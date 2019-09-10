الخوف من ترامب يدفع CIA لسحب أهم جاسوس لها بالكرملين

تسببت مخاوف الاستخبارات الأمريكية من تسريب الرئيس دونالد ترامب لمعلومات استخباراتية، في اتخاذ قرار بسحب أهم جاسوس أمريكي داخل الكرملين في روسيا.

تحرير:محمود نبيل ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

لم تسهم حالة التفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إنهاء أو خفض مستويات حرب المعلومات والجواسيس بين واشنطن وموسكو، وذلك على الرغم من التقارب الظاهري في العلاقات بين الزعيمين خلال العامين الماضيين. تناول التقارير الإعلامية الأمريكية لقصة جاسوس يعمل لصالح الولايات المتحدة في الكرملين، كان بمثابة أحدث علامات استمرار هذا النوع من الحرب بين البلدين، خاصة مع حساسية المنصب الذي كان يتقلده هذا الجاسوس داخل مقر الرئاسة الروسي.

وفي مهمة سرية لم يتم الكشف عنها من قبل، نجحت الولايات المتحدة خلال عام 2017 في سحب أحد أعلى مصادرها السرية داخل الحكومة الروسية من موسكو، وذلك حسبما قال العديد من مسؤولي إدارة ترامب ممن لديهم معرفة مباشرة بالأمر لشبكة "س إن إن" الأمريكية. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع

وفي مهمة سرية لم يتم الكشف عنها من قبل، نجحت الولايات المتحدة خلال عام 2017 في سحب أحد أعلى مصادرها السرية داخل الحكومة الروسية من موسكو، وذلك حسبما قال العديد من مسؤولي إدارة ترامب ممن لديهم معرفة مباشرة بالأمر لشبكة "س إن إن" الأمريكية.

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وقال شخص شارك بشكل مباشر في المناقشات التي دارت قبل عامين بشأن هذا الأمر، إن إبعاد الجاسوس الروسي كان مدفوعًا، بشكل جزئي، بمخاوف من أن الرئيس دونالد ترامب وإدارته تعاملوا بشكل متكرر مع المخابرات السرية، ويمكن أن يساهموا في كشف المصدر السري داخل موسكو.

وتم اتخاذ قرار سحب الجاسوس بعد وقت قصير من اجتماع تم إجراؤه في مايو 2017 بالبيت الأبيض، ناقش فيه ترامب معلومات سرية للغاية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وسفير موسكو آنذاك لدى الولايات المتحدة سيرجي كيسلياك.

وتناول الرئيس الأمريكي خلال اجتماعه سلسلة من الملفات الاستخباراتية الحساسة، مثل المعلومات والتواجد الأمريكي في سوريا وأوضاع تنظيم داعش الإرهابي هناك، بالإضافة إلى مشاركة إسرائيل استخباراتيًا في هذه العمليات.

ووفقًا لما جاء في الشبكة الأمريكية، أدت المعلومات التي تشاركها الرئيس ترامب مع الروس، على الرغم من عدم الكشف عن الجاسوس الروسي على وجه التحديد، إلى تجديد المناقشات بين مسؤولي الاستخبارات الأمريكية حول المصير المتوقع للعميل الروسي.

وفي ذلك الوقت، أخبر مايك بومبيو، الذي كان يشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية آنذاك، مسؤولي الإدارة الآخرين، أن هناك الكثير من المعلومات التي تم الكشف عنها فيما يتعلق بالمصدر السري في روسيا.

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وتعتبر عملية السحب التي قامت بها الولايات المتحدة لجاسوسها الأهم في روسيا، والذي يشار إليه من قبل مسؤولي المخابرات، بمثابة قرار استثنائي يتم اتخاذه عندما تعتقد الأجهزة المعلوماتية في الولايات المتحدة أن هناك بالفعل مخاطر أمنية تحيط بمصادرها.

وحسب مصدر مطلع في الاستخبارات المركزية الأمريكية، كان الجاسوس أعلى مصدر للولايات المتحدة داخل الكرملين، وهي أعلى مستوى في هيكل الأمن القومي في روسيا، وهو ما يعني أنه كان على أهمية كبيرة بالنسبة لموسكو.

ووفقًا لمصادر الشبكة الأمريكية، تمكن الجاسوس من الوصول إلى بوتين ويمكنه حتى تقديم صور لوثائق على مكتب الرئيس الروسي، حيث استطاع تقديم معلومات سرية لأكثر من عقد كامل، وهو الأمر الذي جعل عملية سحبه أمرًا يصعب تنفيذه.

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وعلى الرغم من تناول العديد من وسائل الإعلام الأمريكية لهذه الحالة، فإن أجهزة الاستخبارات حرصت على ألا يتم تقديم أي معلومات عن هذا المصدر، وذلك حفاظًا على حياته التي قد تكون في خطر حال تداول اسمه بشكل علني، وهو الأمر الذي قد يسهل المهام على الروس في كشف شخصيته أو محاولة التعرض له رغم الحراسة الأمنية المشددة للحفاظ على حياته.