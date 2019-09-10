تركيا تأمر باعتقال 53 مدنيًا على صلة بفتح الله جولن

تحرير:أ.ش.أ ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

رجب أردوغان

أصدرت النيابة التركية، اليوم الثلاثاء، أوامر اعتقال صدرت بحق عشرات المدنيين على صلة بالداعية التركي المعارض، فتح الله جولن، المقيم بالولايات المتحدة، وضباط بالجيش، بحسب "سبوتنيك" الروسية. وذكر مكتب الإعلام بالنيابة العامة بمحافظة قونيا لوكالة "سبوتنيك"، أن "النائب العام أصدر أمرا باعتقال 53 مدنيا مرتبطين بمنظمة فتح الله غولن، ولهم علاقات سرية بضباط في الجيش". وأوضح أن "عمليات الاعتقال متواصلة في 23 محافظة تركية، وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص حتى الآن".

وفي أبريل الماضي، أصدر النائب العام في تركيا، أمرا باعتقال 210 جنود مشتبه بهم في كونهم على صلة بالداعية الديني التركي عبد الله جولن الذي تتهمه بلاده بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتصف عام 2016.وأعلن مكتب النائب العام حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية،