محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

محمد صلاح

توج نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، بجائزة أفضل هدف في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي، وذلك عن الهدف الذي سجله في شباك آرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بعدما استقبل الكرة في وسط الملعب من الجانب الأيمن، وراوغ المدافع البرازيلي ديفيد لويز وانطلق بسرعة كبيرة تجاه منطقة الجزاء، قبل أن يسدد أرضية زاحفة متقنة، سكنت الزاوية اليمنى لشباك الحارس الألماني بيرند لينو، في المباراة التي انتهت بفوز الليفر بثلاثية مقابل هدف وحيد في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، ليواصل ليفربول تصدره لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة.

وتنافس صلاح مع مكل من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديفوك أوريجي على الفوز بتلك الجائزة، وحل الهدف الذي سجله السنغالي ساديو ماني في شبا ساوثهامبتون في فوز ليفربول بنتيجة 2-1 في المركز الثاني. وفي المركز الثالث، تواجد صلاح أيضًا بالهدف الذي سجله في شباك نوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

وتنافس صلاح مع مكل من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديفوك أوريجي على الفوز بتلك الجائزة، وحل الهدف الذي سجله السنغالي ساديو ماني في شبا ساوثهامبتون في فوز ليفربول بنتيجة 2-1 في المركز الثاني.



وفي المركز الثالث، تواجد صلاح أيضًا بالهدف الذي سجله في شباك نوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وحل ساديو ماني في المركز الرابع، بفضل الهدف الثاني الذ سجله في شباك تشيلسي في مباراة السوبر الأوروبي التي حسمها ليفربول بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.



وفي المركز الخامس تواجد البرازيلي روبرتو فيرمينو، بفضل الهدف الذي سجله من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في شباك بيرنلي في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي.