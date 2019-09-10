لأول مرة منذ عام.. سلفاكير يبحث مع مشار اتفاق السلام

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

سلفاكير

التقى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مع زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، بالعاصمة جوبا، أمس الإثنين، للمرة الأولى منذ عام، في محاولة لإنقاذ اتفاق السلام المتعثر بين الطرفين. وقال هنري أودوار، نائب مشار، في تصريح صحفي: "لقد ركّز اجتماعنا على الترتيبات الأمنية، لأن هذا هو أحد البنود الأساسية لاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في 2018"، مضيفًا "هناك تحدّيات ونحن نصلّي للتغلّب عليها". كان مشار، النائب الأول للرئيس، وصل إلى جوبا على متن طائرة سودانية، يرافقه وفدا كبيرا ضم 60 شخصا ومسؤولا أمنيا من الخرطوم.

ووصل مشار، برفقة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الذي سيعقد بدوره مباحثات منفصلة مع حركات سودانية مسلحة. يأتي اللقاء فيما تقترب المهلة النهائية لتشكيل حكومة تقاسم السلطة المحددة في نوفمبر المقبل وهو بند رئيسي في اتفاق السلام الذي تم توقيعه في سبتمبر 2018. وأسفر اتفاق