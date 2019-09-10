الصين: أعمدة إنارة ترصد مخالفات المرور وتحلل الهواء

تحرير:أ.ش.أ ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

الصين

بدأت العاصمة الصينية "بكين" تحديث أعمدة الإنارة في أحيائها المختلفة، لتتحول إلى أعمدة إنارة ذكية متعددة الوظائف. وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أن أعمدة الإنارة الجديدة تدمج وظائف مراقبة المخالفات المرورية، وعرض دليل الطرق، ودعم مرافق اتصالات الجيل الخامس، إضافة إلى جمع وتحليل بيانات حول جودة الهواء وعوادم السيارات، ومراقبة الوقوف غير المشروع للسيارات. وأضافت الصحيفة أن أعمدة الإنارة الذكية يمكنها من خلال شاشات عرض مركبة عليها، عرض ظروف الطريق ومعلومات حول وقوف السيارات، مشيرة إلى أن أعمدة الإنارة الذكية ستساعد أيضا في توفير الكثير من المساحات لأنها تدمج وظائف عديدة لمرافق الطرق.

وتعتزم الصين تنفيذ خطة وصفت بـ"الطموحة" من أجل استبدال الإنارة الليلية في الشوارع بضوء القمر الحقيقي، مضافا إليه وهج آخر أقوى لكنه مصطنع.وتخطط الصين لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء عام 2020 لمضاعفة إنارة القمر الحقيقي ليلا، حيث من المقرر أن يضيئ حوالي 80 كيلومترا من الأرض أسفله، وسيكون قادرا على استبدال