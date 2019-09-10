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ارتفاع ضحايا إعصار اليابان إلى 3 قتلى و50 مصابًا

تحرير:أ.ش.أ ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
إعصار - أرشيفية
إعصار - أرشيفية
ارتفع عدد ضحايا إعصار "فاكسي" الذي ضرب منطقة طوكيو الكبرى باليابان إلى ما لا يقل عن ثلاثة قتلى وأكثر من 50 مصابا. وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن إعصار فاكساي، الذي يعد أحد أقوى الأعاصير التي ضربت منطقة كانتو شرق اليابان، تسبب في تعطل حركة النقل، حيث أثر على ما يقرب من 3 ملايين مسافر وترك الآلاف عالقين في مطار ناريتا شرق العاصمة طوكيو. وأوقفت شركة سكك حديد شرق اليابان جميع خطوط القطارات في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها قبل أن يصل إعصار فاكسي إلى اليابسة بالقرب من مدينة تشيبا.
وأفادت شركة مطار ناريتا الدولي في اليابان بأن حوالي 14 ألف شخص كانوا محاصرين الليلة الماضية حيث تم تعليق تحركات جميع وسائل النقل العام التي تربط بين المطار ومنطقة العاصمة. وكان إعصار عنيف قد ضرب منطقة طوكيو ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات غير مسبوقة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات
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مقتل وإصابة 20 شخصًا إثر نشوب حريق بمستشفى في ألمانيا

لقى شخص مصرعه، وأصيب 19 آخرون إثر نشوب حريق بأحد المستشفيات في مدينة "دوسلدورف" الواقعة غربي ألمانيا. ونقلت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن سلطات المدينة قولها، إن الحريق اندلع في مستشفى مارين، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين يعانون من إصابات خطيرة.
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فرار السكان وتدمير المنازل.. من هنا بدأت حرائق غابات أستراليا

أعلن مسؤولون في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أن مئات السكان فروا من منازلهم بعد اشتعال أكثر من 140 حريقا في غابات بأجزاء واسعة من ولايتي "كوينزلاند" و"نيو ساوث ويلز" بشرق البلاد. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن الرياح القوية زادت من حدة الحرائق المشتعلة بالولايتين منذ أمس الإثنين وأن الحرائق باتت خارجة عن السيطرة بعدة مناطق. وأوضحت مفوضة شرطة "كوينزلاند" أن ثمانية حرائق على الأقل مثيرة للشكوك وسيجري التحقيق فيها. ويوجد قرابة 400 شخص في ملاجئ الولاية بسبب الحرائق التي لم تسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين حتى الآن.
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رئيس البرلمان البريطاني يعلن استقالته: آخر موعد 31 أكتوبر

أعلن رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، اليوم الإثنين، تنحيه عن منصبه بعد عِقد من شَغله، على أن تكون استقالته بداية من 31 أكتوبر على أقصى حدّ، منوها عن إمكانية تنحيه قبل ذلك الموعد حال تصويت المشرعين على إجراء انتخابات مبكرة، وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال بيركو أمام البرلمان، إنه وعد عائلته بمغادرة الوظيفة بعد 10 سنوات من الإقامة في قصر وِستمنستر، مضيفا: "خلال انتخابات 2017، وعدت زوجتي وأطفالي أنها ستكون آخر انتخابات، وأنا أنوي الوفاء بهذا الوعد، إذا صوت مجلس العموم الليلة على إجراء انتخابات عامة مبكرة، سينتهي عهدي كرئيس وعضو في البرلمان مع انتهائه".
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6 خطط تُمكن جونسون من تجنب تأجيل «البريكست»

تراجع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن تهديداته بخرق القانون من أجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" آخر أكتوبر المقبل، موضحا لمقربين منه أنه سيقبل تأجيلا لمدة 3 أشهر إذا فرضته عليه المحاكم. وفي محادثات خاصة، أكد جونسون أنه "سيلتزم بالقانون"، وذلك بعد أن أوضحت مصادر في رئاسة الوزراء، الأحد، أن رئيس الوزراء، يعتزم "تجاهل" طلب التمديد الملزم قانونا. ووافق أعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، على قانون يمنع تنفيذ "البريكست" دون اتفاق، عن طريق إجبار جونسون على طلب تأجيل "البريكست" لمدة 3 أشهر، إذا فشل في الحصول على اتفاق.
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اعصار-تسونامي (4)

فيضانات وانهيارات أرضية.. إعصار عنيف يضرب اليابان

ضرب إعصار عنيف في الساعات الأولى من صباح الإثنين، منطقة طوكيو ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات غير مسبوقة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق وتسبّب بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل، بحسب "سكاي نيوز عربية". والإعصار فاكساي الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة دخل البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو. وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.
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خلاف كوريا الجنوبية واليابان يعرقل اتفاق ترامب وكيم

لم تعد موازين الأمور في ملف كوريا الشمالية في أيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده، الذي اختار أن يسير في نسق مزيج بين الدبلوماسية والتهديد السياسي في التعامل مع زعيم بيونج يانج كيم جونج أون، أملًا في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. ترامب لم يكن يتوقع أن يتسبب خلاف بين كوريا الجنوبية واليابان، وهما دولتان حليفتان لواشنطن في شرق آسيا، بأزمة على مستوى التعامل مع كوريا الشمالية، والذي يظل أحد أهم الملفات على طاولة البيت الأبيض، منذ قدوم ترامب في 2017.
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السيسي لرئيس «جايكا»: نتطلع للتعاون في مزيد من المشروعات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعا، في مدينة يوكوهاما اليابانية، شينيتشي كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن سعادته بزيارة اليابان، مؤكدا المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الجايكا لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي لإسهاماتها التنموية العديدة والمتنوعة. من جانبه، استعرض رئيس الجايكا نشاط الوكالة اليابانية في مصر من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والذي يأتي تعزيزاً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.
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السيسي: الدولة مهتمة بتطوير التعليم العالي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدا بنموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك باعتبارها من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، معبرا عن تقديره للدعم الياباني المتواصل للمشروعات ذات الصلة بالارتقاء بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، معربا عن أمله في تعميق هذا التعاون من خلال تعميم التجربة اليابانية في التعليم في مصر وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى اليابان.
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