فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

انطلاق تصوير فيلم «صندوق الدنيا» فى منطقة وسط البلد

تحرير:التحرير ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
تشهد شوارع وسط البلد اليوم الثلاثاء، بداية تصوير فيلم «صندوق الدنيا» وتجمع المشاهد كل من؛ باسم سمرة ورانيا يوسف وخالد الصاوي، على أن يستمر التصوير بنفس الديكور لعدة أيام، فيلم «صندوق الدنيا» بطولة جماعية تدور أحداثه حول قصص إنسانية مؤثرة تقع جميعها فى منطقة وسط البلد الديكور الأساسي للعمل، الفيلم من إخراج عماد البهات، ويشارك فى بطولته إلى جوار النجوم الأساسين، كل من علاء مرسي وصلاح عبد الله، وفي سياق آخر يواصل خالد الصاوي تحضيراته لفيلمه الجديد «نوستالجيا» الذي يمثل أول بطولة مطلقة له فى السينما، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
بينما كانت آخر مشاركة للفنان خالد الصاوي فى السينما فيلم «ولاد رزق 2» فى دور (كمال) دبلوماسي، وأيضا فى «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي، وأخيرا ظهوره كضيف شرف فى فيلم «الفيل الأزرق 2» بدور "شريف الكردي". أما الفنان باسم سمرة فقد ظهر ضيف شرف فى نهاية فيلم «ولاد رزق
اقرأ المزيد
It-Chapter-Two

البوكس أوفيس.. It: Chapter Two في المقدمة

احتل فيلم الرعب الجديد "It: Chapter Two" صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 91 مليون دولار. والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير وجيسيكا شاستاين وجاي راين وجايس رانسون وبيل هادر وأندي بن، ومن إخراج أندريس موشيتي وكتابة جاري دوبرمان. ويتصدر الفيلم أيضا قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، حيث حقق الجمعة 6 سبتمبر، إيرادا قُدر بـ658 ألفا و949 جنيها، بينما حقق السبت 455 ألفا و925 جنيها. وطُرح الجزء الأول من الفيلم عام 2017، وهو مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب ستيفن كينج.
المخرج أمجد أبو العلا

نجوم يهنئون أبطال «ستموت في العشرين» على أسد فينسيا

فاز الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" بجائزة "أسد المستقبل" من مهرجان فينسيا، ويعد هذا العمل هو أول فيلم روائى طويل لمخرجه ومؤلفه السودانى أمجد أبو العلا، وهو مستوحى من القصة القصيرة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب السودانى المعروف حمور زيادة، وتدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد الصبي "مُزمل" فى قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، حيث يعيش "مُزمل" أيامه فى خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر فى حياته المصور السينمائى المتقدم فى العمر سليمان.
the joker (3)

Joker.. ثورة إسقاط الأغنياء على يد المضطربين

إشادات كبيرة تلقاها فيلم الجريمة الجديد "جوكر Joker" بعد أن عُرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في دورته الـ76 المقام في الفترة من 28 أغسطس الحالي إلى 7 سبتمبر، حتى أن الفيلم حظى بنحو 8 دقائق متواصلة من التصفيق داخل قاعة عرضه يوم السبت الماضي، وهتف الحاضرون جميعًا في قاعة السينما بصيحات "برافو" بعد انتهاء العرض. واجتاز التريلر الدعائي لفيلم الجوكر 21 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" وذلك في أول أسبوع من إطلاقه، حيث من المقرر طرحه بدور العرض الأمريكية يوم 4 أكتوبر المقبل.
اقرأ المزيد من الأخبار
دينا-الشربينى

3بطلات مع كريم عبد العزيز فى «البعض لا يذهب للمأذون»

بعد تعاقد الفنان دينا الشربيني رسميًا على المشاركة فى فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، أصبح هناك 3 نجمات صف أول من المقرر أن يقفن أمام النجم كريم عبد العزيز، بطل الفيلم، وهم؛ غادة عادل ونيللي كريم ودينا الشربيني، حيث تقوم حبكة الفيلم على تعدد العلاقات النسائية في حياة البطل، ويناقش الفيلم الزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويجرى حاليًا الجلسات التحضيرية للفيلم من أجل انطلاق التصوير في شهر أكتوبر المقبل، حتى يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة.
محمد-رمضان (2)

أفلام محمد رمضان مع وقف التنفيذ| هل ينضم «أسد أسود»؟

يعمل حاليًا الفنان محمد رمضان، على مشروعه السينمائي الجديد «أسد أسود» والذى يسجل أول تعاون بينه وبين المؤلف محمد دياب والمخرج خالد دياب، الإعلان عن هذا الفيلم يفتح التساؤل حول مشاريع "رمضان" السينمائية المؤجلة، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، ولم يشرع فى تنفيذ أى منها، أول تلك المشروعات، فيلم «بطل عادي» هو المشروع الثاني الذى كان من المقرر أن يجمعه بشركة "العدل جروب"، والذى تم الإعلان عنه فى أكتوبر 2018، تأليف محمد العدل وإخراج ماندو العدل، وجاء هذا الفيلم بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «نسر الصعيد» والذى أنتجته نفس الشركة.
خالد-الصاوى-فيلم-الضيف

نجوم يجربون حظهم مع البطولة| «نوستالجيا» خالد الصاوي

يبدو أن موسم "الأوف سيزون" كان فرصة للكثير من الفنانين الذين ينشغلون حاليًا بالتحضير لمشروعات درامية جديدة، سيكون هم أبطالها، ولعل السبب وراء ذلك هو قبول الجمهور لهم لموهبتهم التي برزت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وحتمًا ستكون تجربة البطولة المطلقة الأولى نقطة فارقة فى مشوارهم الفني حال النجاح، وليست الفرصة التي أتيحت لبعض النجوم لكي يعيشوا حالة النجاح بالبطولة المطلقة، قاصرة فقط على الدراما، بل امتدت إلى السينما أيضا التي فتحت ذراعها للكثيرين بالفترة الأخيرة، فهل ستكون التجربة ناجحة أم رهانا خاسرا؟
ولاد رزق

هل ينجح «ولاد رزق 2» في اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»؟

لا يزال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه الفيلم بعد مرور 34 يوما على طرحه، نحو 90 مليونا و495 ألفا و224 جنيها، ومن المتوقع حصول الفيلم على لقب أول عمل سينمائي يحصد 100 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا وتارا عماد، ويستكمل «الفيل الأزرق 2» أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات، على زوج دكتور يحيى من لبنى، وابتعاده عن الطب النفسي وعمله بإحدى الشركات الكبرى فى السوق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org