بعد إلغاء المفاوضات.. طالبان تهدد ترامب: ستندم

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

جماعة طالبان - صورة أرشيفية

تعهدت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف المحادثات معها، مشيرة إلى أن واشنطن ستندم على التخلي عن المفاوضات. وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد: "لدينا طريقتان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان، أحدهما كان الجهاد والقتال والآخر كان محادثات ومفاوضات".وأضاف "إذا أراد ترامب إيقاف المحادثات، فسنتخذ الطريقة الأولى وسيندم قريبا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".

وكان ترامب قد أعلن أن المحادثات مع قادة حركة طالبان الأفغانية انتهت، وأنه لا يزال يفكر في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك في تصريحات للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها لنورث كارولاينا، بعد أن ألغى محادثات سرية كانت مقررة في كامب ديفيد بشأن خطة للسلام في مطلع الأسبوع.اقرأ أيضا| بعد إلغاء