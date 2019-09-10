انطلاق تصوير فيلم «صندوق الدنيا» فى منطقة وسط البلد

تحرير:التحرير ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

رانيا يوسف

تشهد شوارع وسط البلد اليوم الثلاثاء، بداية تصوير فيلم «صندوق الدنيا» وتجمع المشاهد كل من؛ باسم سمرة ورانيا يوسف وخالد الصاوي، على أن يستمر التصوير بنفس الديكور لعدة أيام، فيلم «صندوق الدنيا» بطولة جماعية تدور أحداثه حول قصص إنسانية مؤثرة تقع جميعها فى منطقة وسط البلد الديكور الأساسي للعمل، الفيلم من إخراج عماد البهات، ويشارك فى بطولته إلى جوار النجوم الأساسين، كل من علاء مرسي وصلاح عبد الله، وفي سياق آخر يواصل خالد الصاوي تحضيراته لفيلمه الجديد «نوستالجيا» الذي يمثل أول بطولة مطلقة له فى السينما، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.

بينما كانت آخر مشاركة للفنان خالد الصاوي فى السينما فيلم «ولاد رزق 2» فى دور (كمال) دبلوماسي، وأيضا فى «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي، وأخيرا ظهوره كضيف شرف فى فيلم «الفيل الأزرق 2» بدور "شريف الكردي". أما الفنان باسم سمرة فقد ظهر ضيف شرف فى نهاية فيلم «ولاد رزق