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فرار السكان وتدمير المنازل.. من هنا بدأت حرائق غابات أستراليا

تحرير:أ.ش.أ ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
أعلن مسؤولون في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أن مئات السكان فروا من منازلهم بعد اشتعال أكثر من 140 حريقا في غابات بأجزاء واسعة من ولايتي "كوينزلاند" و"نيو ساوث ويلز" بشرق البلاد. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن الرياح القوية زادت من حدة الحرائق المشتعلة بالولايتين منذ أمس الإثنين وأن الحرائق باتت خارجة عن السيطرة بعدة مناطق. وأوضحت مفوضة شرطة "كوينزلاند" أن ثمانية حرائق على الأقل مثيرة للشكوك وسيجري التحقيق فيها. ويوجد قرابة 400 شخص في ملاجئ الولاية بسبب الحرائق التي لم تسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين حتى الآن.
وذكرت شرطة الطوارئ في كوينزلاند أن بلدة "نوسا" الساحلية الشهيرة باتت في حالة تأهب قصوى حيث ضربت الحرائق التي زادت قوتها بسبب الرياح العاتية، مستوطنة بيرجيان بيتش القريبة، مما أدى إلى تدمير منزلين على الأقل خلال الليل.وكافح أكثر من 100 من رجال الإطفاء الحريق الذى اندلع بالقرب من بيرجيان أمس الإثنين.وتم
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الشرطة الألمانية

مقتل وإصابة 20 شخصًا إثر نشوب حريق بمستشفى في ألمانيا

لقى شخص مصرعه، وأصيب 19 آخرون إثر نشوب حريق بأحد المستشفيات في مدينة "دوسلدورف" الواقعة غربي ألمانيا. ونقلت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن سلطات المدينة قولها، إن الحريق اندلع في مستشفى مارين، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين يعانون من إصابات خطيرة.
اعصار-تسونامي (4)

ارتفاع ضحايا إعصار اليابان إلى 3 قتلى و50 مصابًا

ارتفع عدد ضحايا إعصار "فاكسي" الذي ضرب منطقة طوكيو الكبرى باليابان إلى ما لا يقل عن ثلاثة قتلى وأكثر من 50 مصابا. وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن إعصار فاكساي، الذي يعد أحد أقوى الأعاصير التي ضربت منطقة كانتو شرق اليابان، تسبب في تعطل حركة النقل، حيث أثر على ما يقرب من 3 ملايين مسافر وترك الآلاف عالقين في مطار ناريتا شرق العاصمة طوكيو. وأوقفت شركة سكك حديد شرق اليابان جميع خطوط القطارات في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها قبل أن يصل إعصار فاكسي إلى اليابسة بالقرب من مدينة تشيبا.
جون بيركو- رئيس- البرلمان -البريطاني

رئيس البرلمان البريطاني يعلن استقالته: آخر موعد 31 أكتوبر

أعلن رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، اليوم الإثنين، تنحيه عن منصبه بعد عِقد من شَغله، على أن تكون استقالته بداية من 31 أكتوبر على أقصى حدّ، منوها عن إمكانية تنحيه قبل ذلك الموعد حال تصويت المشرعين على إجراء انتخابات مبكرة، وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال بيركو أمام البرلمان، إنه وعد عائلته بمغادرة الوظيفة بعد 10 سنوات من الإقامة في قصر وِستمنستر، مضيفا: "خلال انتخابات 2017، وعدت زوجتي وأطفالي أنها ستكون آخر انتخابات، وأنا أنوي الوفاء بهذا الوعد، إذا صوت مجلس العموم الليلة على إجراء انتخابات عامة مبكرة، سينتهي عهدي كرئيس وعضو في البرلمان مع انتهائه".
بوريس-جونسون (1.) (2)

6 خطط تُمكن جونسون من تجنب تأجيل «البريكست»

تراجع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن تهديداته بخرق القانون من أجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" آخر أكتوبر المقبل، موضحا لمقربين منه أنه سيقبل تأجيلا لمدة 3 أشهر إذا فرضته عليه المحاكم. وفي محادثات خاصة، أكد جونسون أنه "سيلتزم بالقانون"، وذلك بعد أن أوضحت مصادر في رئاسة الوزراء، الأحد، أن رئيس الوزراء، يعتزم "تجاهل" طلب التمديد الملزم قانونا. ووافق أعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، على قانون يمنع تنفيذ "البريكست" دون اتفاق، عن طريق إجبار جونسون على طلب تأجيل "البريكست" لمدة 3 أشهر، إذا فشل في الحصول على اتفاق.
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رئيس-الوزراء-الأسترالي-سكوت-موريسون- (2)

أستراليا تصدم أمريكا بسبب الصورايخ متوسطة المدى

تأكيد أسترالي جديد صادم لطموحات الولايات الأمريكية، إذ قال السفير الأسترالي لدى روسيا جريم ميهان، اليوم الإثنين، إن بلاده لن تنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها، إذا قدمت أمريكا طلبا بهذا الشأن، موضحا أن كل من وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، ورئيس والوزراء سكوت موريسون، قالا "إننا لن ننشر.. بالطبع، لا يمكنني التنبؤ بما يمكن لرئيس الوزراء الجديد أو الحكومة الجديدة فعله بعد 5 أو 10 سنوات، لكن رئيس وزرائنا قال إننا لن نفعل ذلك، وهذه إجابة واضحة ومحددة إلى حد ما"، بحسب سبوتنيك.
ماكينة صرف آلي بأمريكا

مثل هذا اليوم.. تركيب أول ماكينة صرف آلي في أمريكا

في مثل هذا اليوم 2 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1192: ريتشارد قلب الأسد يعقد معاهدة صلح مع صلاح الدين الأيوبي ليحتفظ الصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا ويسمح صلاح الدين الأيوبي للحجاج والتجار بزيارة القدس. في عام 1921: الحكومة البريطانية تعترف بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود (مؤسس المملكة العربية السعودية) سلطان على منطقة نجد بشبه الجزيرة العربية.
شرطة-المكسيك (1)

23 قتيلا و13 مصابا في هجوم مسلح جنوب المكسيك

لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح، وذلك في هجوم شنه مسلحون داخل حانة بمدينة "كواتزاكوالكوس" الساحلية جنوب المكسيك. حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، فإن قوات الشرطة تبحث في الوقت الحالي عن منفذي هذا الهجوم الذي بدأ باندلاع نيران يشتبه في أنها ناتجة عن انفجار قنابل بنزين. يأتي هذا الهجوم بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات على اندلاع حريق في كازينو بمدينة "مونتيري" الشمالية أسفر وقتها عن مقتل 52 شخصا.
حريق-الامازون (7)

رئة العالم تحترق| 73 ألف حريق في «الأمازون» منذ 2019

شهدت الغابات المطيرة في حوض نهر الأمازون أعدادا قياسية من الحرائق هذا العام، والآن تزايدت حدة الحرائق، حتى إنه تم التقاط الدخان الناجم عن ألسنة اللهب على أقمار هيئة الفضاء الأمريكي "ناسا"، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "ناوا" من الفضاء. ووفقا للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء، أظهرت بيانات الأقمار الصناعية زيادة حرائق الغابات بنسبة 83% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وتشير وكالة الفضاء إلى أن بيانات أقمارها الصناعية قد اكتشفت نحو 73 ألف حريق منذ يناير 2019.
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