منها السجائر.. 10 سلع ارتفعت أسعارها في أغسطس

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أغسطس ليسجل 6.7%، بينما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.7% نتيجة ارتفاع بعض السلع، منها الخضراوات والسجائر والبيض وغيرها
ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 314.8 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى أساسي سنوي فقد تراجع معدل التضخم خلال أغسطس 2019 مسجلا نحو 6.7%، في مقابل نحو 13.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2017.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال أغسطس الماضي وفقا لما يلي:
سلع ارتفعت أسعارها في أغسطس
قسم الطعام والمشروبات
ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1%، ليساهم بمقدار 0.56 نقطة في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب ارتفاع أسعار كل من:
مجموعة الخضراوات
ارتفعت بنسبة 6.9% لتساهم بمقدار
وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال أغسطس الماضي وفقا لما يلي:
سلع ارتفعت أسعارها في أغسطس
قسم الطعام والمشروبات
ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1%، ليساهم بمقدار 0.56 نقطة في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب ارتفاع أسعار كل من:
مجموعة الخضراوات
ارتفعت بنسبة 6.9% لتساهم بمقدار 1.06 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكوسة بنسبة 28%، ومجموعة الخيار بنسبة 14.2%، ومجموعة البطاطس بنسبة 6%.
مجموعة الألبان والجبن والبيض
ارتفعت بنسبة 1.9% لتساهم بمقدار 0.12 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة البيض بنسبة 4.8%.
مجموعة السكر والأغذية السكرية
ارتفعت بنسبة 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة عسل النحل بنسبة 2%، وأسعار مجموعة المربى بنسبة 1.3%.
مجموعة المياه المعدنية والعصائر
ارتفعت أسعار العصائر الطبيعية بنسبة 0.2%، وأسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة 0.2%.
قسم المشروبات الكحولية والدخان
ارتفعت أسعار قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.5% ليساهم بمقدار 0.02 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار الدخان والسجائر بنسبة 0.5%.
قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة
سجل ارتفاعا قدره 0.3% ليساهم بمقدار 0.01 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات بنسبة 0.5%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.3%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.5%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.3%.
قسم الرعاية الصحية
سجل ارتفاعا قدره 1.8% ليساهم بمقدار 0.08 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 2.8%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.6%.
قسم النقل والمواصلات
سجل ارتفاعا قدره 0.4% ليساهم بمقدار 0.02 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.7%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.4%.
قسم الاتصالات السلكية واللا سلكية
سجل ارتفاعا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.3%، ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.2%.
سلع انخفضت أسعارها في أغسطس
مجموعة الفاكهة
انخفضت بنسبة 1.2% لتساهم بمقدار 0.05 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الموالح بنسبة 8.2%.
مجموعة الحبوب والخبز
انخفضت بنسبة 1.5% لتساهم بمقدار 0.12 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة 2.8%.
مجموعة اللحوم والدواجن
انخفضت بنسبة 2.6% لتساهم بمقدار 0.33 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 0.3%.
قسم الملابس والأحذية
سجل انخفاضا بنسبة 0.2% ليساهم بمقدار 0.01 نقطة في معدل التغير الشهري، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.4%.