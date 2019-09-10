العراق يطلق عملية «التراب الأسود» في صلاح الدين

تحرير:وكالات ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص

الجيش العراقي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية التراب الأسود العسكرية، بمشاركة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي. وأوضح الجهاز، أن العملية تستهدف مواقع تنظيم داعش في منطقة "كنعوص" في محافظة صلاح الدين، ومطاردة فلوله المتخفين داخل القرى الصغيرة. كانت هجمات منفصلة شهدها العراق، السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 بينهم مدني، فيما لم يعلن تنظيم "داعش" الغرهابي مسؤوليته عن الهجوم. يُذكر أن العراق، أعلن في ديسمبر 2017، النصر على التنظيم الإرهابي، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.

وعاود مقاتلو التنظيم الإرهابي التجمع في تلال الحمرين في شمال شرق العراق، وهي تلال تمتد من ديالى على الحدود مع إيران إلى شمال محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة كركوك، ويطلق المسؤولون الأمنيون على المنطقة اسم "مثلث الموت". وقتل ضابط بالجيش العراقي وجندي آخر عندما انفجرت عبوة ناسفة كانوا يحاولون إبطال مفعولها