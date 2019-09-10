رياضة

عرب آسيا في مواجهات مرتقبة بتصفيات المونديال اليوم

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
كأس العالم
كأس العالم
تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وتواجه السعودية نظيرتها اليمن على ملعب البحرين الوطني في تمام الساعة السادسة مساء ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتحتل السعودية المركز الرابع دون رصيد من النقاط، بينما تتواجد اليمن في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل فلسطين المتصدرة برصيد 3 نقاط لمواجهة سنغافورة الثالثة برصيد نقطة واحدة الساعة 1:45 ظهرًا على ملعب جالا بيسار
وفي المجموعة الثانية تستقبل الكويت المتصدرة برصيد 3 نقاط نظيرتها أستراليا الثالثة دون رصيد من النقاط، على ستاد الكويت في تمام الساعة 5:30 مساء. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم: مونغوليا X طاجيكستان  الساعة 11:00 صباحًا. تايوان X نيبال  الساعة 1:10 ظهرًا. كمبوديا X البحرين  الساعة
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محمد صلاح (1.) (1)

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

توج نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، بجائزة أفضل هدف في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي، وذلك عن الهدف الذي سجله في شباك آرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بعدما استقبل الكرة في وسط الملعب من الجانب الأيمن، وراوغ المدافع البرازيلي ديفيد لويز وانطلق بسرعة كبيرة تجاه منطقة الجزاء، قبل أن يسدد أرضية زاحفة متقنة، سكنت الزاوية اليمنى لشباك الحارس الألماني بيرند لينو، في المباراة التي انتهت بفوز الليفر بثلاثية مقابل هدف وحيد في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، ليواصل ليفربول تصدره لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة.
كهربا (4)

الغندور: كهربا كلمة السر في تتويج الزمالك بكأس مصر

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن أن أحد أسباب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب أفيس البرتغالي، والذي رحل عن صفوف القلعة البيضاء إلى البرتغال، بسبب رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، تعديل عقده وزيادته، وقال الغندور عبر برنامج «الزمالك اليوم»: «أريد أن أوجه الشكر لكهربا، بعد مباركته لجماهير نادي الزمالك أمس عقب حصد كأس مصر، والسبب الثاني شكرًا على رحيلك من الزمالك، الذي أعتبره نقطة تحول للفريق من وجهة نظري».
كأس-العالم (2)

اليوم ختام الدور الأول في تصفيات إفريقيا للمونديال

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الذي ستحتضنه قطر، من خلال إقامة مباريات الإياب في الدور الأول، وستكون البداية بين إسواتيني وجيبوتي الساعة الثالثة عصرًا على ملعب ترايد فيير، وفازت جيبوتي بالذهاب على أرضها 2-1، كما تستقبل مالاوي نظيرتها بتسوانا الساعة الثالثة عصرًا على ملعب كاموزو ستاديوم، وتعادل الفريقان سلبيًا في الذهاب، ومن جانبها تستقبل زيمبابوي نظيرتها الصومال الساعة الثالثة عصرًا أيضًا على ملعب باربورفيلدز، وفازت الصومال في مباراة الذهاب بهدف نظيف.
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كأس-العالم (2)

اليوم ختام الدور الأول في تصفيات إفريقيا للمونديال

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الذي ستحتضنه قطر، من خلال إقامة مباريات الإياب في الدور الأول، وستكون البداية بين إسواتيني وجيبوتي الساعة الثالثة عصرًا على ملعب ترايد فيير، وفازت جيبوتي بالذهاب على أرضها 2-1، كما تستقبل مالاوي نظيرتها بتسوانا الساعة الثالثة عصرًا على ملعب كاموزو ستاديوم، وتعادل الفريقان سلبيًا في الذهاب، ومن جانبها تستقبل زيمبابوي نظيرتها الصومال الساعة الثالثة عصرًا أيضًا على ملعب باربورفيلدز، وفازت الصومال في مباراة الذهاب بهدف نظيف.
كأس-العالم (2)

اليوم مباريات مرتقبة في تصفيات مونديال 2022

تنطلق، اليوم الأحد، مباريات الإياب من الدور الأول للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وستكون ضربة البداية من مباراتين في تمام الساعة الثالثة عصرا، عندما تستقبل ليسوتو نظيرتها إثيوبيا على ملعب سيتسوتو، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، أما المباراة الثانية في نفس الموعد فستجمع بين تنزانيا وبوروندي على الملعب الوطني، وانتهى لقاء الذهاب في بوروندي بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي ثالث مباريات اليوم تستقبل غينيا الاستوائية منتخب جنوب السودان في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب مالابو الجديد.
قطر‎ (2)

اليوم بداية تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

ينتظر منتخب الكويت مواجهة أولى حاسمة في انطلاقة مشوار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، عندما يستضيف نيبال، اليوم الخميس، في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما تايوان والأردن وأستراليا. ويطمح الأزرق في انطلاقة قوية تعزز من حظوظه في مشوار التصفيات الآسيوية بحثًا عن تحقيق حلم بلوغ المونديال، وتواجه منتخبا الكويت ونيبال في 6 مباريات من قبل، حقق الأزرق الفوز في 5 منها، بينما انتهى لقاء واحد بالتعادل، وخلال المباريات الست، سجل منتخب الكويت 22 هدفا، مقابل هدف وحيد لنيبال.
كأس-العالم (2)

اليوم بداية التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

تنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات الذهاب في الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والذي سيقام في قطر، وتقام مباريات الدور الأول في الفترة ما بين يومي 4 و10 من شهر سبتمبر الجاري، ويوجد في تلك المرحلة 28 منتخبًا، وهي المنتخبات المصنفة ما بين 27 و54 في القارة الإفريقية، وتعتمد مباريات الدور الأول على نظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل للدور الثاني 14 منتخبًا، وتم وضع تصنيف تلك المنتخبات بناءً على تصنيف شهر يوليو الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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