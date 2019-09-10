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تركيا تأمر باعتقال 53 مدنيًا على صلة بفتح الله جولن

تحرير:أ.ش.أ ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
رجب أردوغان
رجب أردوغان
أصدرت النيابة التركية، اليوم الثلاثاء، أوامر اعتقال صدرت بحق عشرات المدنيين على صلة بالداعية التركي المعارض، فتح الله جولن، المقيم بالولايات المتحدة، وضباط بالجيش، بحسب "سبوتنيك" الروسية. وذكر مكتب الإعلام بالنيابة العامة بمحافظة قونيا لوكالة "سبوتنيك"، أن "النائب العام أصدر أمرا باعتقال 53 مدنيا مرتبطين بمنظمة فتح الله غولن، ولهم علاقات سرية بضباط في الجيش". وأوضح أن "عمليات الاعتقال متواصلة في 23 محافظة تركية، وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص حتى الآن".
وفي أبريل الماضي، أصدر النائب العام في تركيا، أمرا باعتقال 210 جنود مشتبه بهم في كونهم على صلة بالداعية الديني التركي عبد الله جولن الذي تتهمه بلاده بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتصف عام 2016.وأعلن مكتب النائب العام حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية،
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الصين

الصين: أعمدة إنارة ترصد مخالفات المرور وتحلل الهواء

بدأت العاصمة الصينية "بكين" تحديث أعمدة الإنارة في أحيائها المختلفة، لتتحول إلى أعمدة إنارة ذكية متعددة الوظائف. وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أن أعمدة الإنارة الجديدة تدمج وظائف مراقبة المخالفات المرورية، وعرض دليل الطرق، ودعم مرافق اتصالات الجيل الخامس، إضافة إلى جمع وتحليل بيانات حول جودة الهواء وعوادم السيارات، ومراقبة الوقوف غير المشروع للسيارات. وأضافت الصحيفة أن أعمدة الإنارة الذكية يمكنها من خلال شاشات عرض مركبة عليها، عرض ظروف الطريق ومعلومات حول وقوف السيارات، مشيرة إلى أن أعمدة الإنارة الذكية ستساعد أيضا في توفير الكثير من المساحات لأنها تدمج وظائف عديدة لمرافق الطرق.
الشرطة الألمانية

مقتل وإصابة 20 شخصًا إثر نشوب حريق بمستشفى في ألمانيا

لقى شخص مصرعه، وأصيب 19 آخرون إثر نشوب حريق بأحد المستشفيات في مدينة "دوسلدورف" الواقعة غربي ألمانيا. ونقلت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن سلطات المدينة قولها، إن الحريق اندلع في مستشفى مارين، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين يعانون من إصابات خطيرة.
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فرار السكان وتدمير المنازل.. من هنا بدأت حرائق غابات أستراليا

أعلن مسؤولون في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أن مئات السكان فروا من منازلهم بعد اشتعال أكثر من 140 حريقا في غابات بأجزاء واسعة من ولايتي "كوينزلاند" و"نيو ساوث ويلز" بشرق البلاد. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن الرياح القوية زادت من حدة الحرائق المشتعلة بالولايتين منذ أمس الإثنين وأن الحرائق باتت خارجة عن السيطرة بعدة مناطق. وأوضحت مفوضة شرطة "كوينزلاند" أن ثمانية حرائق على الأقل مثيرة للشكوك وسيجري التحقيق فيها. ويوجد قرابة 400 شخص في ملاجئ الولاية بسبب الحرائق التي لم تسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين حتى الآن.
اعصار-تسونامي (4)

ارتفاع ضحايا إعصار اليابان إلى 3 قتلى و50 مصابًا

ارتفع عدد ضحايا إعصار "فاكسي" الذي ضرب منطقة طوكيو الكبرى باليابان إلى ما لا يقل عن ثلاثة قتلى وأكثر من 50 مصابا. وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن إعصار فاكساي، الذي يعد أحد أقوى الأعاصير التي ضربت منطقة كانتو شرق اليابان، تسبب في تعطل حركة النقل، حيث أثر على ما يقرب من 3 ملايين مسافر وترك الآلاف عالقين في مطار ناريتا شرق العاصمة طوكيو. وأوقفت شركة سكك حديد شرق اليابان جميع خطوط القطارات في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها قبل أن يصل إعصار فاكسي إلى اليابسة بالقرب من مدينة تشيبا.
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أردوغان

استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي بسبب الترقيات

أعلنت وسائل إعلام تركية، مساء الأحد، استقالة خمسة جنرالات في الجيش التركي بينهم مسؤولون عن نقاط المراقبة في إدلب، بحسب "سكاي نيوزر عربية". وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن ذلك جاء احتجاجا على قرارات مجلس الشورى العسكري برئاسة أردوغان، بعد أن انتقد الجنرالات قرارات المجلس بخصوص الترقيات والتعيينات في المناصب القيادية للجيش. وكانت العديد من الأوساط العسكرية قد انتقدت قرارات أردوغان في هذا الشأن، وقالت إن الترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش لم تتخذ وفقا لمعيار الكفاءة أو الأقدمية.
جريس 1

هل تورط ناقلة النفط الإيرانية تركيا في عقوبات جديدة؟

لا يزال مصير ناقلة النفط الإيرانية الشهيرة "جريس 1"، والتي تغير اسمها لتصبح "أدريان داريا 1"، محط اهتمام وسائل الإعلام الدولية، التي ترغب في متابعة خط سيرها للوقوف على الوجهة النهائية لها، بعد أن أطلق سراحها من الاحتجاز الذي دام لأكثر من شهر في جبل طارق. وخلال الأيام القليلة الماضية، تناولت العديد من التقارير وضع الناقلة وتحركاتها المختلفة، والتي لا تزال تتحرك في سواحل البحر المتوسط، حيث ظهرت العديد من التكهنات بشأن مصيرها ووجهتها النهائية، ما قد يحمل تبعات غير جيدة للبلد المستضيف.
ترامب-أردوغان

هل تستغل تركيا اتفاقها مع أمريكا للقضاء على الأكراد؟

خلال الفترة الماضية، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تركيا، على خلفية عدد من القضايا على رأسها شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعدّها تركيا جماعة إرهابية. إلا أن الطرفين تمكنا في 7 أغسطس الجاري من التوصل لاتفاق يمكنهما من التعاون في ما يتعلق بالقضية السورية، فبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وافق حليفا الناتو على القيام بدوريات مشتركة في منطقة تمتد 125 كيلومترا بين بلدتي تل أبيض ورأس العين السورية، وبعمق يصل إلى 15 كيلومترا.
ناقلة نفط

الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» تحول وجهتها لتركيا

أظهرت بيانات من موقع "مارين ترافيك" الإلكتروني الذي يتابع تحركات السفن، اليوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا التي كانت محور مواجهة بين واشنطن وطهران غيرت وجهتها وفي طريقها إلى تركيا بدلا من جنوب اليونان. وكان قد أفرج الأسبوع الماضي عن الناقلة التي كانت تعرف باسم (جريس 1) بعد احتجازها لمدة 5 أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا. وطلبت الولايات المتحدة من دول المنطقة عدم تقديم أي مساعدة للناقلة، وتقول إن الناقلة خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه جماعة إرهابية.
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