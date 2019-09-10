إرهاب

50 % من العمليات الإرهابية في سبتمبر استهدفت مدنيين

مرصد الإفتاء: المدنيين كانوا الأكثر تعرضا للإرهاب لهذا الأسبوع بواقع 12 عملية إرهابية وهذا يعود إلى أن الرغبة في إحداث الذعر تدفع الإرهابيين عادة إلى استهداف المدنيين
١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص
داعش - صورة أرشيفية
داعش - صورة أرشيفية
أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يرصد ويبحث ويحلل كل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية حول العالم، مشيرا إلى وقوع 24 عملية إرهابية نفذتها 5 مجموعات إرهابية ضربت 9 دول مختلفة نتج عنها سقوط 328 شخصا ما بين قتيل ومصاب، وجاءت أفغانستان في المرتبة الأولى على المؤشر لهذا الأسبوع بواقع 7 عمليات إرهابية نفذتها حركة طالبان، بنسبة 29% من عدد العمليات الكلي البالغ 24 عملية، وكان أشد هذه العمليات فتكا تلك التى وقعت يوم الاثنين الماضي وأسقطت 140 ضحية ما بين مصاب وقتيل في القرية الخضراء.
وأضاف المرصد أن المعروف أن هذه المنطقة تشهد انتشارًا للكثير من الجاليات والشركات الأجنبية في أفغانستان، إذ سبق ونفذت الحركة هجوما مشابها في يناير من هذا العام، نتج عنه سقوط ما يقارب من 100 شخص ما بين قتيل ومصاب، ولعل تفسير التصعيد فى ذلك الوقت هو أن هناك تخوفات من أن يؤدي الاتفاق حول وقف العنف في البلاد
اقرأ المزيد
طالبان

بعد إلغاء المفاوضات.. طالبان تهدد ترامب: ستندم

تعهدت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف المحادثات معها، مشيرة إلى أن واشنطن ستندم على التخلي عن المفاوضات. وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد: "لدينا طريقتان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان، أحدهما كان الجهاد والقتال والآخر كان محادثات ومفاوضات".وأضاف "إذا أراد ترامب إيقاف المحادثات، فسنتخذ الطريقة الأولى وسيندم قريبا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".
الشرطة -الهولندية

3 قتلى وجريح في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية، مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص واحد، في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت الهولندية، اليوم الإثنين، وذلم بعد دقائق من الإعلان عن وقوع الحادث وإشارتها إلى أصابة عدة أشخاص بالرصاص، مضيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه "لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة"، فيما كشفت محطة "إن.أو.إس" الهولندية، أن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.
الشرطة الهولندية

إصابات في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

قالت الشرطة الهولندية، إن عدد من الأشخاص أصيبوا بالرصاص في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت، اليوم الإثنين، مضيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه "لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة"، فيما لم تشر إلى تفاصيل حول وقوع وفيات في الحادث أو عدد المصابين، ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية، إن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.
سفاح-نيوزيلندا

سفاح «كرايست تشيرتش» يسأل: كم مسلما قتلت؟

كشفت صحيفة "الأسترالي"، في تقرير لها، عن الأسئلة المثيرة للاشمئزاز، بحسب وصفها، التي طرحها برينتون تارانت، مرتكب مذبحة مسجدي "كرايست تشيرتش" في نيوزيلندا. حيث أشارت إلى أن سفاح "كرايست تشيرتش" أراد أن يعرف عدد ضحاياه بعدما هاجم مسجدا ومركزا إسلاميا في المدينة، في مارس الماضي، وخلف 51 قتيلا و49 جريحا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية". فبعد القبض عليه مباشرة ظل المتهم الأسترالي البالغ من العمر 28 عاما، يسأل "كم شخصا قتلت؟" و"كم كانت نتيجة ذلك؟"، على الرغم من أنه أنكر ارتكابه الجريمة خلال المحاكمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
داعش

الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.
تفجير-في-أفغانستان (2)

ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابول إلى 3 قتلي و30 مصابا

قال مسئول أفغاني، اليوم الخميس، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله، إن المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابا. ومن جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز" إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة، مرجحا أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.
بوكو-حرام

بوكو حرام تقطع رؤوس 8 مزارعين شمال نيجيريا

قتل مسلحو حركة "بوكو حرام" الإرهابية الموالية لـ"داعش"، 8 مزارعين نيجيريين يومي الجمعة والسبت، في شمال شرقي نيجيريا، حسب سكان محليين وعناصر في الميليشيات. وهاجم رجال مدججون بالسلاح، الجمعة، قرية بالومري على بُعد 15 كيلومترا عن مايدوغوري العاصمة الإقليمية لولاية بورنو، وذبحوا 4 رجال وأسروا اثنين آخرين. والسبت، قبض المتمردون على 4 مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم في جيدان وايا، بضواحي مايدوغوري، حسب باباكورا كولو، زعيم ميليشيا محلية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
حركة-طالبان

مقتل 66 مسلحا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 66 من مسلحي طالبان في سلسلة غارات جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم جور شمال غرب أفغانستان. وقالت مصادر عسكرية مطلعة، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن "سلسلة الهجمات أسفرت عن مقتل 66 من مقاتلي طالبان وتدمير مخبأ كبير للأسلحة"، فيما لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية على هذه الغارات الجوية حتى الآن. ويأتي ذلك في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في أجزاء معينة من إقليم جور خلال الأشهر الأخيرة، إذ ينشط متشددو طالبان في بعض مناطق الإقليم وغالبا ما يشنون عمليات إرهابية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org