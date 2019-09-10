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منها السجائر.. 10 سلع ارتفعت أسعارها في أغسطس

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أغسطس ليسجل 6.7%، بينما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.7% نتيجة ارتفاع بعض السلع، منها الخضراوات والسجائر والبيض وغيرها
تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
السجائر
السجائر
ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 314.8 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى أساسي سنوي فقد تراجع معدل التضخم خلال أغسطس 2019 مسجلا نحو 6.7%، في مقابل نحو 13.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2017. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال أغسطس الماضي وفقا لما يلي: سلع ارتفعت أسعارها في أغسطس قسم الطعام والمشروبات ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1%، ليساهم بمقدار 0.56 نقطة في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب ارتفاع أسعار كل من: مجموعة الخضراوات ارتفعت بنسبة 6.9% لتساهم بمقدار
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السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (1)

انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.7% خلال أغسطس

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس الماضي مسجلا نحو 6.7%، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.6% خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2018، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 314.8 نقطة. وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 6.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.8%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4%.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.42 جنيه، ونحو 16.52 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب، وبنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.55 جنيه للبيع، و16.45 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1509 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
محمد-معيط (2)

وزير المالية: سداد 1.3 تريليون جنيه لصناديق التأمينات خلال 7 سنوات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم سداد تريليون و336 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية خلال السنوات السبع المقبلة، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينهي التشابكات المالية، بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، وأشار معيط، خلال مؤتمر "يورومني مصر"، الذي عقد اليوم، إلى استمرار الخزانة العامة للدولة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عاما المقبلة 45 تريليون جنيه.
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السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (1)

انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.7% خلال أغسطس

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس الماضي مسجلا نحو 6.7%، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13.6% خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2018، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 314.8 نقطة. وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 6.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.8%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4%.
دواجن (2)

فرمان حكومي.. وقف استيراد الدواجن من الخارج

قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، اليوم الجمعة، إن اتحاد منتجي الداوجن، عقد اجتماع مع وزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، والجهات المعنية بالوزارة، لاتخاذ قرارا بوقف استيراد الدواجن من الخارج، نظرًا للتدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.
الاقتصاد-المصري

كيف تحقق الحكومة معدل نمو 7% خلال 3 سنوات؟

تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 7% خلال العام المالي 2021- 2022، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك المعدل يأتي من خلال عدة وسائل. وأكد معيط أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بلغت نحو 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تستهدف الحكومة خلال العام الجاري 2019- 2020 الوصول إلى نسبة 6%، ثم إلى 7% في العام المالي 2021- 2022. والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، ما يساهم فى زيادة دخل الدولة.
لحوم (1)

لهذه الأسباب انخفضت أسعار اللحوم والدواجن

حالة من الاستقرار النسبي سيطرت على السوق المحلى خلال الأسبوع الجاري، حيث تراجعت اللحوم الحمراء بنحو 7 لـ 10 جنيهات فى الكيلو الواحد رغم انتشار المخاوف مع مطلع الشهر الجاري بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار تأثرا بزيادة الطلب فى عيد الأضحى، إلا أنه ووفقا لما أكده التجار فالأسعار تراجعت. انخفضت أيضا أسعار الدواجن بنحو 5% وذلك نتيجة الركود الشديد فضلا عن زيادة حجم المطروح منها بالأسواق، مقابل نقص الطلب عليها وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
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