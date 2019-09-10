إسرائيل تقصف سوريا عبر أجواء الأردن

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

مقاتلة إسرائيلية

قصفت إسرائيل منطقة البوكمال شرقي سوريا، عبر أجواء الأردن، مستخدمة القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة التنف، بحسب مصدر أمني سوري. وحمّل المصدر، واشنطن وتل أبيب مسؤولية هذه الأعمال العدوانية"، معتبرًا إياها تجاوزًا للخطوط الحمر، وفقا للميادين اللبنانية. وقال: إن "إسرائيل استهدفت فجرا معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه لإيواء الجنود بعيدًا عن بيوت المدنيين"، موضحًا أن المبنى كان خاليًا وقت الاستهداف، ولا توجد إصابات كما يروج الإعلام الإسرائيلي.

كانت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، ذكرت أن إسرائيل قصفت معسكرا للجيش السوري قيد الإنشاء في شرق سوريا في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين دون أن يوقع ذلك خسائر بشرية. وشنت إسرائيل مئات الضربات في سوريا بهدف منع إيران من التواجد العسكري الدائم في سوريا، كما استهدفت شحنات أسلحة متطورة