب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بتخطى حاجز الـ40 هدفًا هذا الموسم مع السيدة العجوز، وتكرار أرقامه التهديفية المبهرة التي سبق وأن حققها مع ريال مدريد على مدار 9 سنوات قضاها بين جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو، ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى عقد ساري جلسة مؤخرًا مع رونالدو للتحدث عن دوره في الفريق، وهو الأمر الذي انعكس مباشرة في الجولة الماضية في الدوري الإيطالي، عندما سجل رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في شباك نابولي.
باكو ألكاسير

ألكاسير: زملائي السبب في تألقي مع إسبانيا

أرجع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، الفضل في تسجيله الكثير من الأهداف مع منتخب بلاده، إلى زملائه في صفوف منتخب إسبانيا، والذين يمنحونه الكثير من التمريرات الحاسمة، ويأتي ذلك بعدما سجل مهاجم بروسيا دورتموند هدفين في فوز لاروخا أمس الأحد برباعية نظيفة على جزر فارو ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال باكو ألكاسير حسبما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "المهاجمون يسجلون الأهداف بفضل زملائهم في الفريق، الذين يتمتعون بجودة كبيرة، نفس الشيء يتكرر دائمًا، يمررون ونحن نسجل، أحاول فقط أن أكون في وضع جيد يسمح لي بإنهاء الهجمات في الشباك".
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