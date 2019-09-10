سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

لأول مرة منذ عام.. سلفاكير يبحث مع مشار اتفاق السلام

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
سلفاكير
سلفاكير
التقى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مع زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، بالعاصمة جوبا، أمس الإثنين، للمرة الأولى منذ عام، في محاولة لإنقاذ اتفاق السلام المتعثر بين الطرفين. وقال هنري أودوار، نائب مشار، في تصريح صحفي: "لقد ركّز اجتماعنا على الترتيبات الأمنية، لأن هذا هو أحد البنود الأساسية لاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في 2018"، مضيفًا "هناك تحدّيات ونحن نصلّي للتغلّب عليها". كان مشار، النائب الأول للرئيس، وصل إلى جوبا على متن طائرة سودانية، يرافقه وفدا كبيرا ضم 60 شخصا ومسؤولا أمنيا من الخرطوم.
ووصل مشار، برفقة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الذي سيعقد بدوره مباحثات منفصلة مع حركات سودانية مسلحة. يأتي اللقاء فيما تقترب المهلة النهائية لتشكيل حكومة تقاسم السلطة المحددة في نوفمبر المقبل وهو بند رئيسي في اتفاق السلام الذي تم توقيعه في سبتمبر 2018. وأسفر اتفاق
اقرأ المزيد
أنور قرقاش

قرقاش يتغنى بمصر: قلب العالم العربي

اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن مصر هي قلب العالم العربي، مؤكدًا على وجود توافق تام في الرؤى بين البلدين. وأكد قرقاش، في تغريدة اليوم الثلاثاء، أن اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان مثمرًا، لا سيما أن علاقات البلدين تمر بأزهى حالاتها. وتابع: "هناك توافق تام في الرؤى مع مصر.. فهي قلب العالم العربي، والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها.. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبًا".
الجيش العراقي

العراق يطلق عملية «التراب الأسود» في صلاح الدين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية التراب الأسود العسكرية، بمشاركة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي. وأوضح الجهاز، أن العملية تستهدف مواقع تنظيم داعش في منطقة "كنعوص" في محافظة صلاح الدين، ومطاردة فلوله المتخفين داخل القرى الصغيرة. كانت هجمات منفصلة شهدها العراق، السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 بينهم مدني، فيما لم يعلن تنظيم "داعش" الغرهابي مسؤوليته عن الهجوم. يُذكر أن العراق، أعلن في ديسمبر 2017، النصر على التنظيم الإرهابي، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.
مقاتلات-إسرائيلية (1)

إسرائيل تقصف سوريا عبر أجواء الأردن

قصفت إسرائيل منطقة البوكمال شرقي سوريا، عبر أجواء الأردن، مستخدمة القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة التنف، بحسب مصدر أمني سوري. وحمّل المصدر، واشنطن وتل أبيب مسؤولية هذه الأعمال العدوانية"، معتبرًا إياها تجاوزًا للخطوط الحمر، وفقا للميادين اللبنانية. وقال: إن "إسرائيل استهدفت فجرا معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه لإيواء الجنود بعيدًا عن بيوت المدنيين"، موضحًا أن المبنى كان خاليًا وقت الاستهداف، ولا توجد إصابات كما يروج الإعلام الإسرائيلي.
مجلس السيادة بالسودان

لجنة «هيكلة مفوضية السلام» بالسودان تنهى اجتماعاتها

عقدت اللجنة المعنية برفع تصور لهيكلة مفوضية السلام اجتماعها الأخير بالقصر الجمهوري. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تداولت اللجنة حول التصور الذي من شأنه أن يساعد مجلس السيادة على إصدار المرسوم الدستوري بإنشاء المفوضية وفقا لما نصت علية الوثيقة الدستورية. وأوضح صديق تاور، عضو مجلس السيادة، أن الخبراء السودانيين المكلفين بأداء هذه المهمة أنجزوا تصورهم النهائي بعد تداول طويل، مضيفا أنهم أدوا هذه المهمة تطوعا من منطلق أهمية السلام للبلاد والتزامهم الوطني تجاه استقرار السودان.
اقرأ المزيد من الأخبار
عبد الفتاح-البرهان-وسلفاكير

شعب واحد في دولتين..الإثنين بدء مفاوضات سلام السودان

أعلن السودان أن وفدا رسميا سيتوجه، بعد غد الإثنين، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لبدء مفاوضات مع الحركات المسلحة، برعاية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت. وتسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم السبت، رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت، سلمها له مبعوثه الشخصي توت قلواك، تتعلق بالمفاوضات بين حكومة السودان والحركات المسلحة، تحت رعاية وإشراف الرئيس سلفاكير. وأكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، في تصريح، اليوم، التزام حكومة السودان بإقرار السلام في البلاد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org