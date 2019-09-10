جريمة

انتشال جثة موظف بـ«تعليم الشرقية» من بحر «مويس»

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة عامل خدمات معاونة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، من مياه ترعة «بحر مويس»، وذلك بالقرب من كوبري «عرابي»، بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، فيما يواصل رجال البحث الجنائي جهودهم لفحص ملابسات الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم أنها حالة انتحار، خاصةً وأن التحريات الأولية أفادت بوجود خلافات بين المتوفي وزوجته.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود جثة غارقة في مياه ترعة «بحر مويس»، بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق. وعلى الفور، انتقل فريق من الإنقاذ النهري، برئاسة العقيد محمد العادلي، مدير
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ضبط 50 كيلو بانجو بحوزة عاطل في الشرقية

تمكن رجال مكتب مكافحة مخدرات بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم عمرو علي، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل؛ على خلفية اتهامه بحيازة كمية كبيرة من نبات «البانجو» المخدر، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بقرية «السلام» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، فضلًا عن حيازته سلاح ناري «بندقية» وذخيرة دون تراخيص، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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الداخلية عن فيديو «سيدة السنبلاوين»: مهتزة نفسيا

كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو لسيدة تدّعى عملها بالوزارة وتوجيهها ألفاظا مسيئة، إذ تبين أنها مريضة نفسيا وسبق أن ترددت على أطباء نفسيين وأنها مهتزة نفسيا، كما تبين تداول المقطع دون علمها على وسائل التواصل الاجتماعي. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات في الواقعة وقررت إخلاء سبيلها بضمان مالي وتسليمها لذويها وأخذ التعهد اللازم عليهم لرعايتها طبيا، وملاحظتها بعناية، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على نشر كل الحقائق للجمهور وقطع الطريق على مروجي الشائعات.
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«مسجد الفتح وكنيسة كرداسة» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا منها، سماع المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعات الدفاع بمحاكمة 304 متهمين، من بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، ومنها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، خلال الفترة بين عامي 2014 و2015.
حبس-كلابشات

«مش هتشرب مخدرات».. عاطل يشوه وجه زوجته بمياه النار

قررت نيابة كفر الدوار بالبحيرة اليوم الإثنين، حبس عاطل مقيم بمنطقة السناهرة في كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بسكب مياه النار على زوجته وتشويه وجهها، في حادث بشع كانت منطقة كفر سليم بالسناهرة، شاهدة عليه، حيث قام عاطل بسكب مياه نار فى وجه زوجته والاعتداء عليها وطعنها عدة طعنات، ما تسبب فى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة فى وجهها، بسبب مطالبتها له بالامتناع عن تعاطى المخدرات، وتم نقل المصابة لقسم الحروق بالمستشفى العام بكفر الدوار تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة كفر الدوار من القبض على المتهم.
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غرق

مصرع طالب حاول انتشال «جثة» من ترعة الإسماعيلية

لقي طالب بالفرقة الثالثة في كلية التجارة بجامعة الزقازيق مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «الإسماعيلية»، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته انتشال جثة غارقة بمياه الترعة، وذلك بعدما ظن أن صاحبه لا يزال حيًا، وتعرضه لحالة إجهاد أنهت حياته، وسط تجمع أهالي الناحية لمحاولة الانتشال، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطالب، فيما جرى انتشال جثة الغريق والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، لحين الاستدلال على صاحبها.
جثه

العثور على سائق مقتولًا داخل مسكنه بالشرقية

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، جهودهم لكشف غموض العثور على سائق مقتولًا داخل منزله بعزبة "الشيخ سعد" متأثرا بإصابته بجرح غائر في الرأس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك وفق المعاينة الأولية التي أجراها الرائد إسلام عواد تحت إشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثة (5)

سائق يمزق زوجته أمام أطفالهما الستة في المرج

"البنت راحت عند جدها" لم تدر ربة منزل أن تلك الكلمات التي جاءت على لسانها ستلقي بها نحو الهاوية جثة ممزقة غارقة في بركة من الدماء، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينها وزوجها لدى سؤاله عن ابنتهما، فأجابته رفيقة دربه بأنها توجهت لزيارة جدها بمحافظة الشرقية، فاستشاط رب الأسرة غضبا، وتطور النقاش إلى مشاجرة وتراشق بالأيدي حتى أسرع الزوج إلى المطبخ، واستل سكينا لينهال بالطعنات على "أم العيال" فأرداها قتيلة في الحال، ثم توجه إلى ديوان قسم شرطة المرج للاعتراف بجريمته.
ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

محافظ الشرقية: تسمم 61 من معازيم «فرح غزالة»

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الحصيلة الرسمية للمواطنين ضحايا واقعة التسمم الغذائي في حفل عرس بقرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، مؤكدًا ارتفاع أعداد المصابين إلى 61 مواطنًا، أغلبهم من أهالي القرية، بينهم رجال ونساء وأطفال في أعمار متفاوتة، حيث جرى نقل 31 مصابًا منهم إلى مستشفى «صيدناوي» الجامعي، و15 مصابًا إلى مستشفى «الزقازيق» العام، ومثلهم إلى مستشفى «الأطفال» بمنطقة «صيدناوي» بعاصمة المحافظة، إذ يخضعون لفحوصات طبية ولن يغادروا المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.
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