اليوم ختام الدور الأول في تصفيات إفريقيا للمونديال

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

كأس العالم

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الذي ستحتضنه قطر، من خلال إقامة مباريات الإياب في الدور الأول، وستكون البداية بين إسواتيني وجيبوتي الساعة الثالثة عصرًا على ملعب ترايد فيير، وفازت جيبوتي بالذهاب على أرضها 2-1، كما تستقبل مالاوي نظيرتها بتسوانا الساعة الثالثة عصرًا على ملعب كاموزو ستاديوم، وتعادل الفريقان سلبيًا في الذهاب، ومن جانبها تستقبل زيمبابوي نظيرتها الصومال الساعة الثالثة عصرًا أيضًا على ملعب باربورفيلدز، وفازت الصومال في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وتستقبل موزمبيق نظيرتها موريشيس الساعة الرابعة عصرًا على ملعب دو زيمبيتو، وانتهى لقاء الذهاب بفوز موزمبيق بهدف نظيف. وترحل جامبيا لمواجهة أنجولا الساعة الخامسة مساء على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا، وانتهى لقاء الذهاب بفوز أنجولا 1-0. وفي الساعة 7:00 مساء، تستقبل السودان نظيرتها تشاد على ملعب المريخ،