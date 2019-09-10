رياضة

اليوم ختام الدور الأول في تصفيات إفريقيا للمونديال

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
كأس العالم
كأس العالم
تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الذي ستحتضنه قطر، من خلال إقامة مباريات الإياب في الدور الأول، وستكون البداية بين إسواتيني وجيبوتي الساعة الثالثة عصرًا على ملعب ترايد فيير، وفازت جيبوتي بالذهاب على أرضها 2-1، كما تستقبل مالاوي نظيرتها بتسوانا الساعة الثالثة عصرًا على ملعب كاموزو ستاديوم، وتعادل الفريقان سلبيًا في الذهاب، ومن جانبها تستقبل زيمبابوي نظيرتها الصومال الساعة الثالثة عصرًا أيضًا على ملعب باربورفيلدز، وفازت الصومال في مباراة الذهاب بهدف نظيف.
وتستقبل موزمبيق نظيرتها موريشيس الساعة الرابعة عصرًا على ملعب دو زيمبيتو، وانتهى لقاء الذهاب بفوز موزمبيق بهدف نظيف. وترحل جامبيا لمواجهة أنجولا الساعة الخامسة مساء على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا، وانتهى لقاء الذهاب بفوز أنجولا 1-0. وفي الساعة 7:00 مساء، تستقبل السودان نظيرتها تشاد على ملعب المريخ،
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محمد صلاح (1.) (1)

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

توج نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، بجائزة أفضل هدف في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي، وذلك عن الهدف الذي سجله في شباك آرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بعدما استقبل الكرة في وسط الملعب من الجانب الأيمن، وراوغ المدافع البرازيلي ديفيد لويز وانطلق بسرعة كبيرة تجاه منطقة الجزاء، قبل أن يسدد أرضية زاحفة متقنة، سكنت الزاوية اليمنى لشباك الحارس الألماني بيرند لينو، في المباراة التي انتهت بفوز الليفر بثلاثية مقابل هدف وحيد في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، ليواصل ليفربول تصدره لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة.
كأس-العالم (1)

عرب آسيا في مواجهات مرتقبة بتصفيات المونديال اليوم

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وتواجه السعودية نظيرتها اليمن على ملعب البحرين الوطني في تمام الساعة السادسة مساء ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتحتل السعودية المركز الرابع دون رصيد من النقاط، بينما تتواجد اليمن في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل فلسطين المتصدرة برصيد 3 نقاط لمواجهة سنغافورة الثالثة برصيد نقطة واحدة الساعة 1:45 ظهرًا على ملعب جالا بيسار
كهربا (4)

الغندور: كهربا كلمة السر في تتويج الزمالك بكأس مصر

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن أن أحد أسباب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب أفيس البرتغالي، والذي رحل عن صفوف القلعة البيضاء إلى البرتغال، بسبب رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، تعديل عقده وزيادته، وقال الغندور عبر برنامج «الزمالك اليوم»: «أريد أن أوجه الشكر لكهربا، بعد مباركته لجماهير نادي الزمالك أمس عقب حصد كأس مصر، والسبب الثاني شكرًا على رحيلك من الزمالك، الذي أعتبره نقطة تحول للفريق من وجهة نظري».
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كأس-العالم (2)

اليوم مباريات مرتقبة في تصفيات مونديال 2022

تنطلق، اليوم الأحد، مباريات الإياب من الدور الأول للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وستكون ضربة البداية من مباراتين في تمام الساعة الثالثة عصرا، عندما تستقبل ليسوتو نظيرتها إثيوبيا على ملعب سيتسوتو، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، أما المباراة الثانية في نفس الموعد فستجمع بين تنزانيا وبوروندي على الملعب الوطني، وانتهى لقاء الذهاب في بوروندي بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي ثالث مباريات اليوم تستقبل غينيا الاستوائية منتخب جنوب السودان في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب مالابو الجديد.
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3 مواجهات في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

تستأنف، اليوم الخميس، مباريات الذهاب في الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والذي سيقام في قطر، وتقام مباريات الدور الأول في الفترة ما بين يومي 4 و10 من شهر سبتمبر الجاري، ويوجد في تلك المرحلة 28 منتخبًا، وهي المنتخبات المصنفة ما بين 27 و54 في القارة الإفريقية، وتعتمد مباريات الدور الأول على نظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل للدور الثاني 14 منتخبًا، وتم وضع تصنيف تلك المنتخبات بناءً على تصنيف شهر يوليو الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
كأس-العالم (2)

اليوم بداية التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

تنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات الذهاب في الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والذي سيقام في قطر، وتقام مباريات الدور الأول في الفترة ما بين يومي 4 و10 من شهر سبتمبر الجاري، ويوجد في تلك المرحلة 28 منتخبًا، وهي المنتخبات المصنفة ما بين 27 و54 في القارة الإفريقية، وتعتمد مباريات الدور الأول على نظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل للدور الثاني 14 منتخبًا، وتم وضع تصنيف تلك المنتخبات بناءً على تصنيف شهر يوليو الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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الإسماعيلي يفاضل بين 3 مدربين لقيادة الدراويش

يفاضل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بقيادة إبراهيم عثمان، بين الفرنسي نيكولاس ديبويس، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، والصربي سيرجان فاسيليفيتش، مدرب أنجولا، كما علم «التحرير» أن هناك مدربا أرجنتينيا آخر مرشح لاختيار أحدهم لقيادة الدراويش في الموسم المقبل (2019-2020). ومن المقرر أن تعلن إدارة الإسماعيلي عن اسم المدير الفني الذي يقود الدراويش بالموسم الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، وإن كان الأقرب لتلك المهمة هو الصربي سيرجان فاسيليفيتش، علمًا بأن محمود جابر، يتولى مهمة المدير الفني للدراويش حاليا، لكن مجلس الإدارة يرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي.
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