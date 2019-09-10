الغندور: كهربا كلمة السر في تتويج الزمالك بكأس مصر

تحرير:أحمد سيد ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

كهربا

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن أن أحد أسباب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب أفيس البرتغالي، والذي رحل عن صفوف القلعة البيضاء إلى البرتغال، بسبب رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، تعديل عقده وزيادته، وقال الغندور عبر برنامج «الزمالك اليوم»: «أريد أن أوجه الشكر لكهربا، بعد مباركته لجماهير نادي الزمالك أمس عقب حصد كأس مصر، والسبب الثاني شكرًا على رحيلك من الزمالك، الذي أعتبره نقطة تحول للفريق من وجهة نظري».

وأضاف الغندور: «أزمات كهربا كانت كثيرة مع الزمالك أكثر من إفادته للفريق داخل الملعب»، مؤكدًا: «برحيل كهربا إلى أفيس البرتغالي، تم التعاقد مع لاعبين كبار وعلى رأسهم أشرف بن شرقي وأوناجم، لذلك أوجه له الشكر». ونجح الزمالك في التتويج ببطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي والـ27

وأضاف الغندور: «أزمات كهربا كانت كثيرة مع الزمالك أكثر من إفادته للفريق داخل الملعب»، مؤكدًا: «برحيل كهربا إلى أفيس البرتغالي، تم التعاقد مع لاعبين كبار وعلى رأسهم أشرف بن شرقي وأوناجم، لذلك أوجه له الشكر».



ونجح الزمالك في التتويج ببطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



ويستعد الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل، فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة العودة في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.



