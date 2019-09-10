ارتفاع ضحايا إعصار اليابان إلى 3 قتلى و50 مصابًا

تحرير:أ.ش.أ ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

إعصار - أرشيفية

ارتفع عدد ضحايا إعصار "فاكسي" الذي ضرب منطقة طوكيو الكبرى باليابان إلى ما لا يقل عن ثلاثة قتلى وأكثر من 50 مصابا. وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن إعصار فاكساي، الذي يعد أحد أقوى الأعاصير التي ضربت منطقة كانتو شرق اليابان، تسبب في تعطل حركة النقل، حيث أثر على ما يقرب من 3 ملايين مسافر وترك الآلاف عالقين في مطار ناريتا شرق العاصمة طوكيو. وأوقفت شركة سكك حديد شرق اليابان جميع خطوط القطارات في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها قبل أن يصل إعصار فاكسي إلى اليابسة بالقرب من مدينة تشيبا.

وأفادت شركة مطار ناريتا الدولي في اليابان بأن حوالي 14 ألف شخص كانوا محاصرين الليلة الماضية حيث تم تعليق تحركات جميع وسائل النقل العام التي تربط بين المطار ومنطقة العاصمة. وكان إعصار عنيف قد ضرب منطقة طوكيو ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات غير مسبوقة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات