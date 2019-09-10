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بسبب المرتبات.. فض اعتصام 930 عاملا بشركة في الجيزة

تحرير:التحرير ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
تمكنت مديرية القوى العاملة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من فض اعتصام 930 عاملًا بشركة سينيوريتا للأغذية، وانتظم العاملين في العمل بعد التفاوض على مطالبهم مع الإدارة وديا. وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة قد وجّه محمد عيسى وكيل الوزارة ومدير القوى العاملة في الجيزة، بالانتقال إلى مقر الشركة والتدخل لفض الاعتصام وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنّها في الإطار القانوني.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّه بالمتابعة على مدار الساعة، تلقى الوزير من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية في الوزارة، ما يفيد انتقال مكتب علاقات العمل المختص ومقابلة ممثل الشركة والعمال، وتم التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، ووافقت الشركة على صرف
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وزير-الشباب-ومحافظ-أسوان-فى-وداع-200 شاب-أفريقيا (2)

بحضور وزير الرياضة.. 200 شاب إفريقي يودعون أسوان

غادر اليوم محافظة أسوان 200 شاب وفتاة يمثلون وفود شباب 26 دولة إفريقية من المشاركين في الملتقى الإفريقى الرياضى الأول، والذى أقيم تحت شعار "إفريقيا تجمعنا" على مدار 5 أيام فى الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر، حيث كان في وداعهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وأكد الوزير، أن مشاركة الشباب الإفريقي فى هذا الملتقى يأتي فى إطار إعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أن الشباب المشارك في الملتقى استفاد من ممارسة العديد من الأنشطة والألعاب الرياضية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
سامح-شكري-وزير-الخارجية-ونظيره-الأردني-أيمن-الصفدي (1)

شكري ونظيره الأردني يبحثان التحديات الإقليمية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، للوقوف على آخر مستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا آخر مستجدات مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبي مصر والأردن.
مترو-الانفاق-شباك-تذاكر (3)

بيان من المترو بشأن استخراج اشتراكات الطلبة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات لتقديم أفضل خدمة للطلاب من مستخدمي مترو الأنفاق، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد، وقررت الشركة تشغيل كافة مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لاستخراج اشتراكات الطلبة، وبيع استمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة، ومد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية.
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بالوعه (3)

22 حالة وفاة في عام..من يحمي الأطفال من البالوعات؟

فاجعة وفاة الطفل ياسين عماد البالغ من العمر4 سنوات، إثر سقوطه باحدى بالوعات الصرف الصحي، أمام نادي الطالبية الرياضي، دفعت العديد من الأهالي وأعضاء مجلس النواب إلى الهجوم على المسئولين في المحليات وسارقي أغطية البالوعات، مطالبين بتغليظ عقوبة سرقة البالوعات من جنحة إلى جناية، للتصدي لإهمال وتقصير المسئولين وغياب الرقابة، بينما يرى آخرون أن تغليظ العقوبة ليس الحل، وأنه لابد من معاقبة المسئولين أنفسهم، مناشدين الحكومة بوضع حلول واستراتيجيات جديدة، للقضاء على الظاهرة التي تودي بحياة الأطفال قبل الكبار.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

بعد استطلاع الهلال.. اعرف تفاصيل إجازة رأس السنة الهجرية

وسط حالة من الجدل بخصوص موعد إجازة رأس السنة الهجرية، وتحديدا بين العاملين في القطاع الخكومي، أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت 31 أغسطس 2019م، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441ه، بعدما استطلعت اليوم الجمعة، هلال الشهر المحرم، وبهذا القرار تكون حسمت الرؤية الشرعية موعد الإجازة الرسمية للعاملين في جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بالضوابط التي تحدد على أساسها إجازة رأس السنة الهجرية.
شوقى-علام

بعد قليل.. الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر محرم

استطلعت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، هلال شهر محرم لعام 1441 هجرية، وذلك لتحديد موعد بداية العام الهجري الجديد، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومن المقرر أن يلقي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، بيانا بعد قليل يعلن فيه نتيجة الرؤية الشرعية.. وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، في وقت سابق اليوم، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية.
محمد-سعفان

القوى العاملة: 31 أغسطس إجازة بأجر للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية 1441)، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، موضحة أن عيد رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر. وأصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
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