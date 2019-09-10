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الخوف من ترامب يدفع CIA لسحب أهم جاسوس لها بالكرملين

تسببت مخاوف الاستخبارات الأمريكية من تسريب الرئيس دونالد ترامب لمعلومات استخباراتية، في اتخاذ قرار بسحب أهم جاسوس أمريكي داخل الكرملين في روسيا.
تحرير:محمود نبيل ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
لم تسهم حالة التفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إنهاء أو خفض مستويات حرب المعلومات والجواسيس بين واشنطن وموسكو، وذلك على الرغم من التقارب الظاهري في العلاقات بين الزعيمين خلال العامين الماضيين. تناول التقارير الإعلامية الأمريكية لقصة جاسوس يعمل لصالح الولايات المتحدة في الكرملين، كان بمثابة أحدث علامات استمرار هذا النوع من الحرب بين البلدين، خاصة مع حساسية المنصب الذي كان يتقلده هذا الجاسوس داخل مقر الرئاسة الروسي.
وفي مهمة سرية لم يتم الكشف عنها من قبل، نجحت الولايات المتحدة خلال عام 2017 في سحب أحد أعلى مصادرها السرية داخل الحكومة الروسية من موسكو، وذلك حسبما قال العديد من مسؤولي إدارة ترامب ممن لديهم معرفة مباشرة بالأمر لشبكة "س إن إن" الأمريكية. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع
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كلاكيت ثاني مرة.. اتهامات لترامب بالتربح من منصبه

لا تزال العديد من الملفات تؤرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مستوى السياسة الداخلية، وهو الأمر الذي قد يكون من الأمور التي يخشى أن تكون عائقا في سبيل فوزه بولاية أخرى في البيت الأبيض، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة على المستوى السياسي. وتبقى دائمًا أزمات الرئيس الأمريكي الأخطر هي تلك التي تتعلق باستغلال إمكانياته ومشروعاته الاقتصادية من أجل الاستفادة من منصبه كرئيس للبلاد، وهو الأمر الذي يشمل التنسيق مع المؤسسات الفيدرالية والحكومية، بما في ذلك الجيش الأمريكي.
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معلومات استخباراتية هندية تكشف مؤامرة باكستان بكشمير

وجهت نيودلهي، اليوم السبت، اتهاما جديدا إلى إسلام آباد، بمحاولة تأجيج العنف في منطقة كشمير المتنازع عليها، مشيرة إلى أن نحو 200 مسلح حاولوا التسلل من باكستان إلى المنطقة المشار إليها. وقال مستشار الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: إن "نحو 230 شخصا مستعدون للتسلل إلى داخل الأراضي الهندية عبر الشريط الحدودي من مختلف أنحاء كشمير"، مضيفًا أن هذه الأرقام جاءت من اتصالات لاسلكية تم اعتراضها ومعلومات استخباراتية، وقد تم احتجاز بعض هؤلاء لدى قوات الأمن الهندية، وفقا لـ"رويترز".
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ماتيس يهاجم باراك أوباما ويكشف مؤامرة إيران بواشنطن

شن وزير الدفاع الأمريكي السباق جيم ماتيس، هجوما حادا على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في تعاملها مع الأزمة الإيرانية، منتقدا الرد الضعيف لأوباما، كاشفًا عن مؤامرة للأخيرة استهدفت تفجير مقهى راق في العاصمة واشنطن. صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، نشرت تقريرًا استعرضت فيه الكتاب الجديد لوزير الدفاع السابق، بعنوان "استدعاء إشارة فوضى.. تعلم تولي القيادة"، وتضمن مفاجأة تكشف ضعف رد الإدارة السابق على ما وصفه "إعلان حرب" من جانب إيران، استهدف تفجير أحد المقاهي في واشنطن.
الإعصار دوريان

ارتفاع ضحايا «دوريان» في الباهاما إلى 43 شخصا

أفادت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، بأن عدد قتلى الإعصار دوريان في جزر الباهاما ارتفع إلى 43 شخصا. وتكافح الباهاما للتعامل مع الجثث المتحللة، مع ارتفاع المخاوف من مقتل المئات بعد الإعصار الذي دك مناطق من جزيرة أباكو الكبرى، مع قيام فرق الإغاثة برفع أنقاض المنازل والبنايات بحثا عن الضحايا، وهو بحث يُتوقع أن يرفع بشكل حاد عدد القتلى من الإعصار دوريان. واجتاح دوريان، وهو أقوى إعصار يضرب جزر الباهاما على الإطلاق، جزر أباكو والباهاما الكبرى هذا الأسبوع ليسوي أحياء بأكملها بالأرض ويدمر البنية التحتية بما في ذلك مدارج هبوط الطائرات في المطار.
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أردوغان وبوتين

بوتين ينجو من مصير أردوغان في الانتخابات المحلية

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على وشك تلقي هزيمة قاسية في انتخابات العمودية، مثل تلك التي تلقاها نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث أدى الغضب الشعبي المستمر إلى نكسات للحزب الحاكم في روسيا في السباقات الساخنة في موسكو، يوم الأحد، حتى مع بسط الكرملين قبضته على النظام الانتخابي لضمان فوز مرشحيه المختارين في انتخابات الحكام. فبعد أسابيع من كبرى المظاهرات المناهضة للكرملين خلال 7 سنوات في العاصمة هذا الصيف، خسر حزب روسيا الموحدة ثلث مقاعده في انتخابات مجلس مدينة موسكو، رغم إقصاء جميع مرشحي المعارضة الرئيسيين.
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دعابة بوتين لترامب تفتح فصلا جديدا للحرب الباردة

بات واضحًا أن انهيار معاهدة الصواريخ النووية التي وقعت في زمن الحرب الباردة، قد يكون لها تأثيرٌ جديدٌ على استعادة هذه الفترة الحرجة على المستوى السياسي، خاصة إذا ما دخل صراع التسليح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات جديدة من التطوير. ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بات يدرك مدى أهمية مواكبة الصراع التسليحي والتطوير العسكري، والذي سيكون له الفضل الأكبر في إبقاء موسكو كقوة سياسية دولية، محتفظة بمكانتها المؤثرة في الأوساط العالمية.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على روسيا بسبب مقتل جاسوس

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا، اليوم الإثنين، وذلك على خلفية حادث سالزبوري في بريطانيا، وتطبق الحزمة الثانية من العقوبات بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لأن موسكو، وفق واشنطن، لم تقدم الضمانات المطلوبة التي يتطلبها القانون الأمريكي بهذا الخصوص. وتشمل العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا في إطار قضية سكريبال، قيودا على ديون الدولة ومطالبة واشنطن من المنظمات الدولية، على سبيل المثال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم تقديم قروض لموسكو، حسب «سبوتنيك».
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هل تعود روسيا لمجموعة السبع بموافقة ترامب؟

على الرغم من المشكلات العديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن هناك بعض نقاط الاتفاق التي ظهرت مؤخرًا في الرؤى الخاصة بالجانبين بشأن التعامل مع التهديدات الروسية للغرب، وبالأخص قارة أوروبا. وخلال الساعات القليلة الماضية، بدا من الواضح أن هناك اتفاقا بشأن التعامل مع روسيا، حيث عبَر الرئيس الأمريكي عن دعمه لإعادة موسكو مجددًا إلى مجموعة السبع، وهو الأمر الذي لقى صدى واسعا لدى نظيره الفرنسي، والذي تستضيف بلاده القمة العام الجاري.
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