عرب آسيا في مواجهات مرتقبة بتصفيات المونديال اليوم

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

كأس العالم

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وتواجه السعودية نظيرتها اليمن على ملعب البحرين الوطني في تمام الساعة السادسة مساء ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتحتل السعودية المركز الرابع دون رصيد من النقاط، بينما تتواجد اليمن في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل فلسطين المتصدرة برصيد 3 نقاط لمواجهة سنغافورة الثالثة برصيد نقطة واحدة الساعة 1:45 ظهرًا على ملعب جالا بيسار

وفي المجموعة الثانية تستقبل الكويت المتصدرة برصيد 3 نقاط نظيرتها أستراليا الثالثة دون رصيد من النقاط، على ستاد الكويت في تمام الساعة 5:30 مساء. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم: مونغوليا X طاجيكستان الساعة 11:00 صباحًا. تايوان X نيبال الساعة 1:10 ظهرًا. كمبوديا X البحرين الساعة