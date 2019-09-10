تركيا تتهم أمريكا بتعطيل اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص

وزير الخارجية التركي

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء: أمريكا بالسعى إلى تعطيل اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتخذ إلا خطوات شكلية في هذا الاتفاق. وأضاف أوغلو في تصريح صحفي، "أردنا العمل مع أمريكا، لكن نهجها حتى الآن غير مرض فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا". كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف، الأحد، أن أنقرة وواشنطن على خلاف مستمر بشأن إقامة المنطقة الآمنة المقررة في شمال سوريا، وذلك بعد ساعات من بدء دوريات مشتركة بين البلدين في تلك المنطقة.

وقال أردوغان: "نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة لكننا نرى في كل خطوة أن ما نريده وما يفكرون فيه ليس هو نفس الشيء"، مضيفا "يبدو أن حليفتنا تبحث عن منطقة آمنة للمنظمة الإرهابية وليس لنا.. نرفض مثل هذا الموقف". واعتبر الرئيس التركي، أنه ينبغي جعل المنطقة برمتها آمنة بشكل فعلي بمدنها وريفها