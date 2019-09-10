انتشال جثة موظف بـ«تعليم الشرقية» من بحر «مويس»

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة عامل خدمات معاونة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، من مياه ترعة «بحر مويس»، وذلك بالقرب من كوبري «عرابي»، بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، فيما يواصل رجال البحث الجنائي جهودهم لفحص ملابسات الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم أنها حالة انتحار، خاصةً وأن التحريات الأولية أفادت بوجود خلافات بين المتوفي وزوجته.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود جثة غارقة في مياه ترعة «بحر مويس»، بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق. وعلى الفور، انتقل فريق من الإنقاذ النهري، برئاسة العقيد محمد العادلي، مدير