رياضة

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
توج نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، بجائزة أفضل هدف في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي، وذلك عن الهدف الذي سجله في شباك آرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بعدما استقبل الكرة في وسط الملعب من الجانب الأيمن، وراوغ المدافع البرازيلي ديفيد لويز وانطلق بسرعة كبيرة تجاه منطقة الجزاء، قبل أن يسدد أرضية زاحفة متقنة، سكنت الزاوية اليمنى لشباك الحارس الألماني بيرند لينو، في المباراة التي انتهت بفوز الليفر بثلاثية مقابل هدف وحيد في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، ليواصل ليفربول تصدره لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة.
وتنافس صلاح مع مكل من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديفوك أوريجي على الفوز بتلك الجائزة، وحل الهدف الذي سجله السنغالي ساديو ماني في شبا ساوثهامبتون في فوز ليفربول بنتيجة 2-1 في المركز الثاني. وفي المركز الثالث، تواجد صلاح أيضًا بالهدف الذي سجله في شباك نوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي
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فينجر ينتقد أنانية صلاح ويشبهه بميسي

انتقد المدرب الفرنسي السابق لفريق آرسنال، نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بسبب هوسه الشديد بتسجيل الأهداف، مطالبًا إياه بضرور تطوير طريقته في اتخاذ القرار، ويأتي ذلك بعد الأزمة التي اندلعت بين صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني في مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي فاز بها الريدز بثلاثية نظيفة على حساب بيرنلي، ففي تلك المواجهة رفض صلاح تمرير الكرة لماني عندما كان الأخير في وضعية مثالية لتسجيل هدف، مفضلا المراوغة والتسديد بنفسه، ليشتعل ماني غضبًا من تلك اللقطة أثناء تبديله في شوط المباراة الثاني.
ساديو ماني‎

ميلنر يسخر من ماني بعد أزمته الأخيرة

نشر متوسط ميدان ليفربول، جيمس ميلنر، صورة له تجمعه بالنجم السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء، تظهر انفعال ماني في المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز خارج ميدانهم بنتيجة 3-0 على حساب بيرنلي، وانفعل ماني بشدة عقب استبداله في شوط المباراة الثاني، معترضًا على إحدى الكرات التي كان يتواجد بها في وضع انفراد في المرمى، ولم يمرر له نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الكرة، في لقطة أثارت الكثير من الجدل في الصحف الإنجليزية وخرج مدرب الفريق يورجن كلوب بتصريحات أنهى من خلالها الأزمة.
محمد صلاح (1.) (1)

كلوب ينهي أزمة صلاح وماني: هذا قرار اللاعبين

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، أنه لن يخبر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بضرورة تمرير الكرة بصورة أكبر، وذلك بعد الغضب الذي أظهره ساديو ماني في فوز ليفربول على بيرنلي بثلاثية نظيفة، عندما رفض صلاح التمرير إليه عندما كان في وضع مثالي للانفراد بالمرمى، مفضلا المراوغة والتسديد، وقال كلوب في هذا الشأن: "يمكنني وصف 5 أو 6 مواقف ظن فيها البعض أنه من الأفضل للاعب التمرير، ومن ثم نجح هو في تسجيل الهدف بالفعل، ومن ثم فهذه حرية أمنحها للاعب، على كل لاعب اتخاذ القرار بشأن تمرير الكرة من عدمه".
ساديو ماني‎

هل غضب ماني بسبب محمد صلاح؟.. كلوب يُجيب

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن واقعة غضب ساديو مانى بعد استبداله في مباراة بيرنلي، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسمها الريدز لصالحه، بثلاثية نظيفة، ليتربع على صدارة جدول البريميرليج، قائلا: "لا أعرف ما السبب وراء انفعال مانى على مقاعد البدلاء عقب خروجه من أرض الملعب، كل إنسان لديه مشاعر متداخلة، وأمور معقدة أحيانًا لا يمكن لنا أن نفسرها.. ماني يُعد رجلا حساسًا وعاطفيًّا، وغضبه لم يكن بسبب خروجه من الملعب".
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