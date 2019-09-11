«كنت بهزر»..زوجة تقطع شرايينها من أجل زوجها ثم تقتله
التحقيقات كشفت أن قاتلة زوجها فى العمرانية طعنته في بطنه وعنقه وفخذه حينما اعترض على سبابها له لرغبته فى النوم دون النزول لشراء الإفطار.. والشهود: غيرتها عليه جنونية
تحرير:سماح عوض الله
١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
الزوجة القاتلة- أرشيفية
شاب وحيد على 4 بنات، تزوج آملًا فى استقرار حياته، بينما ظلت الأنظار متعلقة به أملًا فى أن يرزقه الله بطفل يحمل اسم عائلته، لكن لم يرزقه الله وزوجته بهذا الطفل المنشود، وتكررت خلافات الزوجين مما دفع الزوجة إلى طلب الطلاق حرصًا منها على أن تكون أمًّا، فى حين ظل الرجل باقيًا على الود.
وتحولت وساطات ابنة عمته وابنة خاله -مطلقة كذلك- إلى قصة تقارب بين الأخيرة والشاب الثلاثيني ففكر جديا فى الزواج منها وما شجعه على ذلك أنها مطلقة ومعها طفل يروي ظمأه للأبوة، لكن للأسف لم يكن يدري أن محبته للطفل وأمه ستحوله إلى جثة من فرط دلال الزوجة وتجرُّئها عليه.
الشاب هو أحمد شمندي، ضحية آخر جريمة قتل فى شارع الصدر بالعمرانية، يعمل سائق تاكسي، ويمتلك فراشة لبيع الملابس النسائية يترك إدارتها لأقاربه، بعد فشل زواجه الأول أحب "وردة" ابنة خالة المطلقة حبا جما، لتعاطفها معه وتقديمها الدعم النفسي له، كثيرون من أقاربه كانوا يعرفون «وردة» ووصفوه بالمجنون
الشاب هو أحمد شمندي، ضحية آخر جريمة قتل فى شارع الصدر بالعمرانية، يعمل سائق تاكسي، ويمتلك فراشة لبيع الملابس النسائية يترك إدارتها لأقاربه، بعد فشل زواجه الأول أحب "وردة" ابنة خالة المطلقة حبا جما، لتعاطفها معه وتقديمها الدعم النفسي له، كثيرون من أقاربه كانوا يعرفون «وردة» ووصفوه بالمجنون لإقدامه على الزواج من ابنة عم مطلقته، والأيام أكدت ذلك مع تكرار الخلافات بينه وبين زوجته الجديدة، بسبب غيرتها الجنونية عليه، رغم أنه بات يكرس حياته لها ولطفلها «آدم» الذى كان يعامله بمحبة جارفة جعلت الصغير لا يناديه إلا بـ«بابا أحمد».
فى بداية ارتباط الزوجين كان الجميع يعرف عيوب «وردة» ويصفونها بأنها: «جريئة.. صوتها عال.. حادة فى طباعها وانفعالاتها»، وفى المقابل يصفون الشاب: «طيب وغلبان مش هيقدر يستحملها»، لكن كل ما كان يسيطر عليه هو حبه لها، وتفكيره فى النعيم برفقتها وطفلها الذى سيناديه بابا، وقد كان زواجهما آية فى الانسجام والود، قوامه الشاب الطيب المحب لزوجته وطفلها، الذى كان يصطحبه معه فى كل مكان، ويذهب به للتنزه ويشتري له كل ما يطلبه، ولا يناديه إلا بـ«يا حبيبي»، حتى إن صورتهما اقترنت أمام الجميع بضحكات فرحة «آدم».
كان سائق التاكسي ينزل لتجهيز فراشة الملابس التى يمتلكها، وعلى مهل تنزل زوجته للتعامل عليها بالبيع والشراء، يحتسي معها الشاي ويسألها عن طلباتها، ثم يغادر بادئًا رحلة عمله كسائق تاكسي، على أنه لم يدخر وسعًا فى إرضاء محبوبته، إلا أنها دائمًا كانت ساخطة ومتشاحنة مع زوجها، فالجميع بات على علم بتشاجرهما بسبب غيرة «وردة» كلما وجد زوجها فى جمع عائلي أو ذهب إلى مناسبة، أو تحدث مع أى امرأة أخرى.
الغيرة بين الزوجين وصلت إلى حد محاولة «وردة» الانتحار، فقبل شهر من جريمة قتل زوجها «أحمد شمندي» قطعت شرايين يدها، غيرة على زوجها الذى كانت ترفض مجرد حديثه مع الجيران أو تعامله مع أى امرأة، حتى من أقاربهم، خاصة أنه طلق ابنة عمته، واختارها بعد ذلك، وحينها هرع الزوج لنقلها بالتاكسي ملكه إلى المستشفى وأخذ يطمئنها، لكن للأسف لم يمر الشهر إلا وهو جثة هامدة بيدها.
يوم الجمعة الماضية خرج السائق عن إطار تحمله المعتاد لزوجته، حينما أيقظته لسؤاله عما يريد أن يفطر به، وطالبته بالنزول لشراء ما يريد تناوله، بينما لم يكن الرجل يفكر فى طعام يتناوله، وإنما كان يسيطر عليه جوع النوم والراحة، فالتمس لنفسه العذر عن الاستجابة لمطلب زوجته، فطالبها بالانتظار أو تناول أي شيء لحين استيقاظه، على أن تتركه ينام قليلًا، خاصة أنه تأخر فى العمل ليلة الخميس وعاد إلى المنزل خائر القوى فى حاجة إلى الراحة بعد يوم عمل طويل، إلا أن الزوجة قابلته بالشجار وتلاسنت عليه وأهانته وسبته.
خروج الزوج عن قوة احتماله المعتادة لزوجته جعلته يحمل سلة بلاستيك ويلقيها فى وجهها مصحوبة بأمر «اخرسي»، وهو ما ردت عليه الزوجة بجنون غريب بأن هرعت إلى المطبخ وأحضرت سكينًا طعنت به زوجها فى جانبه الأيمن، فزجها المجني عليه دفاعًا عن نفسه، إلا أنها واصلت عنفها ضده بجرحه فى عنقه وفى الفخذ بذات السكين.
سقط المجني عليه خائر القوى ولفظ أنفاسه، وبعد فترة اتصلت الزوجة بسيارة الإسعاف، وحضر شقيق «وردة» وأمها وزعما مصرع «شمندي» بسكتة قلبية، وتبين فيما بعد أن هذا الزعم جاء بعد تبديل ملابس الضحية، وتحميم جسده من الدماء، ورش معطرات على أماكن الجروح لوقف النزيف منها، لكن الأطباء فى مستشفى أم المصريين أكدوا وفاة الضحية مقتولًا بطعنات سكين وليست وفاة طبيعية بأزمة قلبية.
تحفظت قوات الأمن على الزوجة وأقاربها، وبتفتيش مسكن الزوجية عثروا على الملابس الملطخة بالدماء أسفل سرير الزوجية، وعثروا على السكين المستخدم فى الجريمة، بينما زعمت الزوجة أنها قتلت زوجها عن غير قصد بقولها: «كنت باهزر معاه»، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت التحري عن مشاركة أمها وشقيقها معها فى محاولة التستر على الجريمة من عدمه.