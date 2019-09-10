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الصين: أعمدة إنارة ترصد مخالفات المرور وتحلل الهواء

تحرير:أ.ش.أ ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
الصين
الصين
بدأت العاصمة الصينية "بكين" تحديث أعمدة الإنارة في أحيائها المختلفة، لتتحول إلى أعمدة إنارة ذكية متعددة الوظائف. وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أن أعمدة الإنارة الجديدة تدمج وظائف مراقبة المخالفات المرورية، وعرض دليل الطرق، ودعم مرافق اتصالات الجيل الخامس، إضافة إلى جمع وتحليل بيانات حول جودة الهواء وعوادم السيارات، ومراقبة الوقوف غير المشروع للسيارات. وأضافت الصحيفة أن أعمدة الإنارة الذكية يمكنها من خلال شاشات عرض مركبة عليها، عرض ظروف الطريق ومعلومات حول وقوف السيارات، مشيرة إلى أن أعمدة الإنارة الذكية ستساعد أيضا في توفير الكثير من المساحات لأنها تدمج وظائف عديدة لمرافق الطرق.
وتعتزم الصين تنفيذ خطة وصفت بـ"الطموحة" من أجل استبدال الإنارة الليلية في الشوارع بضوء القمر الحقيقي، مضافا إليه وهج آخر أقوى لكنه مصطنع.وتخطط الصين لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء عام 2020 لمضاعفة إنارة القمر الحقيقي ليلا، حيث من المقرر أن يضيئ حوالي 80 كيلومترا من الأرض أسفله، وسيكون قادرا على استبدال
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تركيا تأمر باعتقال 53 مدنيًا على صلة بفتح الله جولن

أصدرت النيابة التركية، اليوم الثلاثاء، أوامر اعتقال صدرت بحق عشرات المدنيين على صلة بالداعية التركي المعارض، فتح الله جولن، المقيم بالولايات المتحدة، وضباط بالجيش، بحسب "سبوتنيك" الروسية. وذكر مكتب الإعلام بالنيابة العامة بمحافظة قونيا لوكالة "سبوتنيك"، أن "النائب العام أصدر أمرا باعتقال 53 مدنيا مرتبطين بمنظمة فتح الله غولن، ولهم علاقات سرية بضباط في الجيش". وأوضح أن "عمليات الاعتقال متواصلة في 23 محافظة تركية، وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص حتى الآن".
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مقتل وإصابة 20 شخصًا إثر نشوب حريق بمستشفى في ألمانيا

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فرار السكان وتدمير المنازل.. من هنا بدأت حرائق غابات أستراليا

أعلن مسؤولون في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أن مئات السكان فروا من منازلهم بعد اشتعال أكثر من 140 حريقا في غابات بأجزاء واسعة من ولايتي "كوينزلاند" و"نيو ساوث ويلز" بشرق البلاد. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن الرياح القوية زادت من حدة الحرائق المشتعلة بالولايتين منذ أمس الإثنين وأن الحرائق باتت خارجة عن السيطرة بعدة مناطق. وأوضحت مفوضة شرطة "كوينزلاند" أن ثمانية حرائق على الأقل مثيرة للشكوك وسيجري التحقيق فيها. ويوجد قرابة 400 شخص في ملاجئ الولاية بسبب الحرائق التي لم تسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين حتى الآن.
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ارتفاع ضحايا إعصار اليابان إلى 3 قتلى و50 مصابًا

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قمر-صناعى

الصين تطلق قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء

أطلقت الصين اليوم السبت قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء بواسطة صاروخ حامل من نوع "كوايتشو - 1 إيه"، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين. وذكر مركز جيوتشيوان –في بيان اليوم- أن الصاروخ الحامل تم إطلاقه الساعة 7:41 صباحا بالتوقيت المحلي لبكين، لإرسال القمرين إلى مدارهما المخطط لهما. وتم تطوير أحد القمرين من جانب أكاديمية الابتكار للأقمار الصناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وسيستخدم في تجارب تكنولوجيا الجاذبية الصغرى
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تعيين الدكتور محمد عفيفي رئيسا لوكالة الفضاء المصرية

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هل يورط «يوتيوب» أمريكا في أزمة هونج كونج مجددًا؟

لا تزال الولايات المتحدة تدخل بصفة أساسية ضمن حلقات الصراع في هونج كونج، والذي تراه الصين من الملفات الحساسة التي تسعى لإبعاد أي طرف دولي عنها، وبالأخص كل ما هو أمريكي. وخلال الأيام القليلة الماضية، بات من الواضح أن بعض المؤسسات والشركات التكنولوجية الأمريكية سيكون لها تأثيرها الواضح في الأزمة القائمة بهونج كونج، ولذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية باتت ضالعة بشكل رئيسي في الأزمة، سواء كان ذلك عن طريق مؤسساتها السياسية أو حتى الكيانات التكنولوجية العملاقة، وعلى رأسها يوتيوب.
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ترامب: أنا المختار من الله لخوض الحرب مع الصين

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