«مسجد الفتح وكنيسة كرداسة» أبرز محاكمات الثلاثاء

46 متهمًا تعاد محاكمتهم لاتهامهم بتدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة

تحرير:سماح عوض الله ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا منها، سماع المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعات الدفاع بمحاكمة 304 متهمين، من بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، ومنها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، خلال الفترة بين عامي 2014 و2015.

نسبت التحقيقات إلى المتهمين أنهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل

نسبت التحقيقات إلى المتهمين أنهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.





ونسبت التحقيقات إلى المتهمين أنهم تلقوا تدريبات عسكرية وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدموها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أنهم اتحدوا جميعا على ذلك ووزعوا الأدوار في ما بينهم، لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات تنفيذية وتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان".







أحداث مسجد الفتح

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، بعدما صدرت أحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد، إلا أنه بعد القبض عليهم تقرر إعادة محاكمتهم من جديد أمام الدائرة التى أصدرت الحكم، لتمكينهم من حق الدفاع فى المحاكمة الحضورية.









نسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

كنيسة كفر حكيم

طفل النزهة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة.أسنتدت النيابة العامة إلى المتهمين تهما بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

تصدر محكمة جنح النزهة، حكمها على 3 مشرفين حمام سباحة في أحد الأندية بالنزهة بتهمة الإهمال ما تسبب في وفاة طفل غرقًا عمره 5 سنوات.





تبين من التحقيقات أن والد الطفل سلّم نجله إلى مشرف على حمام السباحة طالبًا الاعتناء به لحين تغيير ملابسه، وعند عودته لم يجد نجله حتى عثروا على جثته غارقة بحمام السباحة.

استثمارات الأوقاف

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف".نسبت التحقيقات إلى المتهم الأول أحمد محمد سعيد سويلم، مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك بالتزوير بالاشتراك مع المتهم الثاني.