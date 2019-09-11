جريمة

«كنت بهزر»..زوجة تقطع شرايينها من أجل زوجها ثم تقتله

التحقيقات كشفت أن قاتلة زوجها فى العمرانية طعنته في بطنه وعنقه وفخذه حينما اعترض على سبابها له لرغبته فى النوم دون النزول لشراء الإفطار.. والشهود: غيرتها عليه جنونية
تحرير:سماح عوض الله ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
الزوجة القاتلة- أرشيفية
الزوجة القاتلة- أرشيفية
شاب وحيد على 4 بنات، تزوج آملًا فى استقرار حياته، بينما ظلت الأنظار متعلقة به أملًا فى أن يرزقه الله بطفل يحمل اسم عائلته، لكن لم يرزقه الله وزوجته بهذا الطفل المنشود، وتكررت خلافات الزوجين مما دفع الزوجة إلى طلب الطلاق حرصًا منها على أن تكون أمًّا، فى حين ظل الرجل باقيًا على الود. وتحولت وساطات ابنة عمته وابنة خاله -مطلقة كذلك- إلى قصة تقارب بين الأخيرة والشاب الثلاثيني ففكر جديا فى الزواج منها وما شجعه على ذلك أنها مطلقة ومعها طفل يروي ظمأه للأبوة، لكن للأسف لم يكن يدري أن محبته للطفل وأمه ستحوله إلى جثة من فرط دلال الزوجة وتجرُّئها عليه.
الشاب هو أحمد شمندي، ضحية آخر جريمة قتل فى شارع الصدر بالعمرانية، يعمل سائق تاكسي، ويمتلك فراشة لبيع الملابس النسائية يترك إدارتها لأقاربه، بعد فشل زواجه الأول أحب "وردة" ابنة خالة المطلقة حبا جما، لتعاطفها معه وتقديمها الدعم النفسي له، كثيرون من أقاربه كانوا يعرفون «وردة» ووصفوه بالمجنون
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محمد-شيرين-فهمي (2)

المؤبد لبديع والبلتاجي و9 آخرين في «التخابر الكبرى»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لكل من "محمد بديع، خيرت الشاطر، سعد الكتاتني، عصام العريان، محمد البلتاجي، سعد الحسينى، حازم فاروق، محيى حامد السيد، خالد سعد، خليل أسامة العقيد، أحمد عبد العاطي"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وتمويل الإرهاب.
محمد-البلتاجى

قبل الحكم..قصة «المجموعات الساخنة» في التخابر الكبرى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مكانتها.
مخدر-الحشيش

سقوط «شطة» و«حريقة» بحشيش وهيروين في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالإتجار في المخدرات وتوزيعها على عملائهما بدائرة مركز بنها وقسم قليوب، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط المدعو "محمد ع ا - 35 عاما - عاطل" وشهرته "شطة"، مقيم بطا دائرة مركز بنها، و«سعد ر س - 27 عاما - مسجل شقى خطر"، وشهرته "سيد حريقة" ومقيم قليوب البلد، سابق اتهامه في 9 قضايا، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية آلية وفرد خرطوش و12 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش والهيروين تزن حوالى ربع كيلو جرام وهواتف محمولة ومبالغ مالية.
جثة (5)

مصرع شخص سقط من الطابق الثالث في البحيرة

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثالث من منزله الكائن بقرية شنديد، التابعة لمركز إيتاى البارود، فى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها فى مستشفى إيتاى البارود العام. تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بشأن بلاغ تلقاه العميد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، من المستشفى العام، باستقبال شاب جثة هامدة، نتيجة سقوطه من مكان مرتفع.
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hطفل البالوعة

حبس مدير شبكات الصرف بالجيزة في غرق «طفل البلاعة»

أمرت النيابة العامة تحت إشرف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الأربعاء، بحبس مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية واقعة مصرع الطفل "ياسين"، 6 سنوات، أثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية مساء الأحد الماضي، وضبط وإحضار مراقب الشبكات، وعرض جثة الطفل على مصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم.
خلافات-زوجية-طلاق

بعد 3 سنوات خطوبة وزواجا.. اكتشف أن زوجته «سوابق»

«تعيش وأسرتها فى شارع مجاور لنا، شاهدتها أمي وتعرفت عليها، وأخبرتني بشأنها، وحين سألنا عنها وأسرتها أخبرنا جيرانهم بأنهم أناس محترمون ولم يُرَ من أحد منهم سوءا، وأنهم من محافظة المنصورة، وانتقلوا إلى الجيزة بسبب عمل رب الأسرة، واستقروا بها منذ 7 سنوات، واستعنّا بأحد معارفنا للسؤال عن عائلة الفتاة، وأخبرنا بأنهم عائلة كبيرة لها اسمها وسمعتها الطيبة، ورتبنا زيارة للتعرف عليهم وتمت الخطبة، وبعد عامين تم الزواج، واستمر لمدة عام، عرفت فيه أن زوجتي سوابق»، هذا ما ساقه زوج في مبررات دعوى نشوز ضد زوجته.
طعنات-سكين-جريمة

طعنه بسكين.. «إينو» يمزق جسد جاره بسبب الخلافات

انهال سائق بسكين على جسد جاره، اليوم الثلاثاء، في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة فأصابه إصابات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخصوص بتلقي إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول "إبراهيم ع"، 40 عاما، صاحب محل علافة، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وأخر من الجهه اليسري وجروح قطعية متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن والصدر وتم حجزه للعلاج.
محكمة-ارشفية

إخلاء سبيل «أميرة» فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، بإخلاء سبيل "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -بحد قولها في التحقيقات- بعدما طالب دفاعها اليوم أمام المحكمة بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة أنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها، كما لا توجد خشية من هربها، خاصة أنها من توجهت بنفسها لتسليم نفسها إلى الشرطة.
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