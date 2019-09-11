«كنت بهزر»..زوجة تقطع شرايينها من أجل زوجها ثم تقتله

التحقيقات كشفت أن قاتلة زوجها فى العمرانية طعنته في بطنه وعنقه وفخذه حينما اعترض على سبابها له لرغبته فى النوم دون النزول لشراء الإفطار.. والشهود: غيرتها عليه جنونية

تحرير:سماح عوض الله ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

الزوجة القاتلة- أرشيفية

شاب وحيد على 4 بنات، تزوج آملًا فى استقرار حياته، بينما ظلت الأنظار متعلقة به أملًا فى أن يرزقه الله بطفل يحمل اسم عائلته، لكن لم يرزقه الله وزوجته بهذا الطفل المنشود، وتكررت خلافات الزوجين مما دفع الزوجة إلى طلب الطلاق حرصًا منها على أن تكون أمًّا، فى حين ظل الرجل باقيًا على الود. وتحولت وساطات ابنة عمته وابنة خاله -مطلقة كذلك- إلى قصة تقارب بين الأخيرة والشاب الثلاثيني ففكر جديا فى الزواج منها وما شجعه على ذلك أنها مطلقة ومعها طفل يروي ظمأه للأبوة، لكن للأسف لم يكن يدري أن محبته للطفل وأمه ستحوله إلى جثة من فرط دلال الزوجة وتجرُّئها عليه.

الشاب هو أحمد شمندي، ضحية آخر جريمة قتل فى شارع الصدر بالعمرانية، يعمل سائق تاكسي، ويمتلك فراشة لبيع الملابس النسائية يترك إدارتها لأقاربه، بعد فشل زواجه الأول أحب "وردة" ابنة خالة المطلقة حبا جما، لتعاطفها معه وتقديمها الدعم النفسي له، كثيرون من أقاربه كانوا يعرفون «وردة» ووصفوه بالمجنون