منها السجائر.. 10 سلع ارتفعت أسعارها في أغسطس

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أغسطس ليسجل 6.7%، بينما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.7% نتيجة ارتفاع بعض السلع، منها الخضراوات والسجائر والبيض وغيرها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

السجائر

ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 314.8 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى أساسي سنوي فقد تراجع معدل التضخم خلال أغسطس 2019 مسجلا نحو 6.7%، في مقابل نحو 13.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2017. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.

وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال أغسطس الماضي وفقا لما يلي: سلع ارتفعت أسعارها في أغسطس قسم الطعام والمشروبات ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1%، ليساهم بمقدار 0.56 نقطة في معدل التغير الشهري، وذلك بسبب ارتفاع أسعار كل من: مجموعة الخضراوات ارتفعت بنسبة 6.9% لتساهم بمقدار