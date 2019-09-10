رياضة

الغندور: كهربا كلمة السر في تتويج الزمالك بكأس مصر

تحرير:أحمد سيد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
كهربا
كهربا
كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن أن أحد أسباب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب أفيس البرتغالي، والذي رحل عن صفوف القلعة البيضاء إلى البرتغال، بسبب رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، تعديل عقده وزيادته، وقال الغندور عبر برنامج «الزمالك اليوم»: «أريد أن أوجه الشكر لكهربا، بعد مباركته لجماهير نادي الزمالك أمس عقب حصد كأس مصر، والسبب الثاني شكرًا على رحيلك من الزمالك، الذي أعتبره نقطة تحول للفريق من وجهة نظري».
وأضاف الغندور: «أزمات كهربا كانت كثيرة مع الزمالك أكثر من إفادته للفريق داخل الملعب»، مؤكدًا: «برحيل كهربا إلى أفيس البرتغالي، تم التعاقد مع لاعبين كبار وعلى رأسهم أشرف بن شرقي وأوناجم، لذلك أوجه له الشكر». ونجح الزمالك في التتويج ببطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي والـ27
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كهربا: أحصل على حقي من خلال جماهير الأهلي

أكد محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، أن الشرط الجزائي في عقده مع فريقه ليس ضخماً، ويمكنه من العودة إلى مصر في أي وقت، وقال كهربا في تصريحات متلفزة، اليوم الثلاثاء، إن اللعب بالدوري البرتغالي أمر رائع خاصة أنه سعى للاحتراف في أوروبا أكثر من مرة، موضحاً أن الشرط الجزائي الذي تمسك به أدى لعدم رحيله للدوري التركي، وأشار إلى أنه يتدرب بكل قوة وسجل هدفاً رغم الخسارة بخمسة أهداف، موضحاً أنه يلعب في فريق محترم ولكنه ليس من أندية القمة ولكنه راضٍ لأنه في مرحلة انتقالية والشهور القادمة قد تحمل وجهة جديدة بالنسبة له.
كهربا

خالد الغندور: كهربا أصبح الآن من الماضي

طلب الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "الزمالك اليوم"، من جماهير الأبيض عدم الحديث عن لاعب القلعة البيضاء السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، وأضاف الغندور خلال برنامجه التليفزيوني، أن كهربا أصبح الآن من الماضي، والتركيز من الجمهور يجب أن يكون مع لاعبي الفريق الحاليين أمثال بن شرقي وشيكابالا وأوناجم وغيرهم، وأكد الغندور أن كهربا اختار مصيره وعليه أن يتحمل عقبات اختياره سواء بالإيقاف أو العقوبات التي سيتعرض لها، مضيفا أنه رغم ذكريات اللاعب في العديد من المباريات مع الجماهير إلا أنه اختار الطريق الأصعب.
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مرتضى منصور لكهربا: «لو راجل تعالى الأهلي»

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأبيض السابق، والمحترف حاليًا في صفوف أفيش البرتغالي. وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، موجها حديثه لكهربا: «أنت عملت ملايين من نادي الزمالك، وجيت تتحايل عليا عشان أسيبك تسافر السعودية تلعب في اتحاد جدة، خليك ماشي ورا أبوك لحد ما يخلص عليك، للمرة الأخيرة بقولك لم نفسك انت وأبوك».
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كهربا: الخير قادم.. وهذه رسالتي لجمهور الأهلي

قال محمود عبد المنعم «كهربا»، المحترف في نادي أفيش البرتغالي، إن جمهور نادي الزمالك ليس من حقه أن يغضب منه، لأنه رحل عن النادي بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي، كما أنه حينما كان يخرج غاضبا بسبب استبداله كان ذلك يحدث رغبة منه في مساعدة الفريق لتحقيق الفوز. وأضاف كهربا، خلال تصريحاته لبرنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»: «كنت أبذل قصارى جهدي مع الفريق ولم أبخل بنقطة عرق واحدة، في الوقت الذي تلقيت فيه وعودا كثيرة من مسؤولي النادي الأبيض طوال الأشهر الأخيرة قبل نهاية عقدي ولم يتحقق منها أي شيء».
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