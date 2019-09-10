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إسرائيل تقصف سوريا عبر أجواء الأردن

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
مقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية
قصفت إسرائيل منطقة البوكمال شرقي سوريا، عبر أجواء الأردن، مستخدمة القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة التنف، بحسب مصدر أمني سوري. وحمّل المصدر، واشنطن وتل أبيب مسؤولية هذه الأعمال العدوانية"، معتبرًا إياها تجاوزًا للخطوط الحمر، وفقا للميادين اللبنانية. وقال: إن "إسرائيل استهدفت فجرا معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه لإيواء الجنود بعيدًا عن بيوت المدنيين"، موضحًا أن المبنى كان خاليًا وقت الاستهداف، ولا توجد إصابات كما يروج الإعلام الإسرائيلي.
كانت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، ذكرت أن إسرائيل قصفت معسكرا للجيش السوري قيد الإنشاء في شرق سوريا في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين دون أن يوقع ذلك خسائر بشرية. وشنت إسرائيل مئات الضربات في سوريا بهدف منع إيران من التواجد العسكري الدائم في سوريا، كما استهدفت شحنات أسلحة متطورة
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أنور قرقاش

قرقاش يتغنى بمصر: قلب العالم العربي

اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن مصر هي قلب العالم العربي، مؤكدًا على وجود توافق تام في الرؤى بين البلدين. وأكد قرقاش، في تغريدة اليوم الثلاثاء، أن اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان مثمرًا، لا سيما أن علاقات البلدين تمر بأزهى حالاتها. وتابع: "هناك توافق تام في الرؤى مع مصر.. فهي قلب العالم العربي، والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها.. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبًا".
الجيش العراقي

العراق يطلق عملية «التراب الأسود» في صلاح الدين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية التراب الأسود العسكرية، بمشاركة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي. وأوضح الجهاز، أن العملية تستهدف مواقع تنظيم داعش في منطقة "كنعوص" في محافظة صلاح الدين، ومطاردة فلوله المتخفين داخل القرى الصغيرة. كانت هجمات منفصلة شهدها العراق، السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 بينهم مدني، فيما لم يعلن تنظيم "داعش" الغرهابي مسؤوليته عن الهجوم. يُذكر أن العراق، أعلن في ديسمبر 2017، النصر على التنظيم الإرهابي، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.
سلفاكير (2)

لأول مرة منذ عام.. سلفاكير يبحث مع مشار اتفاق السلام

التقى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مع زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، بالعاصمة جوبا، أمس الإثنين، للمرة الأولى منذ عام، في محاولة لإنقاذ اتفاق السلام المتعثر بين الطرفين. وقال هنري أودوار، نائب مشار، في تصريح صحفي: "لقد ركّز اجتماعنا على الترتيبات الأمنية، لأن هذا هو أحد البنود الأساسية لاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في 2018"، مضيفًا "هناك تحدّيات ونحن نصلّي للتغلّب عليها". كان مشار، النائب الأول للرئيس، وصل إلى جوبا على متن طائرة سودانية، يرافقه وفدا كبيرا ضم 60 شخصا ومسؤولا أمنيا من الخرطوم.
مجلس السيادة بالسودان

لجنة «هيكلة مفوضية السلام» بالسودان تنهى اجتماعاتها

عقدت اللجنة المعنية برفع تصور لهيكلة مفوضية السلام اجتماعها الأخير بالقصر الجمهوري. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تداولت اللجنة حول التصور الذي من شأنه أن يساعد مجلس السيادة على إصدار المرسوم الدستوري بإنشاء المفوضية وفقا لما نصت علية الوثيقة الدستورية. وأوضح صديق تاور، عضو مجلس السيادة، أن الخبراء السودانيين المكلفين بأداء هذه المهمة أنجزوا تصورهم النهائي بعد تداول طويل، مضيفا أنهم أدوا هذه المهمة تطوعا من منطلق أهمية السلام للبلاد والتزامهم الوطني تجاه استقرار السودان.
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سوريا.

المرصد السوري: مقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشات الموالية لها شرقي سوريا. وقال المرصد ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "إن عدة ضربات جوية استهدفت عدة مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال، وأسفرت عن مقتل 18 شخصا لا نعلم حتى الآن جنسيتهم". وكان ناشطون سوريون أفادوا في وقت سابق بأن طائرات مجهولة استهدفت مناطق تتمركز فيها قوات إيرانية يعتقد أنها من الحرس الثوري، وميليشيات عراقية موالية لها في جوار مدينة البوكمال السورية.
نتنياهو (1)

نتنياهو يدعو لممارسة الضغط على إيران: ضد الحوار الآن

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، استياءه من إعلان إيران تقليص جديد في التزاماتها النووية، داعيًا إلى ممارسة مزيد من "الضغط" الدولي على طهران، إذ قال نتنياهو قبل توجهه إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: "هذا الصباح أُبلغنا بانتهاك آخر، مزيد من التحدي من إيران، هذه المرة في سعيها لحيازة أسلحة نووية"، مضيفا "أنه ليس الوقت المناسب لإجراء محادثات مع إيران، بل الوقت لزيادة الضغط عليها".
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تلوح بالتصعيد وخروقات في إدلب

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض تطورات الأزمة بين لبنان وإسرائيل وتناولت آخر الأوضاع في سوريا كما طالعتنا الصحف بالشأن السوداني بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من سوريا، فتحت عنوان "خروق جديدة من القوات الحكومية والفصائل لوقف النار في إدلب"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن القوات السورية وفصائل مسلحة، أطلقوا أمس، عدة قذائف صاروخية على ريف إدلب، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الجديد، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن رؤساء تركيا وروسيا وإيران سيعقدون قمة حول سوريا بأنقرة 16 الجاري.
بشار الاسد

سوريا تعلن تضامنها مع حزب الله ضد إسرئيل

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، وقوفها وتضامنها الكامل مع الجيش اللبناني وحزب الله ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إذ أكدت في بيان، وقوفها الكامل مع المقاومة في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان على أراضيه، مضيفا أن سوريا تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني، والتي تشكل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان ومقاومته الوطنية، وفقا لـ"روسيا اليوم".
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